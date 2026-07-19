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Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Foxhills-Grand-Prix, WM wieder offen

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings den Grand Prix of Great Britain in Foxhills, während WM-Leader Lucas Coenen (KTM) leer ausging. Die Spitze rückte enger zusammen

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann den Grand Prix of Great Britain in Foxhills
Jeffrey Herlings gewann den Grand Prix of Great Britain in Foxhills
Foto: Honda
Jeffrey Herlings gewann den Grand Prix of Great Britain in Foxhills
© Honda

Im Artikel erwähnt

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12. Etappe der MXGP-Motocross-WM in Foxhills (England): WM-Leader Lucas Coenen trat zum zweiten Lauf zwar an, doch in Runde 4 musste der Belgier das Rennen frustriert aufgeben. In der Box stieg er von seinem Bike und konnte wegen starker Schmerzen im linken Bein kaum noch laufen. Damit beendete Lucas diesen Grand Prix ohne einen einzigen WM-Punkt. Sein Verfolger, Jeffrey Herlings (HRC), beging keine Fehler, holte in den Wertungsläufen die Maximalpunktzahl von 50 WM-Zählern und schloss damit die Lücke zur Tabellenspitze. Seinen Rückstand von 68 Punkten konnte der Niederländer in Großbritannien auf 11 Punkte eindampfen. Damit ist die WM 2026 wieder völlig offen.

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Lucas Coenen beendete auch den zweiten Lauf an der Box
Lucas Coenen beendete auch den zweiten Lauf an der Box
Foto: MXGP-TV
Lucas Coenen beendete auch den zweiten Lauf an der Box
© MXGP-TV

Holeshot Herlings

Jeffrey Herlings zog auch im zweiten Lauf den Holeshot vor Tom Vialle, Tim Gajser und Romain Febvre. Gajser übernahm noch in der ersten Runde Platz 2 und setzte 'The Bullet' von Anfang an unter Druck.

Im Artikel erwähnt

Massencrash zu Rennbeginn

Im Bereich der Rhythmuspassage in der ersten Runde kam es im Mittelfeld zu einem Massencrash, in den unter anderem Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen und Lokalmatador Ben Watson (Triumph) verwickelt waren. Vlaanderen wurde von seinem Bike eingeklemmt, Ben Watson befreite den Südafrikaner aus seiner Lage. Vlaanderen konnte das Rennen danach nicht fortsetzen.

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Herlings hielt dem Druck stand

Tim Gajser ließ die Lücke zum führenden Niederländer in keiner Phase zu groß werden und schickte sich an, 'The Bullet' zu attackieren. In Runde 11 unterlief dem Slowenen aber ein kleiner Fehler: Er stürzte übers Vorderrad und machte so den Weg für Romain Febvre frei. Der Franzose schloss nun seinerseits die Lücke zu Herlings und attackierte bis zum Schluss, aber Herlings behielt die Kontrolle und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden. Febvre und Gajser waren am Ende mit 42 Zählern punktgleich. Tiebreaker zugunsten von Febvre war sein besserer zweiter Lauf.

Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf von Foxhills
Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf von Foxhills
Foto: MXGP-TV
Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf von Foxhills
© MXGP-TV

Jeremy Seewer bei KTM-Debüt auf Platz 6

Mit einem 8-7-Ergebnis beendete der Schweizer Jeremy Seewer seinen ersten Einsatz auf KTM auf Platz 6 der Tageswertung. Cato Nickel (Honda) holte im zweiten Lauf auf Platz 19 zwei WM-Punkte.

Schwerer Crash von Pauls Jonass

Der lettische Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf und musste medizinisch versorgt werden. Die Rot-Kreuz-Flagge wurde an der Unfallstelle mehrere Runden lang geschwenkt. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor.

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Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf von Foxhills
Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf von Foxhills
Foto: MXGP-TV
Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf von Foxhills
© MXGP-TV

Nächster Stopp Loket

In einer Woche geht es in Loket mit Etappe 13 der WM weiter, also ebenfalls auf einem klassischen Hartbodenkurs. Die große Frage lautet: Wie angeschlagen ist Lucas Coenen tatsächlich und reichen die wenigen Tage aus, dass er wieder voll einsatzfähig ist? Die WM-Spitze rückt wieder enger zusammen und wird in der zweiten Saisonhälfte noch einmal richtig spannend.

MXGP, Grand Prix of Great Britain:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2, 42 (-8)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 2-3, 42 (-8)

  4. Rubén Fernández (E), Honda, 4-4, 36 (-14)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 5-5, 32 (-18)

  6. Jeremy Seewer (CH), KTM, 8-7, 27 (-23)

  7. Kevin Horgmo (N), Honda, 9-8, 25 (-25)

  8. Jan Pancar (SLO), KTM, 7-11, 24 (-26)

  9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-12, 24 (-26)

  10. Tom Vialle (F), Honda, 14-6, 22 (-28)

MXGP-WM-Stand nach Etappe 12 von 19:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 555 (-11)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 494 (-72)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 452 (-114)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 392 (-174)

  6. Rubén Fernández (E), Honda, 378 (-188)

  7. Andrea Adamo (I), KTM, 375 (-191)

  8. Tom Vialle (F), Honda, 317 (-249)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-293)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 273 (-293)

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01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

17

34:43,207

1:56,279

32

02

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+3,121

1:56,312

28

03

Romain Febvre

Romain Febvre

1

17

+7,806

1:56,197

29

04

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

17

+37,346

1:56,929

28

05

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+47,685

1:57,090

16

06

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

17

+54,269

1:57,737

19

07

Jan Pancar

Jan Pancar

253

17

+57,973

1:58,645

14

08

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

91

17

+1:01,452

1:58,729

13

09

Kevin Horgmo

Kevin Horgmo

24

17

+1:02,822

1:58,924

17

10

Oriol Oliver

Oriol Oliver

83

17

+1:05,452

1:56,614

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