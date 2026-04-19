Jeffrey Herlings (HRC) setzt sich im 1. MXGP-Lauf durch, Crash von Coenen

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der im Qualifikationsrennen am Samstag mit einem Elektronikproblem ausgefallen war und nur von Gatepick 38 starten konnte, zog den Holeshot und führte das Rennen 15 Runden lang an.

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Crash von Lucas Coenen

WM-Leader Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-5, attackierte aber von Anfang an, setzte sich bereits gegen Tim Gajser (Yamaha) und Tom Vialle (Honda) durch und rangierte bereits auf Platz 2 hinter Febvre, doch er stürzte und fiel weit zurück. Nachdem der Belgier das Rennen wieder aufgenommen hatte, rangierte er außerhalb der Top-20 und musste eine Aufholjagd starten. Am Ende kam er auf Platz 12 ins Ziel.

WM-Leader Lucas Coenen stürzte im ersten Lauf des Grands Prix of Trentino Foto: MXGP-TV WM-Leader Lucas Coenen stürzte im ersten Lauf des Grands Prix of Trentino © MXGP-TV

'The Bullet' in Bestform

An der Spitze schien Romain Febvre das Rennen kontrollieren zu können. Sein einziger Kontrahent, der im zeitweise näher kam, war sein Landsmann Tom Vialle (Honda), aber dem Franzosen fehlte es an Durchsetzungsfähigkeit. Jeffrey Herlings war im Bereich von Platz 12 gestartet und musste sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Auf seinem Weg an die Spitze überholte er Maxim Renaux, Thibault Benistant, Andrea Adamo, Tim Gajser und am Ende Tom Vialle. Nachdem der Niederländer Platz 2 erreicht hatte, setzte er zum Endspurt an und ging auch gegen Febvre kompromisslos zur Sache. Drei Runden vor Ultimo lag er an der Spitze und das Rennen war entschieden. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Febvre und Vialle.

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Auswirkungen auf die WM-Tabelle

Mit WM-Leader Lucas Coenen auf Platz 12 und dem Laufsieg von Herlings machte 'The Bullet' in diesem Rennen 16 Punkte gut und konnte seinen Rückstand von 22 auf 6 Punkte verkürzen.

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Kein deutscher Fahrer in den Punkterängen

Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer rangierte in der Anfangsphase des Rennens in den Punkterängen, fiel später aber zurück. Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch war auf Platz 24 und einer Runde Rückstand der beste deutsche MXGP-Pilot. Brian Hsu (Honda) kam auf Platz 26 ins Ziel, Cato Nickel (Honda) auf Rang 30. Theo Praun schied nach 3 Runden aus.

Trentino, MXGP-Lauf 1:

Jeffrey Herlings (NL), Honda Romain Febvre (F), Kawasaki Tom Vialle (F), Honda Tim Gajser (SLO), Yamaha Maxime Renaux (F), Yamaha Andrea Adamo (I), KTM Kay de Wolf (NL), Husqvarna Oriol Oliver (E), KTM Ruben Fernandez (E), Honda Thibault Benistant (F), Honda Pauls Jonass (LV), Kawasaki Lucas Coenen (B), KTM Calvin Vlaanderen (NL), Ducati Alberto Forato (I), Fantic Jan Pancar (SLO), KTM Andrea Bonacorsi (I), Ducati Brent van Doninck (B), Fantic Mattia Guadagnini (I), KTM Kevin Horgmo (N), Honda Roan van de Moosdijk (NL), KTM Jeremy Seewer (CH), Ducati Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha Ben Watson (GB), Triumph Tom Koch (D), KTM Jago Geerts (B), Beta Brian Hsu (D), Honda Federico Tuani (I), Honda Ivo Monticelli (I), Kawasaki Nico Greutmann (CH), Honda Cato Nickel (D), Honda Rick Elzinga (NL), Beta Yuri Pasqualini (I), Husqvarna Mario Tamai (I), GASGAS Mirko Dal Bosco (I), Ducati Lorenzo Albieri (I), Husqvarna Alessandro Valeri (I), Honda Theo Praun (D), Yamaha Yuri Quarti (I), Husqvarna Nicholas Lapucci (I), Honda

WM-Stand:

Lucas Coenen (B), KTM, 211 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 205, (-6) Tom Vialle (F), Honda, 191, (-20) Romain Febvre (F), Kawasaki, 182, (-29) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 173, (-38) Maxime Renaux (F), Yamaha, 162, (-49) Ruben Fernandez (E), Honda, 132, (-79) Andrea Adamo (I), KTM, 130, (-81) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 126, (-85) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 98, (-113)

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