Kay De Wolf blickt auf ein durchwachsenes Debütjahr in der MXGP zurück

Kay De Wolf wird 2026 nicht zum MXGP-Rookie des Jahres gekürt werden. Diese eher harmlose Auszeichnung wird entweder an Andrea Adamo von Red Bull KTM oder an Tom Vialle von HRC Petronas gehen, doch der 21-jährige Fahrer vom Team Red Bull Husqvarna Factory Racing Nestaan hat zweifellos Eindruck hinterlassen. De Wolfs actiongeladener Fahrstil auf der FC 450 sorgte für Aufsehen, und die Ergebnisse blieben nicht aus, wenn er in Topform und einsatzbereit war: ein erster Podiumsplatz beim vierten Lauf in Arco di Trento und drei weitere zweite Plätze. Zudem führte er 15 Runden lang in der MXGP an, schaffte es 2026 jedoch nicht ganz, in das Quartett der Laufsieger [Jeffrey Herlings, Vialle, Lucas Coenen und Tim Gajser] vorzudringen.

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De Wolfs mit Spannung erwartetes MXGP-Debüt im Jahr 2026 folgte auf einen karrierefördernden MX2-Titelgewinn 2024 und das hartnäckige Streben nach einer erfolgreichen Titelverteidigung im Jahr 2025, das sich bis in die letzten Grands Prix der Saison hinzog. Der Niederländer wurde bei seinem Übergang in die Königsklasse durch eine Reihe kleinerer Verletzungen behindert. In der Vorsaison riss er sich ein Band im linken Daumen und musste operiert werden. Anschließend verletzte er sich bei einem Rennen der niederländischen Meisterschaft am anderen Daumen. Beim Grand Prix von Italien in Montevarchi riss ihm ein Band im rechten Knöchel. Ein Sturz vor dem Grand Prix der Türkei führte zu einer Haarrissfraktur an den Fingerknöcheln und zwang ihn zu einem vorzeitigen Ausstieg aus der Meisterschaft. Kay wird zwar 7 von 19 Rennen verpasst haben, scheint sich aber einen Platz unter den Top-10 in der Gesamtwertung gesichert zu haben.

Im Zuge dessen verlängerte De Wolf zudem seinen Vertrag mit dem in Lommel ansässigen Nestaan-Team, wodurch Husqvarna in den nächsten beiden Saisons über beträchtlichen Einfluss im Motocross verfügen wird.

Das Jahr 2026 verlief für den großgewachsenen Rennfahrer eher holprig, doch De Wolf hat die Zeit auf seiner Seite; Ende September wird er 22 Jahre alt, und seine geduldige und besonnene Herangehensweise an seine Karriere (als damaliger Meister in der MX2 zu bleiben, während sein Titelrivale Lucas Coenen in die MXGP aufstieg) könnte sich auszahlen. «Ich habe in dieser Saison fast jedes Wochenende dazugelernt», erzählte er uns. «In Schweden zum Beispiel ist der 8. Platz nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben, aber jedes Mal, wenn ich nach einer Session vom Motorrad stieg, dachte ich ‚Wow‘. Vielleicht hat Erfahrung also ihren Wert … und hilft mehr als ein Ergebnis. Sie hat mir auf jeden Fall Selbstvertrauen gegeben.»

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«Der Start ist in der MXGP-Klasse extrem wichtig», erklärte er, als wir ihn baten, näher auf seine Erfahrungen einzugehen. «Das ist etwas, das wir alle sehen, aber … man darf keine einzige Kurve verschwenden. Wenn man in der ersten Runde patzt, kostet es einen zwanzig Minuten, einige der Fahrer zu überholen. Darin ist Jeffrey so gut: Er überholt so schnell, dass er sich an die Spitze setzt und sich absetzen oder reagieren kann. Das ist das Wichtigste, aber generell geht es darum, die Fahrer besser kennenzulernen und das Motorrad besser zu verstehen. Das Motorrad ist völlig anders und ich muss mich noch daran gewöhnen … aber es wird von Mal zu Mal besser.»

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Die Rennen auf einer 450er und die Konkurrenten

Von der 250er zur 450er: Das wirft natürlich die Frage auf, wie man mit dem gleichen Gewicht und Fahrwerk, aber zusätzlicher Leistung umgeht. Kay wird weder der erste noch der letzte Grand-Prix-Star sein, der umfangreiche Rennerfahrung braucht, um die Feinheiten der unterschiedlichen Pakete zu meistern. Auf der FC 250 schien er die Viertelliter-Maschine oft nach seinem Willen zu bändigen, wie ein BMX-Bike. «Man kann richtig Gas geben und einfach Vollgas fahren; alles geben und es zum Laufen bringen. Das geht auf der 450er nicht. Man muss ihr Respekt zollen.»

«Daran muss ich im Winter arbeiten: effizienter zu werden. Im Moment verbrauche ich zu viel Energie», vertraute er uns an.

