Motocross-WM MX2 • Neu
Jeffrey Herlings (HRC) setzt sich im 1. MXGP-Lauf durch, Crash von Coenen
Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings musste sich im ersten Lauf des Grand Prix of Trentino erst von Platz 12 aus nach vorne kämpfen, während WM-Leader Lucas Coenen (KTM) stürzte.
Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der im Qualifikationsrennen am Samstag mit einem Elektronikproblem ausgefallen war und nur von Gatepick 38 starten konnte, zog den Holeshot und führte das Rennen 15 Runden lang an.
Crash von Lucas Coenen
WM-Leader Lucas Coenen (KTM) startete im Bereich der Top-5, attackierte aber von Anfang an, setzte sich bereits gegen Tim Gajser (Yamaha) und Tom Vialle (Honda) durch und rangierte bereits auf Platz 2 hinter Febvre, doch er stürzte und fiel weit zurück. Nachdem der Belgier das Rennen wieder aufgenommen hatte, rangierte er außerhalb der Top-20 und musste eine Aufholjagd starten. Am Ende kam er auf Platz 12 ins Ziel.
'The Bullet' in Bestform
An der Spitze schien Romain Febvre das Rennen kontrollieren zu können. Sein einziger Kontrahent, der im zeitweise näher kam, war sein Landsmann Tom Vialle (Honda), aber dem Franzosen fehlte es an Durchsetzungsfähigkeit. Jeffrey Herlings war im Bereich von Platz 12 gestartet und musste sich Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Auf seinem Weg an die Spitze überholte er Maxim Renaux, Thibault Benistant, Andrea Adamo, Tim Gajser und am Ende Tom Vialle. Nachdem der Niederländer Platz 2 erreicht hatte, setzte er zum Endspurt an und ging auch gegen Febvre kompromisslos zur Sache. Drei Runden vor Ultimo lag er an der Spitze und das Rennen war entschieden. Herlings gewann mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor Febvre und Vialle.
Auswirkungen auf die WM-Tabelle
Mit WM-Leader Lucas Coenen auf Platz 12 und dem Laufsieg von Herlings machte 'The Bullet' in diesem Rennen 16 Punkte gut und konnte seinen Rückstand von 22 auf 6 Punkte verkürzen.
Kein deutscher Fahrer in den Punkterängen
Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer rangierte in der Anfangsphase des Rennens in den Punkterängen, fiel später aber zurück. Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch war auf Platz 24 und einer Runde Rückstand der beste deutsche MXGP-Pilot. Brian Hsu (Honda) kam auf Platz 26 ins Ziel, Cato Nickel (Honda) auf Rang 30. Theo Praun schied nach 3 Runden aus.
Trentino, MXGP-Lauf 1:
Jeffrey Herlings (NL), Honda
Romain Febvre (F), Kawasaki
Tom Vialle (F), Honda
Tim Gajser (SLO), Yamaha
Maxime Renaux (F), Yamaha
Andrea Adamo (I), KTM
Kay de Wolf (NL), Husqvarna
Oriol Oliver (E), KTM
Ruben Fernandez (E), Honda
Thibault Benistant (F), Honda
Pauls Jonass (LV), Kawasaki
Lucas Coenen (B), KTM
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
Alberto Forato (I), Fantic
Jan Pancar (SLO), KTM
Andrea Bonacorsi (I), Ducati
Brent van Doninck (B), Fantic
Mattia Guadagnini (I), KTM
Kevin Horgmo (N), Honda
Roan van de Moosdijk (NL), KTM
Jeremy Seewer (CH), Ducati
Jorgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha
Ben Watson (GB), Triumph
Tom Koch (D), KTM
Jago Geerts (B), Beta
Brian Hsu (D), Honda
Federico Tuani (I), Honda
Ivo Monticelli (I), Kawasaki
Nico Greutmann (CH), Honda
Cato Nickel (D), Honda
Rick Elzinga (NL), Beta
Yuri Pasqualini (I), Husqvarna
Mario Tamai (I), GASGAS
Mirko Dal Bosco (I), Ducati
Lorenzo Albieri (I), Husqvarna
Alessandro Valeri (I), Honda
Theo Praun (D), Yamaha
Yuri Quarti (I), Husqvarna
Nicholas Lapucci (I), Honda
WM-Stand:
Lucas Coenen (B), KTM, 211
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 205, (-6)
Tom Vialle (F), Honda, 191, (-20)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 182, (-29)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 173, (-38)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 162, (-49)
Ruben Fernandez (E), Honda, 132, (-79)
Andrea Adamo (I), KTM, 130, (-81)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 126, (-85)
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 98, (-113)
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