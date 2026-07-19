Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Foxhills-Grand-Prix, WM wieder offen

12. Etappe der MXGP-Motocross-WM in Foxhills (England): WM-Leader Lucas Coenen trat zum zweiten Lauf zwar an, doch in Runde 4 musste der Belgier das Rennen frustriert aufgeben. In der Box stieg er von seinem Bike und konnte wegen starker Schmerzen im linken Bein kaum noch laufen. Damit beendete Lucas diesen Grand Prix ohne einen einzigen WM-Punkt. Sein Verfolger, Jeffrey Herlings (HRC), beging keine Fehler, holte in den Wertungsläufen die Maximalpunktzahl von 50 WM-Zählern und schloss damit die Lücke zur Tabellenspitze. Seinen Rückstand von 68 Punkten konnte der Niederländer in Großbritannien auf 11 Punkte eindampfen. Damit ist die WM 2026 wieder völlig offen.

Werbung

Werbung

Lucas Coenen beendete auch den zweiten Lauf an der Box Foto: MXGP-TV Lucas Coenen beendete auch den zweiten Lauf an der Box © MXGP-TV

Holeshot Herlings

Jeffrey Herlings zog auch im zweiten Lauf den Holeshot vor Tom Vialle, Tim Gajser und Romain Febvre. Gajser übernahm noch in der ersten Runde Platz 2 und setzte 'The Bullet' von Anfang an unter Druck.

Massencrash zu Rennbeginn

Im Bereich der Rhythmuspassage in der ersten Runde kam es im Mittelfeld zu einem Massencrash, in den unter anderem Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen und Lokalmatador Ben Watson (Triumph) verwickelt waren. Vlaanderen wurde von seinem Bike eingeklemmt, Ben Watson befreite den Südafrikaner aus seiner Lage. Vlaanderen konnte das Rennen danach nicht fortsetzen.

Werbung

Werbung

Herlings hielt dem Druck stand

Tim Gajser ließ die Lücke zum führenden Niederländer in keiner Phase zu groß werden und schickte sich an, 'The Bullet' zu attackieren. In Runde 11 unterlief dem Slowenen aber ein kleiner Fehler: Er stürzte übers Vorderrad und machte so den Weg für Romain Febvre frei. Der Franzose schloss nun seinerseits die Lücke zu Herlings und attackierte bis zum Schluss, aber Herlings behielt die Kontrolle und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden. Febvre und Gajser waren am Ende mit 42 Zählern punktgleich. Tiebreaker zugunsten von Febvre war sein besserer zweiter Lauf.

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf von Foxhills Foto: MXGP-TV Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf von Foxhills © MXGP-TV

Jeremy Seewer bei KTM-Debüt auf Platz 6

Mit einem 8-7-Ergebnis beendete der Schweizer Jeremy Seewer seinen ersten Einsatz auf KTM auf Platz 6 der Tageswertung. Cato Nickel (Honda) holte im zweiten Lauf auf Platz 19 zwei WM-Punkte.

Schwerer Crash von Pauls Jonass

Der lettische Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf und musste medizinisch versorgt werden. Die Rot-Kreuz-Flagge wurde an der Unfallstelle mehrere Runden lang geschwenkt. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor.

Werbung

Werbung

Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf von Foxhills Foto: MXGP-TV Pauls Jonass stürzte im zweiten Lauf von Foxhills © MXGP-TV

Nächster Stopp Loket

In einer Woche geht es in Loket mit Etappe 13 der WM weiter, also ebenfalls auf einem klassischen Hartbodenkurs. Die große Frage lautet: Wie angeschlagen ist Lucas Coenen tatsächlich und reichen die wenigen Tage aus, dass er wieder voll einsatzfähig ist? Die WM-Spitze rückt wieder enger zusammen und wird in der zweiten Saisonhälfte noch einmal richtig spannend.

MXGP, Grand Prix of Great Britain:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2, 42 (-8) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 2-3, 42 (-8) Rubén Fernández (E), Honda, 4-4, 36 (-14) Andrea Adamo (I), KTM, 5-5, 32 (-18) Jeremy Seewer (CH), KTM, 8-7, 27 (-23) Kevin Horgmo (N), Honda, 9-8, 25 (-25) Jan Pancar (SLO), KTM, 7-11, 24 (-26) Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-12, 24 (-26) Tom Vialle (F), Honda, 14-6, 22 (-28)

MXGP-WM-Stand nach Etappe 12 von 19:

Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte Jeffrey Herlings (NL), Honda, 555 (-11) Romain Febvre (F), Kawasaki, 494 (-72) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 452 (-114) Maxime Renaux (F), Yamaha, 392 (-174) Rubén Fernández (E), Honda, 378 (-188) Andrea Adamo (I), KTM, 375 (-191) Tom Vialle (F), Honda, 317 (-249) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-293) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 273 (-293)

Werbung