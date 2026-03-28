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Jeffrey Herlings (Honda) holt in Frauenfeld ersten Qualifikationssieg

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld vor WM-Leader Lucas Coenen (KTM) und Tim Gajser (Yamaha).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gratuliert Jeffrey Herlings zur Pole-Position
Lucas Coenen gratuliert Jeffrey Herlings zur Pole-Position
Foto: MXGP-TV
Lucas Coenen gratuliert Jeffrey Herlings zur Pole-Position
© MXGP-TV

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Vor dem MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Switzerland in Frauenfeld begann es zu nieseln, was den Fahrern auf der Strecke zusätzliche Probleme bereitete.

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Andrea Adamo startete mit Holeshot

Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings (HRC), Tim Gajser (Yamaha) und WM-Leader Lucas Coenen (KTM). Herlings schloss die Lücke zu Adamo und ging mit einem gekonnten Manöver außen am Sizilianer vorbei in Führung. Lucas Coenen setzte sich ebenfalls gegen Adamo durch und überholte in der 9. Runde Tim Gajser. Danach schloss der Belgier die Lücke zum führenden Herlings, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz und gab sich mit Platz 2 zufrieden.

Armkrämpfe durch Kälte

Jeffrey Herlings gewann das Rennen am Ende mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Coenen und sicherte sich damit nicht nur seine erste Pole-Position der Saison, sondern überhaupt die ersten Qualifikationspunkte in diesem Jahr. Die Qualifikationsrennen hatte 'The Bullet' als seine größte Schwachstelle ausgemacht. Nun scheint dieses Problem gelöst zu sein. Nach dem Rennen gab Herlings zu, dass er wegen der kühlen Temperaturen Armkrämpfe bekam. Außerdem haderte er wie alle anderen Fahrer mit Sichtproblemen wegen des Regens.

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Sichtprobleme im Regen

Unter Sichtproblemen litt auch WM-Leader Lucas Coenen: «Meine Brille war komplett durchnässt und sie ist angelaufen, so dass mir unter diesen Umständen das Risiko zu groß war, zu attackieren», erklärte der Belgier, der seine WM-Führung mit Platz 2 dennoch verteidigen konnte.

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HRC-Piloten schossen sich gegenseitig ab

Ein teaminternes Nachspiel dürfte die harte Aktion von Ruben Fernandez gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle haben. Vialle rangierte nach gutem Start zunächst auf Platz 5, fiel aber nach einem kleinen Sturz auf Rang 10 zurück. Hinter ihm tauchte später Ruben Fernandez auf, der in einer Rechtskurve voll reinhielt und Vialle als Anlieger nutzte. Der Franzose stürzte und kam am Ende nur auf Platz 18 ins Ziel, während Fernandez auf Platz 10 einen WM-Punkt holte.

Ruben Fernandez holt Tom Vialle vom Bike
Ruben Fernandez holt Tom Vialle vom Bike
Foto: MXGP-TV
Ruben Fernandez holt Tom Vialle vom Bike
© MXGP-TV

Jeremy Seewer auf Platz 12, Tonus auf 16

Lokalmatador Jeremy Seewer (Ducati) erwischte einen guten Start und tauchte in der ersten Runde im Pulk der Spitzenfahrer auf. Der Bülacher hielt sich 5 Runden lang im Bereich der Top-10 und fiel später auf Platz 12 zurück, womit er nicht nur der beste Schweizer wurde, sondern das Rennen auch als bester Ducati-Pilot beenden konnte. Wildcard-Starter Arnaud Tonus zeigte auf Platz 16 eine erstaunlich gute Leistung.

Deutschen MXGP-Piloten mit Anlaufschwierigkeiten

Cato Nickel (Honda) war auf Platz 19 der beste deutsche Fahrer im MXGP-Feld. Tom Koch und sein Sarholz-KTM-Teamkollege Noah Ludwig kamen auf den Plätzen 21 und 23 ins Ziel.

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Ergebnis MXGP Qualifikationsrenen Frauenfeld:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda

  2. Lucas Coenen (B), KTM

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha

  4. Andrea Adamo (I), KTM

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha

  6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

  7. Romain Febvre (F), Kawasaki

  8. Pauls Jonass (LV), Kawasaki

  9. Alberto Forato (I), Fantic

  10. Ruben Fernandez (E), Honda

  11. Kevin Horgmo (N), Honda

  12. Jeremy Seewer (CH), Ducati

  13. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati

  14. Oriol Oliver (E), KTM

  15. Brent van Doninck (B), Fantic

  16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

  17. Adam Sterry (GB), KTM

  18. Tom Vialle (F), Honda

  19. Cato Nickel (D), Honda

  20. Mattia Guadagnini (I), KTM

  21. Tom Koch (D), KTM

  22. Roan Van De Moosdijk (NL), KTM

  23. Noah Ludwig (D), KTM

  24. Jago Geerts (B), Beta

  25. Nico Greutmann (CH), Honda

  26. Romain Pape (F), Yamaha

  27. Nicolas Bender (CH), Husqvarna

  28. Nico Häusermann (CH), Triumph

  29. Loris Freidig (CH), Fantic

  30. Ben Watson (GB), Triumph

  31. Mike Gwerder (CH), KTM

  32. Ramon Keller (CH), KTM

  33. Jan Pancar (SLO), KTM

  34. Robin Scheiben (CH), Triumph

  35. Rick Elzinga (NL), Beta

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