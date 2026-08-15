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Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt Qualifikationsrennen in Uddevalla

WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla mit einem Start-Ziel-Sieg und konnte sich damit an der Tabellenspitze weiter absetzen.

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings startet in Uddevalla von Pole
Jeffrey Herlings startet in Uddevalla von Pole
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings startet in Uddevalla von Pole
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: In Abwesenheit des belgischen Red-Bull-KTM-Werksfahrers Lucas Coenen brannte WM-Leader Jeffrey Herlings bereits im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den skandinavischen Boden.

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MXGP-Zeittraining:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:47.264

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.382

  3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.336

  4. Tom Vialle (F), Honda, +1.373

  5. Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.571

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.724

Start-Ziel-Sieg Herlings

Der Niederländer startete gut ins Quali-Race, zog den Holeshot und gewann mit einem Start-Ziel-Sieg. Hinter ihm reihten sich Tim Gajser (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki) ein. Gajser befand sich rundenlang in Schlagdistanz, aber er fand keine Möglichkeit, ein Überholmanöver zu platzieren. Am Ende gewann Herlings mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden. Auch Romain Febvre hatte etwa die gleiche Pace wie Herlings und Gajser, doch auch er konnte auf dem rutschigen Untergrund nicht wirklich attackieren.

Im Artikel erwähnt

Isak Gifting von de Wolf abgeräumt

Lokalmatador Isak Gifting ging wieder hoch motiviert ans Werk und rangierte auf Platz 7, doch Kay de Wolf (Husqvarna) kam dem Schweden etwas zu optimistisch näher, rutschte über beide Räder aus und räumte dabei auch den vor ihm fahrenden Schweden ab, der danach sein Arbeitsgerät nicht wieder in Gang setzen konnte. De Wolf beendete das Rennen auf Platz 7, Gifting auf Rang 20.

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Seewer auf Platz 10

Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer holte auf Platz 10 seinen ersten WM-Punkt der Saison in einem Qualifikationsrennen. Sein Landsmann Kevin Brumann beendete das Rennen auf Platz 23. Deutsche MXGP-Piloten waren in Schweden nicht am Start.

Lage an der WM-Spitze

Mit seinem 6. Qualifikationssieg (dem 3. in Folge) konnte sich Jeffrey Herlings an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung von 104 auf 106 Punkte gegenüber Romain Febvre auf Platz 2 ausbauen.

MXGP-Qualifikationsrennen, Uddevalla:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:13.200

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.801

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +3.619

  4. Tom Vialle (F), Honda, +24.451

  5. Ruben Fernandez (E), Honda, +28.386

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +30.995

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +34.906

  8. Andrea Adamo (I), KTM, +45.939

  9. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +47.343

  10. Jeremy Seewer (CH), KTM, +49.771

WM-Stand:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 685 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 579, (-106)

  3. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-119)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 543, (-142)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 453, (-232)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 452, (-233)

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Romain Febvre

Romain Febvre

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04

Tom Vialle

Tom Vialle

16

05

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

06

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

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Kay de Wolf

Kay de Wolf

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