Jeffrey Herlings (Honda) holt in Frauenfeld ersten Qualifikationssieg

Vor dem MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld begann es zu nieseln, was den Fahrern auf der Strecke zusätzliche Probleme bereitete.

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Andrea Adamo startete mit Holeshot

Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings (HRC), Tim Gajser (Yamaha) und WM-Leader Lucas Coenen (KTM). Herlings schloss die Lücke zu Adamo und ging mit einem gekonnten Manöver außen am Sizilianer vorbei in Führung. Lucas Coenen setzte sich ebenfalls gegen Adamo durch und überholte in der 9. Runde Tim Gajser. Danach schloss der Belgier die Lücke zum führenden Herlings, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz und gab sich mit Platz 2 zufrieden.

Armkrämpfe durch Kälte

Jeffrey Herlings gewann das Rennen am Ende mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Coenen und sicherte sich damit nicht nur seine erste Pole-Position der Saison, sondern überhaupt die ersten Qualifikationspunkte in diesem Jahr. Die Qualifikationsrennen hatte 'The Bullet' als seine größte Schwachstelle ausgemacht. Nun scheint dieses Problem gelöst zu sein. Nach dem Rennen gab Herlings zu, dass er wegen der kühlen Temperaturen Armkrämpfe bekam. Außerdem haderte er wie alle anderen Fahrer mit Sichtproblemen wegen des Regens.

Sichtprobleme im Regen

Unter Sichtproblemen litt auch WM-Leader Lucas Coenen: «Meine Brille war komplett durchnässt und sie ist angelaufen, so dass mir unter diesen Umständen das Risiko zu groß war, zu attackieren», erklärte der Belgier, der seine WM-Führung mit Platz 2 dennoch verteidigen konnte.

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HRC-Piloten schossen sich gegenseitig ab

Ein teaminternes Nachspiel dürfte die harte Aktion von Ruben Fernandez gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle haben. Vialle rangierte nach gutem Start zunächst auf Platz 5, fiel aber nach einem kleinen Sturz auf Rang 10 zurück. Hinter ihm tauchte später Ruben Fernandez auf, der in einer Rechtskurve voll reinhielt und Vialle als Anlieger nutzte. Der Franzose stürzte und kam am Ende nur auf Platz 18 ins Ziel, während Fernandez auf Platz 10 einen WM-Punkt holte.

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Ruben Fernandez holt Tom Vialle vom Bike Foto: MXGP-TV Ruben Fernandez holt Tom Vialle vom Bike © MXGP-TV

Jeremy Seewer auf Platz 12, Tonus auf 16

Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) erwischte einen guten Start und tauchte in der ersten Runde im Pulk der Spitzenfahrer auf. Der Bülacher hielt sich 5 Runden lang im Bereich der Top-10 und fiel später auf Platz 12 zurück, womit er nicht nur der beste Schweizer wurde, sondern das Rennen auch als bester Ducati-Pilot beenden konnte. Wildcard-Starter Arnaud Tonus zeigte auf Platz 16 eine erstaunlich gute Leistung.

Deutschen MXGP-Piloten mit Anlaufschwierigkeiten

Cato Nickel (Honda) war auf Platz 19 der beste deutsche Fahrer im MXGP-Feld. Tom Koch und sein Sarholz-KTM-Teamkollege Noah Ludwig kamen auf den Plätzen 21 und 23 ins Ziel.

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Ergebnis MXGP Qualifikationsrenen Frauenfeld: