Jeffrey Herlings (Honda): Doppelsieg in Argentinien und WM-Führung

Der 2. MXGP-Lauf in Argentinien musste nach einem Fehlstart mit roter Flagge abgebrochen werden. Alberto Forato (Fantic) fuhr beim ersten Start über das Gatter, bevor dieses gefallen war. Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux zog nach dem Neustart den Holeshot. In der zweiten Kurve kollidierte Pauls Jonass (Kawasaki) mit Jeremy Seewer (Ducati). Sie lösten eine Kettenreaktion aus, in die auch Alberto Forato verwickelt wurde.

Führungsrunden für Maxime Renaux

Maxime Renaux führte das Rennen vor Tom Vialle (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) an. Es folgten Ruben Fernandez (Honda), Lucas Coenen (KTM) und Tim Gajser (Yamaha). Jeffrey Herlings (Honda) wurde zu Beginn des Rennens etwas abgedrängt und musste sich durch den Verkehr nach vorne kämpfen.

Febvre übernahm und fuhr dem Feld davon

Die erste Rennhälfte war geprägt von dem französischen Trio, bestehend aus Romain Febvre, Maxime Renaux und Tom Vialle. Renaux ging in einer Rechtskehre zu Boden und fiel von Rang 2 auf Platz 7 zurück. Herlings setzte sich mit einem harten Manöver gegen Tim Gajser durch und legte sich danach seinen Teamkollegen Tom Vialle zurecht.

Die Schlussattacke von Herlings

Wie im ersten Lauf schaltete 'The Bullet' am Ende des Rennens in den 'Beast Mode' und egalisierte binnen von nur zwei Runden seinen Rückstand auf den führenden Romain Febvre. In den letzten 3 Runden war Herlings in Schlagdistanz und er zögerte keinen Moment, um die erste sich bietende Möglichkeit zur Führungsübernahme zu nutzen. 'The Bullet' wechselte clever die Linien von Außen nach Innen und gab Febvre nicht den Hauch einer Chance. Jeffrey Herlings gewann auch den zweiten Lauf und sicherte sich damit den Grand-Prix-Sieg und die WM-Führung. Romain Febvre wurde mit einem 3-2-Ergebnis Zweiter der Tageswertung und Tom Vialle stand erstmals in seiner Karriere auf dem Grand-Prix-Podium. Tim Gajser konnte sich am Ende noch gegen Tom Vialle durchsetzen und wurde in diesem Lauf Dritter.

Jeffrey Herlings setzte sich im zweiten Lauf gegen Romain Febvre durch Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings setzte sich im zweiten Lauf gegen Romain Febvre durch © MXGP-TV

Herlings ist WM-Leader

Jeffrey Herlings holte in Argentinien seinen ersten Grand-Prix-Sieg für HRC und kehrt nun als WM-Leader aus Südamerika nach Europa zurück. Mit 50 Zählern liegt er nach dem ersten von 19 Grands Prix gleichauf mit seinem französischen Teamkollegen Tom Vialle. Für das HRC-Werksteam war der Saisonauftakt in der Königsklasse ein perfektes Wochenende. Romain Febvre ist mit 8 Punkten Rückstand Dritter der WM-Tabelle, Lucas Coenen hat auf Platz 4 einen Rückstand von 8 Punkten.

Ergebnis Bariloche MXGP:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1 Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2 Tom Vialle (F), Honda, 2-4 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-3 Lucas Coenen (B), KTM, 4-6 Ruben Fernandez (E), Honda, 10-5 Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-8 Andrea Adamo (I), KTM, 11-7 Thibault Benistant (F), Honda, 9-9 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 5-13 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 8-12 Brent Van Doninck (B), Fantic, 13-11 Kevin Horgmo (N), Honda, 16-10 Mattia Guadagnini (I), KTM, 15-14 Oriol Oliver (E), KTM, 14-16 Jan Pancar (SLO), KTM, 12-18 Jeremy Seewer (CH), Ducati, 17-17 Alberto Forato (I), Fantic, 20-15 Joaquin Poli (RA), Kawasaki, 18-19 Lars van Berkel (NL), Fantic, 19-20

WM-Stand nach Event 1 von 19:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 50 Tom Vialle (F), Honda, 50 (-0) Romain Febvre (F), Kawasaki, 48 (-2) Lucas Coenen (B), KTM, 42 (-8) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 36 (-14) Maxime Renaux (F), Yamaha, 34 (-16) Andrea Adamo (I), KTM, 32 (-18) Ruben Fernandez (E), Honda, 32 (-18) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 28 (-22) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 24 (-26) Thibault Benistant (F), Honda, 24 (-26) Brent Van Doninck (B), Fantic, 18 (-32) Mattia Guadagnini (I), KTM, 16 (-34) Kevin Horgmo (N), Honda, 16 (-34) Jan Pancar (SLO), KTM, 12 (-38) Oriol Oliver (E), KTM, 12 (-38) Jeremy Seewer (CH), Ducati, 8 (-42)

