Jeffrey Herlings (Honda, Rang 2): «Muss am Samstag besser werden»

Lucas Coenen (B), KTM, 1-1 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-2 Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-3 Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6 Andrea Adamo (I), KTM, 7-4 Tom Vialle (F), Honda, 5-7 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 10-8 Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-DNF Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 18-5 Alberto Forato (I), Fantic, 13-10 Lucas Coenen (B), KTM, 102 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 94 (-8) Tom Vialle (F), Honda, 89 (-13) Romain Febvre (F), Kawasaki, 75 (-27) Maxime Renaux (F), Yamaha, 75 (-27) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 74 (-28) Andrea Adamo (I), KTM, 69 (-33) Ruben Fernandez (E), Honda, 51 (-51) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 49 (-53)