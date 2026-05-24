Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt GP of France knapp vor Lucas Coenen (KTM)

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings den Grand Prix of France in Lacapelle-Marival – punktgleich mit Lucas Coenen (KTM), der die WM-Führung verteidigte.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann den Grand Prix of France vor Coenen und Febvre
Jeffrey Herlings gewann den Grand Prix of France vor Coenen und Febvre
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings gewann den Grand Prix of France vor Coenen und Febvre
© MXGP-TV

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Zweiter Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle befand sich nach dem Start in der Spitzengruppe, wurde aber nach der ersten Linkskurve weit nach außen getragen, touchierte den Streckenbegrenzungswall, kam quer und flog heftig über den Lenker ab. Seine Werks-Honda trudelte unkontrolliert umher und überschlug sich mehrfach. Die nachfolgenden Fahrer hatten keine Chance, dem Chaos auszuweichen: Tim Gajser (Yamaha) und weitere Fahrer stürzten. Vialle blieb benommen am Boden liegen. Lucas Coenen (KTM) ging in Führung, doch das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen.

Werbung

Werbung

Der Crash nach dem Start zum zweiten Lauf, der zum Rennabbruch führt
Der Crash nach dem Start zum zweiten Lauf, der zum Rennabbruch führt
Foto: MXGP-TV
Der Crash nach dem Start zum zweiten Lauf, der zum Rennabbruch führt
© MXGP-TV

Konfusion wegen Motorradwechsels bei Neustart

Die Motorräder von Tom Vialle und Tim Gajser wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Beide Piloten wollten zum Neustart mit ihren Ersatzmotorrädern antreten, was aber nach FIM-Reglement untersagt ist. Zwar dürfen die Piloten nach der Einführungsrunde ihr Motorrad wechseln, nicht aber nach einem Rennabbruch. Gajser, der sich mit seinem Ersatzmotorrad schon am Startgatter aufgestellt hatte, musste seinen Startplatz wieder räumen und ging im zweiten Lauf komplett leer aus.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der zweite Lauf der MXGP wurde mit der roten Flagge abgebrochen
Der zweite Lauf der MXGP wurde mit der roten Flagge abgebrochen
Foto: MXGP-TV
Der zweite Lauf der MXGP wurde mit der roten Flagge abgebrochen
© MXGP-TV

Werbung

Werbung

Kay de Wolf zieht nach Neustart den Holeshot

Nach dem Neustart kam es an derselben Stelle erneut zu einem Crash mit mehreren Fahrern. Diesmal war es Jan Pancar, der abflog. Pauls Jonass (Kawasaki) konnte nicht ausweichen und stürzte ebenfalls. Diesmal wurde das Rennen jedoch fortgesetzt. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf zog den Holeshot knapp vor Lucas Coenen und Jeffrey Herlings.

Duell zwischen Herlings und Coenen

Jeffrey Herlings ging noch in der ersten Runde an de Wolf vorbei in Führung. Auch Lucas Coenen verlor keine Zeit und überholte den Niederländer auf Rang 2. Lucas Coenen blieb von Anfang an in Schlagdistanz zu Herlings. In den letzten Runden erhöhte der 19-Jährige den Druck, doch es reichte nicht, um ein Überholmanöver zu platzieren. Herlings und Coenen fuhren dabei in ihrer eigenen Klasse und setzten sich eine halbe Minute gegenüber dem Rest des Feldes ab. Jeffrey Herlings brachte seine Führungsposition über die Ziellinie und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden. Damit hatten Herlings und Coenen am Ende des Tages jeweils 47 Punkte auf ihrem Konto. Tiebreaker zugunsten von Herlings war sein besserer zweiter Lauf und damit wurde Jeffrey Herlings der Sieger des Großen Preises von Frankreich.

Lage an der Tabellenspitze

Nach seinem Sieg im ersten Lauf hatte Lucas Coenen an der Tabellenspitze seinen Vorsprung zunächst von 2 auf 5 Punkte ausbauen können. Nach dem Laufsieg von Herlings im zweiten Lauf büßte Coenen nun wieder 3 Punkte ein und sein Vorsprung vor dem Deutschland-Grand-Prix im Talkessel beträgt knappe 2 Punkte.

Romain Febvre erreicht das Podium

Nach dem unverschuldeten Ausfall von Tim Gajser, der den ersten Lauf auf Platz 3 beendet hatte, erreichte Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) mit Platz 3 im zweiten Lauf am Ende noch das Podium – mit 34 Zählern punktgleich mit Kay de Wolf. Ausschlaggebend war auch hier sein besserer zweiter Lauf. Der Franzose zeigte im zweiten Lauf im Duell gegen Kay de Wolf Biss und kämpfte sich mit harten Bandagen am Niederländer vorbei. Sowohl er als auch sein Landsmann Maxime Renaux benötigten mehrere Anläufe, um sich gegen den kampfstarken de Wolf in diesem Rennen durchzusetzen. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass auch Kay de Wolf sein erstes MXGP-Podium feiern kann.

Werbung

Werbung

Ergebnisse der schweizerischen und deutschen Fahrer

Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer kam im zweiten Lauf auf Platz 16 ins Ziel und holte damit endlich wieder 5 WM-Punkte. Nachdem der Schweizer in den letzten beiden Grands Prix leer ausging, zeichnet sich für den sympathischen Bülacher wieder ein leichter Aufwärtstrend ab. Brian Hsu beendete den zweiten Lauf auf Rang 19 und holte sich damit zwei weitere WM-Punkte.

Nächster Stopp: Talkessel

Der 7. Lauf zur Motocross-WM findet am kommenden Wochenende im Talkessel von Teutschenthal statt. Die Aktiven haben also nur wenige Tage Zeit zur Erholung und die WM bleibt in beiden Klassen weiterhin extrem spannend.

Ergebnis MXGP, Lacapelle-Marival:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-1, 47

  2. Lucas Coenen (B), KTM, 1-2, 47

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 7-3, 34

  4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-5, 34

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-4, 33

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 5-7, 30

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 9-6, 27

  8. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 10-10, 22

  9. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 3-DNS, 20

  10. Alberto Forato (I), Fantic, 15-8, 19

MXGP-WM-Stand nach Event 6 von 19:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 286

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 284, (-2)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 231, (-55)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 223, (-63)

  5. Tom Vialle (F), Honda, 219, (-67)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 218, (-68)

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 187, (-99)

  8. Ruben Fernandez (E), Honda, 177, (-109)

  9. Andrea Adamo (I), KTM, 171, (-115)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 126, (-160)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

20

34:14,778

1:37,217

25

02

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

5

20

+0,940

1:37,133

22

03

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

20

+32,937

1:37,078

20

04

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

20

+33,869

1:38,011

18

05

Kay De Wolf

Kay de Wolf

Kay De Wolf

Kay de Wolf

74

20

+54,784

1:38,105

16

06

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

20

+56,795

1:38,475

15

07

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

20

+1:12,282

1:39,979

14

08

Alberto Forato

Alberto Forato

Alberto Forato

Alberto Forato

303

20

+1:15,274

1:40,235

13

09

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

20

+1:19,220

1:40,043

12

10

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

132

20

+1:20,546

1:39,996

11

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • Vergangen

    MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Deutschland
    30.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Latvia

    Motocenter Zelta Zirgs, Lettland
    06.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  3. Der MXGP in Losail ist Vergangenheit

    Live

    MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Deutschland
    30.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    MXGP of Latvia

    Motocenter Zelta Zirgs, Lettland
    06.–07.06.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien