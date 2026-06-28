Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt Grand Prix of Portugal vor Lucas Coenen

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog auch im zweiten MXGP-Lauf den Holeshot und führte das Rennen vor Lucas Coenen (KTM) und Pauls Jonass (Kawasaki). Es folgten die beiden anderen HRC-Werksfahrer, Ruben Fernandez und Jeffrey Herlings. Lucas Coenen nutzte die Außenlinien, um Schwung aufzubauen und am Franzosen vorbei in Führung zu gehen.

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Tom Vialle durchgereicht

Tom Vialle, der noch mit den Folgen seines Sturzes in Frankreich zu tun hat, fiel auch im zweiten Lauf weit zurück und beendete den Tag mit einem 15-13-Ergebnis auf Platz 12 der Gesamtwertung.

Herlings attackierte entschlossen

«Im ersten Lauf brauchte ich zu viel Zeit, um an meinen Teamkollegen vorbeizukommen», erklärte 'The Bullet' nach dem Rennen. «Dafür ist Lucas aber an der Spitze zu schnell. Ich wollte ihm nicht zu viel Zeit geben, einen Vorsprung herauszufahren.» Herlings erreichte Platz 2 und rangierte 7 Runden lang hinter Coenen. Plötzlich befand er sich an Coenens Hinterrad und nutzte die erste sich bietende Chance, um die Führung zu übernehmen.

War Herlings' Überholmanöver unsauber?

Coenen selbst bezeichnete die Aktion von Herlings nach dem Rennen als «dirty», also unsauber. Herlings nutzte in einer Rechtskehre die Innenlinie, drückte Coenen nach außen, fuhr ihm vors Vorderrad, bremste und schnitt dem Belgier komplett den Weg ab, sodass dieser ebenfalls voll in die Bremsen gehen musste. «Eigentlich mag ich keine unsauberen Aktionen», meinte Herlings nach dem Rennen, «aber ich fand keinen anderen Weg an ihm vorbei.» Ähnlich wie vor einer Woche in Montevarchi lagen Herlings und Coenen am Ende des Sonntags nach Punkten gleichauf. Tiebreaker zugunsten des Niederländers war sein besserer zweiter Lauf.

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Keine Revanche von Lucas Coenen

Coenen vermied mit Blick auf das große Bild die Konfrontation und überließ Herlings den 117. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Insgesamt holte Lucas Coenen in Portugal inklusive Quali-Race 57 Punkte gegenüber 56 Punkten von Herlings. Lucas Coenen konnte also seinen Vorsprung in der WM-Tabelle sogar um einen Punkt ausbauen. Sein Ärger über den verpassten Lauf- und Grand-Prix-Sieg hielt sich damit in Grenzen.

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Podium für Romain Febvre

Titelverteidiger Romain Febvre musste sich nach schlechtem Start von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. In der Endphase des Rennens setzte er Tim Gajser (Yamaha) auf Platz 3 unter Druck. Gajser stürzte, sein Airbag öffnete sich und unter diesen Umständen konnte der Slowene natürlich nicht mehr viel ausrichten. Gajser beendete den zweiten Lauf erneut auf Platz 4.

Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf in Agueda Foto: MXGP-TV Tim Gajser stürzte im zweiten Lauf in Agueda © MXGP-TV

WM-Punkte für Kevin Brumann

Der einzige Pilot aus dem deutschsprachigen Raum, Kevin Brumann (Husqvarna) aus der Schweiz, holte in beiden Läufen auf Platz 18 insgesamt 6 WM-Punkte und markierte damit sein bestes Saisonergebnis. In der WM-Tabelle rangiert Kevin Brumann mit 19 Punkten auf Platz 28.

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Nächster Grand Prix: Südafrika

Am kommenden Wochenende geht es im südafrikanischen Johannesburg mit der 11. Etappe der Motocross-WM 2026 weiter.

Ergebnis Grand Prix of Portugal, Agueda:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 47 Punkte, 2-1 Lucas Coenen (B), KTM, 47, 1-2 Romain Febvre (F), Kawasaki, 40, 3-3 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 36, 4-4 Ruben Fernandez (E), Honda, 32, 5-5 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 30, 6-6 Andrea Adamo (I), KTM, 27, 8-7 Maxime Renaux (F), Yamaha, 26, 7-9 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 24, 10-8 Kevin Horgmo (N), Honda, 20, 12-10 Jan Pancar (SLO), KTM, 20, 11-11 Tom Vialle (F), Honda, 14, 15-13 Alberto Forato (I), Fantic, 14, 13-15 Ben Watson (GB), Triumph, 13, 17-12 Jago Geerts (B), Beta, 12, 16-14 Brent van Doninck (B), Fantic, 12, 14-16 Oriol Oliver (E), KTM, 12, 9-DNF Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 6, 18-18 Rick Elzinga (NL), KTM, 5, 20-17 Victor Alonso (E), Ducati, 2, 23-19

WM-Stand nach Etappe 10 von 19: