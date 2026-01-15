HRC zu Tests mit Herlings: «Hätten nicht erwartet, dass es so einfach wird»

Fünf Weltmeistertitel und eine Rekordzahl von 112 Grand-Prix-Siegen verleihen dem 31-jährigen Jeffrey Herlings eine herausragende Stellung in der FIM MXGP (die Serie feiert 2026 ihr 68-jähriges Bestehen). Die Tatsache, dass der Niederländer jeden einzelnen Erfolg mit Red Bull KTM erzielt hat, bedeutet, dass sein Wechsel zu HRC eine gewaltige Veränderung in der Grand-Prix-Landschaft darstellt. Herlings' Zweijahresvertrag mit den Japanern ist aufgrund seiner Erfolge und seiner Symbolkraft bei KTM vielleicht der größte Fahrerwechsel dieses Jahrhunderts: Die orangefarbene 84 dominierte sowohl die MX2- als auch die MXGP-Klasse, egal ob er auf der Strecke dominierte oder wegen einer Verletzung fehlte. Herlings war entweder ein Gespenst für seine Rivalen oder ein fernes Phantom; seine Überlegenheit lauerte im Hintergrund der Ergebnislisten, die er nicht durchbrechen konnte.

Werbung

Werbung

Österreich für Japan/Italien, 450 SX-F für CRF450R, Alpinestars für Fox: Am 1. Januar gab Herlings alle Konstanten seiner Karriere auf, seit er 2010 als strahlender 15-Jähriger die Weltmeisterschaft geprägt hatte.

Der Wechsel zu Honda erfolgte aufgrund der Unsicherheit bei KTM im letzten Sommer und des Angebots eines lukrativen Vertrags von HRC, der eine Klausel für Verletzungen enthielt (es gab keine Klausel im Kleingedruckten). Nach sechzehn Saisons in Orange war Herlings auch von der Neuheit der Möglichkeiten angezogen: den motivierenden Vorteilen einer Leere außerhalb seiner Komfortzone. Laut Quellen aus dem Umfeld des Rennfahrers hatte er vor und während (sogar nach) dem Prozess Zweifel an dem Wechsel, setzte seine Entscheidung jedoch durch. Aufgrund der Laufzeit seines auslaufenden KTM-Vertrags konnte er bis zum 1. Januar 2026 nicht auf einer Honda fahren und ersetzte zum Jahreswechsel offiziell den zu Yamaha wechselnden Tim Gajser – selbst fünfmaliger Champion und seit 2015 Honda-Urgestein.

Das Werksteam hat dann mit Herlings, der sich an ein anderes Fahrwerk als WP und ein Aluminiumchassis gewöhnen muss, noch einmal nachgelegt. «Um ihm einen kleinen Vorgeschmack auf Honda zu geben, haben wir ihm ab dem 1. Januar ein Serienmotorrad zur Verfügung gestellt», erzählt Pereira. «Er ist einige Male damit gefahren, bevor wir mit allen Japanern, allen Ingenieuren und der gesamten Crew angekommen sind, und dann sind wir auf den Prototypen umgestiegen.»

Werbung

Werbung

Wie seine Teamkollegen Tom Vialle (ebenfalls neu bei HRC nach sieben Saisons bei Red Bull KTM in der MX2 und anschließend in der AMA 250SX und MX) und Ruben Fernandez wird Herlings mit der Werks-Vorserien-CRF an den Start gehen. Vialle absolvierte im November die Tests und gab sein Debüt beim Supercross in Paris. Fernandez, der seine vierte Saison als HRC-Fahrer beginnt, fuhr das neue Modell in der zweiten Hälfte der Meisterschaft 2025 und belegte den 4. Platz in der MXGP-Gesamtwertung.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Bei den ersten Runden von Herlings mit der Honda ging es um die Akklimatisierung. Obwohl sich beide Seiten eindeutig in einer Art «Flitterwochenphase» befinden und alle Fortschritte in Bezug auf Gefühl, Speed und Potenzial positive Schritte sind, besteht die dringende Notwendigkeit, die Nummer 84 fit zu machen, um Weltmeister Romain Febvre und seinen ehemaligen Teamkollegen Lucas Coenen sowie die MXGP-Neulinge wie Kay de Wolf und Andrea Adamo zu schlagen. Laut Pereira war der Prozess effektiv. «Wir hatten bereits eine Vorstellung davon, was uns erwarten würde und was wir mit ihm testen wollten, aber man weiß es nie genau, bis der erste Tag gekommen ist», sagt der Brasilianer. «Wir haben versucht, ein Basis-Motorrad zu finden, von dem wir glauben, dass es sehr gut zu ihm passt, aber nach 17 Jahren bei einem anderen Hersteller ist das nicht einfach. Wir haben drei Tage lang 12 Stunden am Tag zusammengearbeitet, und er war wirklich glücklich: Er lernte das Team kennen, lernte, wie sich das Motorrad fährt, was er vom Motorrad braucht, was er von uns braucht und auch, was wir von ihm brauchen. Um ehrlich zu sein, war ich auch sehr glücklich. Ich glaube, niemand von HRC oder vom Team hätte erwartet, dass alles so reibungslos und einfach verlaufen würde.»

Pereira sagte, dass Herlings äußerst neugierig sei. Für das Team bedeutete dies eine andere Arbeitsweise, nachdem es ein Jahrzehnt lang seine Meisterschaftshoffnungen auf Gajser ausgerichtet hatte. «Tim war lange Zeit bei Honda, daher wussten wir, was er suchte, und wir kannten seine Anforderungen, was die Tests anging. Bei Jeffrey ist jedoch alles neu, daher gibt es viele Fragen und viele Ideen. Dinge, die ihm durch den Kopf gehen, und was er sich in Bezug auf Motorcharakter, Federung und Handling wünscht. Aber in kurzer Zeit konnten wir ihm eine Basis bieten.»

«Beide Fahrer [Herlings und Gajser] sind sehr professionell», erklärt er. «Beide Fahrer wissen genau, was sie wollen, weil sie beide auf diesem hohen Niveau sind. Die Anforderungen an die Spezifikationen werden immer mit dem Besten erfüllt, was wir bieten können, weil wir auch auf diesem Niveau sein wollen! Aber bei Jeff gibt es für uns mehr Fragen als sonst!»

Werbung

Werbung

Was die unterschiedlichen Motorrad-Setups für die beiden Meisterschaften angeht, befindet sich Honda noch in der Erkundungsphase, aber die neueste Generation der CRF bedeutet, dass die Maschine von Herlings möglicherweise bereits alternative Parameter hat zu denen, die HRC für Gajser entwickeln musste. «Tim ist noch nie mit dem neuen Prototyp gefahren, daher ist es so etwas wie ein ‚Reset‘», sagt Pereira. «Aber das ist für uns keine große Sache, und die Japaner können Jeffreys Wünsche erfüllen.»