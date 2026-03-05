Weiter zum Inhalt
Kay de Wolf (Husqvarna): Nach Daumen-Operation kein Start in Argentinien

Vor dem Auftakt der Motocross-WM in Argentinien gibt es mit Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf bereits einen prominenten Ausfall in der MXGP. Der Niederländer hofft, dass er in Spanien starten kann.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Kay de Wolf muss den WM-Auftakt in Argentinien verletzt aussitzen
Kay de Wolf muss den WM-Auftakt in Argentinien verletzt aussitzen
Foto: Husqvarna
Kay de Wolf muss den WM-Auftakt in Argentinien verletzt aussitzen
© Husqvarna

Nachdem sich der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf beim Vorsaisonrennen Sommières International in Frankreich verletzte, übte sich das Nestaan Husqvarna-Werksteam bis zuletzt in Optimismus, doch wieder einmal war der Wunsch Vater des Gedankens. Kay de Wolf wird den Saisonauftakt der Motocross-WM in Argentinien verpassen.

Last Minute Test verlief negativ

Heute testete der Niederländer im Sand von Lommel, aber seine Schmerzen waren zu groß. «Wegen einer Daumenverletzung kann Kay nicht antreten», erklärte das Team. «Kay hat an diesem Wochenende alles versucht, um wieder fit zu werden. Jetzt verlagert sich unser Fokus auf seine Genesung, sodass er für den Spanien-Grand-Prix wieder fit wird.»

Sturz beim Vorsaisonrennen in Frankreich

De Wolf äußerte sich entsprechend enttäuscht: «Leider werde ich an diesem Wochenende mein MXGP-Debüt nicht geben können und die erste WM-Runde verpassen. Beim Sommières International stürzte ich schon nach dem Start, arbeitete mich wieder nach vorne und ging dann zwei Runden vor dem Ziel erneut zu Boden. Dabei verletzte ich mir den Daumen. Ich habe sofort gespürt, dass etwas nicht stimmte, bin nicht zum zweiten Lauf angetreten und habe mich auf den Heimweg begeben. Am folgenden Dienstag ging ich zum Arzt zur Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass ich mir einen Bänderriss im Daumen zugezogen habe, der operiert werden musste. Die OP erfolgte bereits am Mittwoch vergangener Woche. Danach flog ich sofort nach Madrid, wo ich mich nun schon seit mehr als einer Woche aufhalte, um eine Reha am Daumen durchzuführen. Heute bin ich nach Lommel gefahren, doch mein Daumen war nicht stark genug, was mir der Arzt auch vorhergesagt hatte.»

Hoffnung auf Einsatz in Spanien

«Wir sind bei dieser Verletzung wirklich schnell vorgegangen und haben versucht, alles zu tun, was wir konnten. Aber leider werde ich nicht rechtzeitig zum Argentinien-Grand-Prix fit sein. Ich werde die Reha fortsetzen und gestärkt zurückkommen. Hoffentlich kann ich wenigstens in Spanien starten.»

  • Demnächst

    MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event

  • MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18.–19.04.2026
    Zum Event

