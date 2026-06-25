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Kampf gegen den Hitzetod: Wie die Teams Kraftstoff und Bikes kühlen

In Montevarchi herrschten Temperaturen jenseits von 30 Grad. Viele Teams kühlten den Treibstoff herunter und wandten weitere Strategien an, um mit einem möglichst kühlen Bike starten zu können.

Motocross-WM MXGP

Die Honda von Jeffrey Herlings bekam Eispackungen
Die Honda von Jeffrey Herlings bekam Eispackungen
Foto: copyright free
Die Honda von Jeffrey Herlings bekam Eispackungen
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Am vergangenen Wochenende konnte man es bei einigen Teams beobachten: Bei Temperaturen nahe der 40 Grad tankten sie die Motorräder mit gekühltem Treibstoff. Damit sich der Kraftstoff vor dem Start im Tank nicht wieder erwärmt, wurde die Factory-KTM von Lucas Coenen beispielsweise mit Wärme-Isolationmatten präpariert. Noch krasser wurde die Honda von Jeffrey Herlings auf die Hitzeschlacht vorbereitet.

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Motorradwechsel vor dem Start

Jeffrey Herlings absolvierte die Einführungsrunde mit seinem Ersatz-Bike. Das Einsatz-Bike stand hinter der Skybox und wurde bis zum Start mit einem Akkulüfter gekühlt. Der Tank, der mit gekühltem Kraftstoff gefüllt war, wurde mit feuchten Tüchern umwickelt und das Kupplungsgehäuse mit einer Eispackung kühl gehalten. Nach der Einführungsrunde stieg Herlings auf das abgekühlte Motorrad um, was nebenbei den Vorteil hatte, dass er damit auch ohne Reifenwechsel frische Reifen hatte. Das Motorrad wurde so spät wie möglich gestartet. Herlings zog den Holeshot und gewann den ersten Lauf.

Tank-Isolationsmatte an der Werks-KTM von Lucas Coenen
Tank-Isolationsmatte an der Werks-KTM von Lucas Coenen
Foto: copyright free
Tank-Isolationsmatte an der Werks-KTM von Lucas Coenen
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Was bringt kühlerer Treibstoff

Warmer Kraftstoff hat eine geringere Dichte und damit auch eine geringere Energiedichte. Vereinfacht gesagt: Im selben Volumen Treibstoff steckt bei höheren Temperaturen weniger Energie. Erwärmte Luft hat gegenüber kühlerer Luft ebenfalls eine geringere Dichte und damit weniger Sauerstoff. Genau das kostet Leistung.

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Kühlung der Kupplung

Die Kupplung wird während der Startphase am stärksten belastet. Die Ausfälle von Herlings beim Deutschland-Grand-Prix und in Lettland sollen nach unbestätigten Berichten durch überhitzte Kupplungen verursacht worden sein. In Montevarchi versuchte die HRC-Crew, die Kupplung von Jeffreys Honda besonders vor dem Start mit einer Eispackung so weit wie möglich herunterzukühlen. Die Kupplung und das Bike hielt und 'The Bullet' konnte seinen 116. Grand-Prix-Sieg feiern.

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Tim Gajser

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243

18

34:15,987

1:50,832

25

02

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

18

+6,941

1:50,245

22

03

Lucas Coenen

Lucas Coenen

5

18

+13,334

1:50,744

20

04

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

18

+23,352

1:51,532

18

05

Romain Febvre

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1

18

+26,296

1:51,842

16

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959

18

+27,649

1:51,646

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253

18

+28,358

1:52,174

14

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41

18

+29,119

1:52,094

13

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