Jeffrey Herlings (Honda, Rang 2): «Muss am Samstag besser werden»
Nach seinem Crash im Qualifikationsrennen von Almonte am Samstag ging der als WM-Führender angereiste Jeffrey Herlings (HRC) leer aus und musste das Red Plate wieder abgeben.
Motocross-WM MXGP
Jeffrey Herlings auf dem Podium in Almonte
Jeffrey Herlings auf dem Podium in Almonte© Honda
Im Sand geschlagen zu werden, ist eine besonders bittere Pille für Jeffrey Herlings. Nach seinem heftigen Abflug nach dem Start zum Qualifikationsrennen am Samstag versuchte er, sich wenigstens noch einen guten Startplatz für die Wertungsläufe zu verschaffen. Mit Platz 11 ging er am Samstag leer aus und musste das Red Plate wieder an seinen Teamkollegen Tom Vialle abgeben.
Mit zwei zweiten Plätzen stand Jeffrey Herlings in Almonte, dem zweiten Grand Prix der Saison, am Ende auf dem zweiten Podiumsplatz. Wirklich zufrieden wirkte er nicht, denn zu keinem Zeitpunkt hatte er in Spanien dem siegreichen Lucas Coenen (KTM) etwas entgegenzusetzen. Auch seine gefürchteten Endspurts blieben diesmal aus. «Lucas ist heute auf einem anderen Level gefahren», gab er unumwunden zu, aber mit Blick auf das große Bild, konnte 'The Bullet' dem Wochenende dennoch Positives abgewinnen. Der Blick auf das große Bild «Mein Ziel ist es, in jedem Rennen aufs Podest zu fahren und das habe ich in Argentinien und jetzt auch hier wieder geschafft. Also muss ich damit zufrieden sein. Ich muss meine Samstagsleistungen verbessern, weil ich dort viele Punkte verloren habe. Insgesamt bin ich in einer guten Position und wir haben noch 51 Rennen vor uns. In Argentinien war ich der Beste und heute war ich eben Zweitbester.»
Keine Ausreden Über die Folgen seines Abfluges am Samstag hielt sich Herlings bedeckt, aber aus dem Teamumfeld sickerte durch, dass der Crash natürlich Nachwirkungen hatte und Herlings am Sonntag keine gute Nacht hinter sich hatte. «Ich war nach dem Unfall gestern etwas angeschlagen, aber das soll keine Ausrede sein. Ich bin so gut gefahren wie ich konnte und bin immer noch in einer guten Position.»
In der WM-Tabelle rangiert Herlings nach 2 von 19 Rennen mit 8 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz.
Ergebnis MXGP Almonte:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-2
  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-3
  4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6
  5. Andrea Adamo (I), KTM, 7-4
  6. Tom Vialle (F), Honda, 5-7
  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 10-8
  8. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-DNF
  9. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 18-5
  10. Alberto Forato (I), Fantic, 13-10
MXGP WM-Stand nach Runde 2 von 19:
  1. Lucas Coenen (B), KTM, 102
  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 94 (-8) Tom Vialle (F), Honda, 89 (-13)
  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 75 (-27) Maxime Renaux (F), Yamaha, 75 (-27)
  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 74 (-28)
  5. Andrea Adamo (I), KTM, 69 (-33)
  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 51 (-51)
  7. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 49 (-53)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lucas Coenen
102
2
Jeffrey Herlings
94
3
Tom Vialle
89
4
Romain Febvre
75
5
Maxime Renaux
75
6
Tim Gajser
74
7
Andrea Adamo
69
8
Ruben Fernandez
51
9
Calvin Vlaanderen
49
10
Pauls Jonass
40
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  4. MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
  5. MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event
