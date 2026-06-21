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Jeffrey Herlings (Honda): 1-2-Erfolg und Grand-Prix-Sieg in Montevarchi

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings den Grand-Prix of Italy in Montevarchi vor WM-Leader Lucas Coenen (KTM) und Maxime Renaux (Yamaha).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann in Montevarchi
Jeffrey Herlings gewann in Montevarchi
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings gewann in Montevarchi
© MXGP-TV

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Zweiter Lauf der MXGP, Grand Prix of Italy in Montevarchi: Die Regenschauer, die noch während des zweiten MX2-Laufs vom Himmel kamen, ließen vor dem Start zum zweiten MXGP-Rennen nach. Zwar war der Kurs noch an einigen Stellen feucht, aber er war berechenbarer als im zweiten Lauf der MX2-Klasse.

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Holeshot Andrea Adamo

Unter dem Jubel der italienischen Fans zog Red Bill KTM-Werksfahrer Andrea Adamo den Holeshot vor Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser und HRC-Werksfahrer Tom Vialle. Dahinter strauchelten sowohl Jeffrey Herlings (Honda) als auch Lucas Coenen (KTM) unabhängig voneinander, doch beide konnten einen Crash gerade noch verhindern. Herlings und Coenen konnten sich in der Anfangsphase gegen Vialle durchsetzen.

Tim Gajser: Mit Entschlossenheit zum Laufsieg

Adamo führte den zweiten Lauf 4 Runden lang an. Tim Gajser attackierte innen in einer Linkskurve und schob den Sizilianer von der Strecke, so dass er direkt auf Platz 4 hinter Herlings und Coenen zurückfiel. Tim Gajser, der im ersten Lauf nach einer Kollision und defektem Hinterrad ausgefallen war, übernahm die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze.

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Tim Gajser setzte sich gegen Andrea Adamo und gewann in Montevarci Lauf 2
Tim Gajser setzte sich gegen Andrea Adamo und gewann in Montevarci Lauf 2
Foto: MXGP-TV
Tim Gajser setzte sich gegen Andrea Adamo und gewann in Montevarci Lauf 2
© MXGP-TV

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Jeffrey Herlings fuhr zum 116. Tagessieg

Jeffrey Herlings musste sich in diesem Rennen um Lucas Coenen kümmern, der über die gesamte Distanz von hinten Druck ausübte. 'The Bullet' wusste, dass Platz 2 im zweiten Lauf für den Grand-Prix-Sieg reichen wird und brachte diese Platzierung sicher über die Ziellinie. Mit einem 1-2-Ergebnis feierte Herlings in Montevarchi seinen 116. Grand-Prix Sieg. Es war zugleich der 20. GP-Sieg auf italienischem Boden.

Maxime Renaux wieder auf dem Podium

Wie erst nach dem Rennen bekannt wurde, haderte Maxime Renaux in Montevarchi mit gesundheitlichen Problemen und wirkte stark erkältet. «Im zweiten Lauf war ich total am Ende», gab der Franzose zu. «Ich habe nur noch versucht, durchzukommen.» Mit einem 2-6-Ergebnis stand er am Ende auf dem dritten Podiumsrang.

Erneut gute Leistung von Jan Pancar

Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar startete auch in den zweiten Lauf erneut gut, konnte Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass bis zum Schluss hinter sich halten und beendete den Tag mit einem 8-7-Ergebnis auf Platz 7 der Tageswertung.

WM-Punkte für Brumann und Nickel

Der schweizerische SixtySeven Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete den Tag auf Platz 17 mit 4 WM-Punkten. Cato Nickel (Honda) holte auf Platz 18 ebenfalls 2 WM-Punkte.

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Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem Sieg in Montevarchi konnte Jeffrey Herlings auf Tabellenplatz 2 seinen Rückstand wieder etwas verkürzen. Nach 9 von 19 Etappen hat Lucas Coenen nun einen Vorsprung von 56 WM-Punkten vor Herlings. Romain Febvre hat auf Platz 3 bereits 102 Punkte Rückstand. Am kommenden Wochenende geht es in Agueda (Portugal) mit WM-Etappe 10 weiter.

Ergebnis MXGP Montevarchi

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1–2

  2. Lucas Coenen (B), KTM, 3–3

  3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2–6

  4. Andrea Adamo (I), KTM, 7–4

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6–5

  6. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 4–10

  7. Tom Vialle (F), Honda, 5–9

  8. Jan Pancar (SLO), KTM, 8–7

  9. Tim Gajser (SLO), Yamaha, DNF–1

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 10–8

WM-Stand nach Etappe 9 von 19

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 449

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 393 (-56)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347 (-102)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 329 (-120)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 305 (-144)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 281 (-168)

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-176)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 264 (-185)

  9. Tom Vialle (F), Honda, 249 (-200)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 200 (-249)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

18

34:15,987

1:50,832

25

02

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

18

+6,941

1:50,245

22

03

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

18

+13,334

1:50,744

20

04

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

18

+23,352

1:51,532

18

05

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

18

+26,296

1:51,842

16

06

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

18

+27,649

1:51,646

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

Jan Pancar

253

18

+28,358

1:52,174

14

08

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

18

+29,119

1:52,094

13

09

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

18

+44,442

1:51,716

12

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

18

+45,696

1:52,890

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