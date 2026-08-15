Jeffrey Herlings (HRC) gewinnt Qualifikationsrennen in Uddevalla
WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla mit einem Start-Ziel-Sieg und konnte sich damit an der Tabellenspitze weiter absetzen.
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Sweden in Uddevalla: In Abwesenheit des belgischen Red-Bull-KTM-Werksfahrers Lucas Coenen brannte WM-Leader Jeffrey Herlings bereits im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den skandinavischen Boden.
MXGP-Zeittraining:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:47.264
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.382
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.336
Tom Vialle (F), Honda, +1.373
Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.571
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.724
Start-Ziel-Sieg Herlings
Der Niederländer startete gut ins Quali-Race, zog den Holeshot und gewann mit einem Start-Ziel-Sieg. Hinter ihm reihten sich Tim Gajser (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki) ein. Gajser befand sich rundenlang in Schlagdistanz, aber er fand keine Möglichkeit, ein Überholmanöver zu platzieren. Am Ende gewann Herlings mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden. Auch Romain Febvre hatte etwa die gleiche Pace wie Herlings und Gajser, doch auch er konnte auf dem rutschigen Untergrund nicht wirklich attackieren.
Isak Gifting von de Wolf abgeräumt
Lokalmatador Isak Gifting ging wieder hoch motiviert ans Werk und rangierte auf Platz 7, doch Kay de Wolf (Husqvarna) kam dem Schweden etwas zu optimistisch näher, rutschte über beide Räder aus und räumte dabei auch den vor ihm fahrenden Schweden ab, der danach sein Arbeitsgerät nicht wieder in Gang setzen konnte. De Wolf beendete das Rennen auf Platz 7, Gifting auf Rang 20.
Seewer auf Platz 10
Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer holte auf Platz 10 seinen ersten WM-Punkt der Saison in einem Qualifikationsrennen. Sein Landsmann Kevin Brumann beendete das Rennen auf Platz 23. Deutsche MXGP-Piloten waren in Schweden nicht am Start.
Lage an der WM-Spitze
Mit seinem 6. Qualifikationssieg (dem 3. in Folge) konnte sich Jeffrey Herlings an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung von 104 auf 106 Punkte gegenüber Romain Febvre auf Platz 2 ausbauen.
MXGP-Qualifikationsrennen, Uddevalla:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:13.200
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.801
Romain Febvre (F), Kawasaki, +3.619
Tom Vialle (F), Honda, +24.451
Ruben Fernandez (E), Honda, +28.386
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +30.995
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +34.906
Andrea Adamo (I), KTM, +45.939
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +47.343
Jeremy Seewer (CH), KTM, +49.771
WM-Stand:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 685 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 579, (-106)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-119)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 543, (-142)
Andrea Adamo (I), KTM, 453, (-232)
Ruben Fernandez (E), Honda, 452, (-233)
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