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Jeffrey Herlings (HRC) setzt sich im 1. MXGP-Lauf durch, Crash von Coenen

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings musste sich im ersten Lauf des Grand Prix of Trentino erst von Platz 12 aus nach vorne kämpfen, während WM-Leader Lucas Coenen (KTM) stürzte.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings geht an Romain Febvre vorbei in Führung
Jeffrey Herlings geht an Romain Febvre vorbei in Führung
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings geht an Romain Febvre vorbei in Führung
© MXGP-TV

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Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der im Qualifikationsrennen am Samstag mit einem Elektronikproblem ausgefallen war und nur von Gatepick 38 starten konnte, zog den Holeshot und führte das Rennen 15 Runden lang an.

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Crash von Lucas Coenen

WM-Leader Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-5, attackierte aber von Anfang an, setzte sich bereits gegen Tim Gajser (Yamaha) und Tom Vialle (Honda) durch und rangierte bereits auf Platz 2 hinter Febvre, doch er stürzte und fiel weit zurück. Nachdem der Belgier das Rennen wieder aufgenommen hatte, rangierte er außerhalb der Top-20 und musste eine Aufholjagd starten. Am Ende kam er auf Platz 12 ins Ziel.

WM-Leader Lucas Coenen stürzte im ersten Lauf des Grands Prix of Trentino
WM-Leader Lucas Coenen stürzte im ersten Lauf des Grands Prix of Trentino
Foto: MXGP-TV
WM-Leader Lucas Coenen stürzte im ersten Lauf des Grands Prix of Trentino
© MXGP-TV

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Im Artikel erwähnt

'The Bullet' in Bestform

An der Spitze schien Romain Febvre das Rennen kontrollieren zu können. Sein einziger Kontrahent, der im zeitweise näher kam, war sein Landsmann Tom Vialle (Honda), aber dem Franzosen fehlte es an Durchsetzungsfähigkeit. Jeffrey Herlings war im Bereich von Platz 12 gestartet und musste sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Auf seinem Weg an die Spitze überholte er Maxim Renaux, Thibault Benistant, Andrea Adamo, Tim Gajser und am Ende Tom Vialle. Nachdem der Niederländer Platz 2 erreicht hatte, setzte er zum Endspurt an und ging auch gegen Febvre kompromisslos zur Sache. Drei Runden vor Ultimo lag er an der Spitze und das Rennen war entschieden. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Febvre und Vialle.

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Auswirkungen auf die WM-Tabelle

Mit WM-Leader Lucas Coenen auf Platz 12 und dem Laufsieg von Herlings machte 'The Bullet' in diesem Rennen 16 Punkte gut und konnte seinen Rückstand von 22 auf 6 Punkte verkürzen.

Kein deutscher Fahrer in den Punkterängen

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer rangierte in der Anfangsphase des Rennens in den Punkterängen, fiel später aber zurück. Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch war auf Platz 24 und einer Runde Rückstand der beste deutsche MXGP-Pilot. Brian Hsu (Honda) kam auf Platz 26 ins Ziel, Cato Nickel (Honda) auf Rang 30. Theo Praun schied nach 3 Runden aus.

Trentino, MXGP-Lauf 1:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki

  3. Tom Vialle (F), Honda

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha

  6. Andrea Adamo (I), KTM

  7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

  8. Oriol Oliver (E), KTM

  9. Ruben Fernandez (E), Honda

  10. Thibault Benistant (F), Honda

  11. Pauls Jonass (LV), Kawasaki

  12. Lucas Coenen (B), KTM

  13. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati

  14. Alberto Forato (I), Fantic

  15. Jan Pancar (SLO), KTM

  16. Andrea Bonacorsi (I), Ducati

  17. Brent van Doninck (B), Fantic

  18. Mattia Guadagnini (I), KTM

  19. Kevin Horgmo (N), Honda

  20. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

  21. Jeremy Seewer (CH), Ducati

  22. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha

  23. Ben Watson (GB), Triumph

  24. Tom Koch (D), KTM

  25. Jago Geerts (B), Beta

  26. Brian Hsu (D), Honda

  27. Federico Tuani (I), Honda

  28. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

  29. Nico Greutmann (CH), Honda

  30. Cato Nickel (D), Honda

  31. Rick Elzinga (NL), Beta

  32. Yuri Pasqualini (I), Husqvarna

  33. Mario Tamai (I), GASGAS

  34. Mirko Dal Bosco (I), Ducati

  35. Lorenzo Albieri (I), Husqvarna

  36. Alessandro Valeri (I), Honda

  37. Theo Praun (D), Yamaha

  38. Yuri Quarti (I), Husqvarna

  39. Nicholas Lapucci (I), Honda

WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 211

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 205, (-6)

  3. Tom Vialle (F), Honda, 191, (-20)

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 182, (-29)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 173, (-38)

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 162, (-49)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 132, (-79)

  8. Andrea Adamo (I), KTM, 130, (-81)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 126, (-85)

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 98, (-113)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

18

35:21,703

1:49,227

25

02

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

18

+6,103

1:50,529

22

03

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

61

18

+10,834

1:49,824

20

04

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

3

18

+17,668

1:50,862

18

05

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

91

18

+18,161

1:51,752

16

06

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

259

18

+21,752

1:51,840

15

07

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

18

+24,208

1:51,280

14

08

Brent van Doninck

Brent van Doninck

Brent van Doninck

Brent van Doninck

32

18

+27,096

1:51,896

13

09

Brian Bogers

Brian Bogers

Brian Bogers

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189

18

+28,056

1:52,057

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