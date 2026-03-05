Kay de Wolf (Husqvarna): Nach Daumen-Operation kein Start in Argentinien

Heute testete der Niederländer im Sand von Lommel, aber seine Schmerzen waren zu groß. «Wegen einer Daumenverletzung kann Kay nicht antreten», erklärte das Team. «Kay hat an diesem Wochenende alles versucht, um wieder fit zu werden. Jetzt verlagert sich unser Fokus auf seine Genesung, sodass er für den Spanien-Grand-Prix wieder fit wird.»

De Wolf äußerte sich entsprechend enttäuscht: «Leider werde ich an diesem Wochenende mein MXGP-Debüt nicht geben können und die erste WM-Runde verpassen. Beim Sommières International stürzte ich schon nach dem Start, arbeitete mich wieder nach vorne und ging dann zwei Runden vor dem Ziel erneut zu Boden. Dabei verletzte ich mir den Daumen. Ich habe sofort gespürt, dass etwas nicht stimmte, bin nicht zum zweiten Lauf angetreten und habe mich auf den Heimweg begeben. Am folgenden Dienstag ging ich zum Arzt zur Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass ich mir einen Bänderriss im Daumen zugezogen habe, der operiert werden musste. Die OP erfolgte bereits am Mittwoch vergangener Woche. Danach flog ich sofort nach Madrid, wo ich mich nun schon seit mehr als einer Woche aufhalte, um eine Reha am Daumen durchzuführen. Heute bin ich nach Lommel gefahren, doch mein Daumen war nicht stark genug, was mir der Arzt auch vorhergesagt hatte.»