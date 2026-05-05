Jeffrey Herlings (Honda): Siege gegen Febvre und Vialle in den Niederlanden

Die überlange Pause in der Motocross-WM bis zum französischen Grand Prix in Lacapelle-Marival Ende Mai nützte Jeffrey Herlings am vergangenen Wochenende gleich zu zwei Renneinsätzen. Der 31-jährige Honda-Neuzugang zeigte dabei auf unterschiedlichen Geläufen starke Leistungen. Bereits am 1. Mai fuhr «The Bullet» in Sainte-Austreberthe in Frankreich, wo er vor Maxime Renaux (Yamaha) und seinem Teamkollegen Tom Vialle gewinnen konnte.

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Am Sonntag gab es für den fünffachen Champion dann sehr starke Konkurrenz beim zweiten Event zu den «Dutch Masters of Motocross» in Harfsen in der Nähe von Apeldoorn. Neben dem MXGP-Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) waren dort auch Yamaha-Ass Renaux, Kay de Wolf (Husqvarna), sowie Calvin Vlaanderen (Ducati) und Febvre-Teamkollege Pauls Jonass am Start.

Den Holeshot zog in Durchgang 1 Febvre mit Renaux im Schlepptau. Herlings kam jedoch schnell am Franzosen vorbei und hetzte danach dessen Landsmann Febvre um die spektakuläre Piste mit weiten Sprüngen. Am Ende schnappte sich Herlings den Sieg vor Febvre und Renaux. Platz 4 sicherte sich Jonass vor Vlaanderen, der am Start in das aufgestellte Gatter fuhr und als Letzter losjagte. Der zweite Lauf musste in Harfsen dann nach einem Wolkenbruch abgesagt werden. In der MX2-Kategorie setzte sich Cas Valk für sein neues Chambers-KTM-Team in einem engen Finish gegen Janis Reisulis (Yamaha) durch.

Übrigens: In Italien absolvierte Red-Bull-KTM-Mann Andrea Adamo einen Gaststart beim Prestige-Event in Maggiora. Einzig Yamaha-Neuzugang Tim Gajser hält im Moment die Füße still, da der Slowene nach wie vor seine in Riola Sardo gebrochenen Rippen verheilen lassen muss und daher so spät wie möglich wieder einsteigen will. Dann will der fünffache Weltmeister noch ein Event zur italienischen Prestige-Meisterschaft fahren will.

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