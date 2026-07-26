Kawasaki sucht Nachfolger für Romain Febvre: Die Gerüchteküche brodelt

Die Motocross-WM-Saison 2026 biegt immer mehr in die entscheidende Phase ein. In beiden WM-Klassen ist der Titelkampf durch die Verletzungen der Coenen-Brüder aus dem Red Bull KTM-Lager plötzlich wieder offen.

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Aber wie geht es 2027 weiter? Auf dem Transfermarkt herrscht nach Romain Febvres angekündigtem Wechsel zu Red Bull MXGP Ducati Nervosität. Mittlerweile gibt es auf Febvres Platz bei Kawasaki einen neuen Anwärter: Dabei handelt es sich um den aktuellen MX2-WM-Führenden Guillem Farres. Der 23-jährige Spanier muss gemäß Regelwerk kommendes Jahr ohnehin in der MXGP fahren. Farres wäre dann Teamkollege von Pauls Jonass. Im Werksteam von Kawasaki (KRT) wurde der Vertrag mit MX2-Ass Mathis Valin bereits verlängert, dazu kommt der schnelle Spanier Francisco Garcia aus der EMX in die WM.

Es gibt aber noch weitere brennende Fragen im Paddock: Macht die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des größten Motorradherstellers, mit drei MXGP-Fahrern weiter? Und wie reagiert KTM auf den sicheren Abgang der Coenen-Brüder in die USA? Denn wenn der Deutsche Simon Längenfelder, im Vorjahr Weltmeister in der MX2-Klasse, 2027 in die MXGP aufsteigt, dann muss in der kleinen Hubraumkategorie bei KTM eine komplette Neuaufstellung her.

Fix ist, dass der belgische Sandspezialist Ken De Dyker mit 42 Jahren für den Grand Prix von Lommel zurückkehren und dass Glenn Coldenhoff den niederländischen WM-Lauf Ende August in Arnheim bestreiten wird.

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