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Nach vier Jahren: HRC entlässt Ruben Fernandez

Nach vier gemeinsamen Jahren endet das Engagement von Ruben Fernandez im HRC-Werksteam. Der Spanier hatte sich zuletzt in der Türkei erneut verletzt. Seine Zukunft ist derzeit offen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Ruben Fernandez stand im Talkessel auf dem Podium
Ruben Fernandez stand im Talkessel auf dem Podium
Foto: Thoralf Abgarjan
Ruben Fernandez stand im Talkessel auf dem Podium
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

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Ruben Fernandez war 2023 nach überzeugenden Leistungen im Team Honda 114 Motorsports von Livia Lancelot zum Werksteam gewechselt und galt als eines der hoffnungsvollen Talente. Bereits beim Saisonauftakt in Villa La Angostura gewann Fernandez bei seinem HRC-Debüt den Großen Preis von Argentinien vor Jeffrey Herlings und Jorge Prado. Es war zugleich sein erster Grand-Prix-Sieg in der MXGP. Weitere Podestplätze in Spanien, Deutschland und Italien folgten. Seine erste WM-Saison im Honda-Werksteam beendete der damals 24-Jährige auf dem fünften Rang.

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Verletzungspech im Jahr 2024

Die folgende Saison verlief deutlich schwieriger. Aufgrund mehrerer Verletzungen konnte Fernandez nur vier Grands Prix vollständig bestreiten. Ein Jahr später meldete sich der Spanier mit drei weiteren Podestplätzen zurück und wurde 2025 Vierter der MXGP-WM.

Auch 2026 kämpfte der Fahrer mit der Startnummer 70 regelmäßig in der Spitzengruppe. Neben einem weiteren Podestplatz im Talkessel von Teutschenthal verpasste er weitere Top-3-Resultate nur knapp. Ein Sturz beim Grand Prix der Türkei beendete seine Saison vorzeitig. Zu diesem Zeitpunkt rangierte Fernandez auf Platz 5 der WM-Tabelle. «Das gesamte Team wird seine Präsenz auf und neben der Strecke vermissen», erklärte das Team zum Abschied. «Wir wünschen ihm für 2027 und darüber hinaus viel Erfolg.»

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