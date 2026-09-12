Jeffrey Herlings (Honda): Quali-Sieg in China an seinem 32. Geburtstag

Auch wenn die Titelentscheidung bereits zu seinen Gunsten gefallen war: 'The Bullet' möchte die Saison mit Siegen beenden. Schon im Zeittraining brannte er an seinem 32. Geburtstag die schnellste Rundenzeit in den Boden von Shanghai, 18. Lauf zur Motocross-WM 2026, The Oriental Beauty Valley MXGP of China.

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Brian Hsu, der mit dem 350er-Bike des chinesischen Herstellers JHL antrat, qualifizierte sich mit 8,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 12 im Feld der 15 Fahrer. Kevin Horgmo zog sich eine Verletzung zu und konnte nicht zum Rennen antreten.

MXGP-Zeittraining:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:38,950 Romain Febvre (F), Kawasaki, -1,172 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -2,645 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -2,655 Tom Vialle (F), Honda, -2,702 Jago Geerts (B), Beta, -2,726 Jeremy Seewer (CH), KTM, -3,082 Andrea Adamo (I), KTM, -3,181 Jan Pancar (SLO), KTM, -3,194 Dylan Walsh (NZ), KTM, -3,752

Holeshot Febvre

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings und Tom Vialle (beide Honda). Pauls Jonass (Kawasaki) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld hinterherfahren. Noch in der ersten Runde attackierte Herlings und ging innen am Franzosen vorbei in Führung. Danach ließ Febvre aber nicht abreißen und blieb in Schlagdistanz zum Niederländer, doch es reichte am Ende nicht für ein Überholmanöver.

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Sieger Herlings

Jeffrey Herlings gewann mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor Febvre und Vialle. Vialle hatte bereits einen Rückstand von 22 Sekunden. Guter Vierter wurde der slowenische Privatfahrer Jan Pancar. Jeremy Seewer (KTM) kam auf Platz 8 ins Ziel. Brian Hsu (JHL) wurde mit einer Runde Rückstand Zwölfter.

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MXGP-Qualifikationsrennen, Shanghai:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:12,465 Romain Febvre (F), Kawasaki, -3,007 Tom Vialle (F), Honda, -22,433 Jan Pancar (SLO), KTM, -37,266 Andrea Adamo (I), KTM, -40,834 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -43,280 Jago Geerts (B), Beta, -44,482 Jeremy Seewer (CH), KTM, -46,709 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -48,671 Dylan Walsh (NZ), KTM, -1:32,329

WM-Stand:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 865 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 708, (-157) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-206) Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-299) Andrea Adamo (I), KTM, 565, (-300) Tom Vialle (F), Honda, 553, (-312)

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