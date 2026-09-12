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Jeffrey Herlings (Honda): Quali-Sieg in China an seinem 32. Geburtstag

Der bereits als MXGP-Motocross-Weltmeister feststehende Jeffrey Herlings (Honda) gewann an seinem 32. Geburtstag das Qualifikationsrennen zum 'Oriental Beauty Valley MXGP of China' in Shanghai.

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings startet in China von Pole
Jeffrey Herlings startet in China von Pole
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings startet in China von Pole
© MXGP-TV

Im Artikel erwähnt

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Auch wenn die Titelentscheidung bereits zu seinen Gunsten gefallen war: 'The Bullet' möchte die Saison mit Siegen beenden. Schon im Zeittraining brannte er an seinem 32. Geburtstag die schnellste Rundenzeit in den Boden von Shanghai, 18. Lauf zur Motocross-WM 2026, The Oriental Beauty Valley MXGP of China.

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Brian Hsu, der mit dem 350er-Bike des chinesischen Herstellers JHL antrat, qualifizierte sich mit 8,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 12 im Feld der 15 Fahrer. Kevin Horgmo zog sich eine Verletzung zu und konnte nicht zum Rennen antreten.

MXGP-Zeittraining:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:38,950

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, -1,172

  3. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -2,645

  4. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -2,655

  5. Tom Vialle (F), Honda, -2,702

  6. Jago Geerts (B), Beta, -2,726

  7. Jeremy Seewer (CH), KTM, -3,082

  8. Andrea Adamo (I), KTM, -3,181

  9. Jan Pancar (SLO), KTM, -3,194

  10. Dylan Walsh (NZ), KTM, -3,752

Im Artikel erwähnt

Holeshot Febvre

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zog den Holeshot vor Jeffrey Herlings und Tom Vialle (beide Honda). Pauls Jonass (Kawasaki) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld hinterherfahren. Noch in der ersten Runde attackierte Herlings und ging innen am Franzosen vorbei in Führung. Danach ließ Febvre aber nicht abreißen und blieb in Schlagdistanz zum Niederländer, doch es reichte am Ende nicht für ein Überholmanöver.

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Sieger Herlings

Jeffrey Herlings gewann mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor Febvre und Vialle. Vialle hatte bereits einen Rückstand von 22 Sekunden. Guter Vierter wurde der slowenische Privatfahrer Jan Pancar. Jeremy Seewer (KTM) kam auf Platz 8 ins Ziel. Brian Hsu (JHL) wurde mit einer Runde Rückstand Zwölfter.

MXGP-Qualifikationsrennen, Shanghai:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 24:12,465

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, -3,007

  3. Tom Vialle (F), Honda, -22,433

  4. Jan Pancar (SLO), KTM, -37,266

  5. Andrea Adamo (I), KTM, -40,834

  6. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, -43,280

  7. Jago Geerts (B), Beta, -44,482

  8. Jeremy Seewer (CH), KTM, -46,709

  9. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, -48,671

  10. Dylan Walsh (NZ), KTM, -1:32,329

WM-Stand:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 865 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 708, (-157)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-206)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-299)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 565, (-300)

  6. Tom Vialle (F), Honda, 553, (-312)

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