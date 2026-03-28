Jeffrey Herlings (Honda) holt in Frauenfeld ersten Qualifikationssieg

Motocross-WM MX2 • Neu
Sacha Coenen (KTM) gewinnt MX2 Qualifikationsrennen in Frauenfeld
Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld vor WM-Leader Lucas Coenen (KTM) und Tim Gajser (Yamaha).
Vor dem MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld begann es zu nieseln, was den Fahrern auf der Strecke zusätzliche Probleme bereitete.
Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings (HRC), Tim Gajser (Yamaha) und WM-Leader Lucas Coenen (KTM). Herlings schloss die Lücke zu Adamo und ging mit einem gekonnten Manöver außen am Sizilianer vorbei in Führung. Lucas Coenen setzte sich ebenfalls gegen Adamo durch und überholte in der 9. Runde Tim Gajser. Danach schloss der Belgier die Lücke zum führenden Herlings, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz und gab sich mit Platz 2 zufrieden.
Jeffrey Herlings gewann das Rennen am Ende mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Coenen und sicherte sich damit nicht nur seine erste Pole-Position der Saison, sondern überhaupt die ersten Qualifikationspunkte in diesem Jahr. Die Qualifikationsrennen hatte 'The Bullet' als seine größte Schwachstelle ausgemacht. Nun scheint dieses Problem gelöst zu sein. Nach dem Rennen gab Herlings zu, dass er wegen der kühlen Temperaturen Armkrämpfe bekam. Außerdem haderte er wie alle anderen Fahrer mit Sichtproblemen wegen des Regens.
Unter Sichtproblemen litt auch WM-Leader Lucas Coenen: «Meine Brille war komplett durchnässt und sie ist angelaufen, so dass mir unter diesen Umständen das Risiko zu groß war, zu attackieren», erklärte der Belgier, der seine WM-Führung mit Platz 2 dennoch verteidigen konnte.
Ein teaminternes Nachspiel dürfte die harte Aktion von Ruben Fernandez gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle haben. Vialle rangierte nach gutem Start zunächst auf Platz 5, fiel aber nach einem kleinen Sturz auf Rang 10 zurück. Hinter ihm tauchte später Ruben Fernandez auf, der in einer Rechtskurve voll reinhielt und Vialle als Anlieger nutzte. Der Franzose stürzte und kam am Ende nur auf Platz 18 ins Ziel, während Fernandez auf Platz 10 einen WM-Punkt holte.
Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) erwischte einen guten Start und tauchte in der ersten Runde im Pulk der Spitzenfahrer auf. Der Bülacher hielt sich 5 Runden lang im Bereich der Top-10 und fiel später auf Platz 12 zurück, womit er nicht nur der beste Schweizer wurde, sondern das Rennen auch als bester Ducati-Pilot beenden konnte. Wildcard-Starter Arnaud Tonus zeigte auf Platz 16 eine erstaunlich gute Leistung.
Cato Nickel (Honda) war auf Platz 19 der beste deutsche Fahrer im MXGP-Feld. Tom Koch und sein Sarholz-KTM-Teamkollege Noah Ludwig kamen auf den Plätzen 21 und 23 ins Ziel.
Jeffrey Herlings (NL), Honda
Lucas Coenen (B), KTM
Tim Gajser (SLO), Yamaha
Andrea Adamo (I), KTM
Maxime Renaux (F), Yamaha
Kay de Wolf (NL), Husqvarna
Romain Febvre (F), Kawasaki
Pauls Jonass (LV), Kawasaki
Alberto Forato (I), Fantic
Ruben Fernandez (E), Honda
Kevin Horgmo (N), Honda
Jeremy Seewer (CH), Ducati
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
Oriol Oliver (E), KTM
Brent van Doninck (B), Fantic
Arnaud Tonus (CH), Yamaha
Adam Sterry (GB), KTM
Tom Vialle (F), Honda
Cato Nickel (D), Honda
Mattia Guadagnini (I), KTM
Tom Koch (D), KTM
Roan Van De Moosdijk (NL), KTM
Noah Ludwig (D), KTM
Jago Geerts (B), Beta
Nico Greutmann (CH), Honda
Romain Pape (F), Yamaha
Nicolas Bender (CH), Husqvarna
Nico Häusermann (CH), Triumph
Loris Freidig (CH), Fantic
Ben Watson (GB), Triumph
Mike Gwerder (CH), KTM
Ramon Keller (CH), KTM
Jan Pancar (SLO), KTM
Robin Scheiben (CH), Triumph
Rick Elzinga (NL), Beta
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