Wir weisen darauf hin, dass MXGP-Fans seinen spannenden und ausdrucksstarken Fahrstil auf der 250er sehr gerne sehen. «Das ist mein Stil!», grinste er. «Aber wir müssen es ein bisschen zurücknehmen. Das ist meine Art zu fahren und ich fühle mich dabei wohl, vielleicht fahre ich deshalb eher so. Es ist ganz natürlich für mich, aber ich werde es für nächstes Jahr etwas ruhiger angehen lassen … und etwas geradliniger fahren.»

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2017 startete Jeffrey Herlings mit einer gebrochenen rechten Hand in seine erste MXGP-Saison. De Wolfs Landsmann sprach in dieser Saison ebenfalls davon, dass er die Anforderungen der 450er-Klasse sowie seine Konkurrenten anfangs unterschätzt hatte. Wie sah Kays Erfahrung aus? «Ich war nicht schockiert», gestand er. «Ich wusste, dass diese Klasse hart werden würde, und ich war wirklich gut vorbereitet. Und so war es dann auch! Wenn man mir letztes Jahr in Arnheim gesagt hätte: ‚Die 450er-Klasse ist echt knifflig…‘, hätte ich gedacht: ‚Okay, aber ich werde damit klarkommen, und es wird schon gut gehen‘, aber sobald man dann tatsächlich damit fährt…»

«Es ist seltsam», fügt er hinzu. «Denn im Fernsehen sieht es nicht so verrückt aus. Es wirkt nicht so spektakulär, weil man die Geschwindigkeit nicht wirklich einschätzen kann … aber wenn man dann auf der Strecke steht, muss man diese Geschwindigkeit erst einmal begreifen. Es ist im Moment eine knifflige Klasse …»

Die Geschichte des [chirurgischen] Klebebands

De Wolf hat zwar seit 2026 zwei lädierte Daumen (dank einer Handschiene konnte er beim zweiten Lauf sein MXGP-Debüt geben) und schmerzhafte Fingerknöchel, doch es war der Bänderriss im Knöchel in Italien, der ihn wirklich aus der Bahn geworfen hat und ihn diesen Herbst in eine zweite Phase der Operation und Genesung zwingen wird. «Ich war bis Montevarchi unter den ersten Fünf, als ich mich erneut ziemlich schwer verletzt habe», erzählte er. «Damit habe ich immer noch zu kämpfen, ebenso wie ein wenig mit meinem Selbstvertrauen. Nicht was das Fahren angeht, sondern was die Leistung betrifft.»

Der Zustand seines Knöchels macht seine Leistungen in Lommel und Arnheim (wo er Herlings um den Sieg bedrängte) umso beeindruckender. «Ein Band ist gerissen und in meinem Knöchel komplett abgerissen», beschrieb er. «Er ist ziemlich instabil, und ich spüre es, wenn ich in tiefen Löchern lande. Jett [Lawrence] und Jeffrey hatten ebenfalls Knöchelprobleme, und was wir bei Jett sehen … man musste eine Fußraste für ihn anfertigen, und bei mir ist es genauso. Ich spüre, dass er instabil ist. Ich habe Probleme mit Knochen-auf-Knochen-Kontakt.»

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Der Unfall vor dem Großen Preis der Türkei und der Höhepunkt seiner Saison haben die Planung für die Behandlung seines Fußes beschleunigt. «Es wird mindestens zwei Monate dauern, aber der Arzt sagte, er würde meinen Knöchel zu 80 Prozent wiederherstellen. Dafür werde ich alles opfern.»

Bei Weiß bleiben

De Wolfs Leistung und seine Anpassung an die MXGP (er landete bei seinem zweiten Grands Prix unter den Top-5 in den Läufen und schaffte es bei seinem zweiten Start unter die Top-3) haben ihn für andere Werksteams für 2027 fest ins Visier gerückt. Die Nummer 74 ließ sich zwar vom Markt locken, weiß aber auch, dass das Team, das Kay Hennekens gehört und von Rasmus Jorgensen geleitet wird, genau die Art von «Nest» ist, das ihm helfen kann, noch weiter nach oben zu klettern. Ein gemeinsames Merkmal der erfolgreichsten MXGP-Fahrer dieses Jahrhunderts – Tony Cairoli, Jeffrey Herlings, Jorge Prado und Tim Gajser – waren ihre seit langem etablierten Teams und Crews.

Man könnte argumentieren, dass bei manchen Athleten eine zu große Vertrautheit herrscht und Klischees über Komfortzonen und Motivationsniveaus eine Rolle spielen, doch ein grundlegender Wechsel hat Herlings’ Leistungsniveau im Jahr 2026 nicht beeinträchtigt und Romain Febvre nicht davon abgehalten, 2025 mit Kawasaki zu gewinnen (nachdem er 2021 schon so nah dran war). De Wolf setzt auf das, was er kennt, und auf ein Umfeld, in dem er den gesamten Weg durch die EMX-Ränge zurückgelegt hat.

«Es ist ein Team, bei dem ich seit meinem 13. Lebensjahr bin – schon so lange –, und sie wissen, wann ich einen ‚schlechten‘ Tag habe», erklärte er. «Sie kennen mich in- und auswendig, und wenn ich nicht in Form bin, wird kein Druck ausgeübt, das Motorrad auf den Kopf zu stellen; ich bin mir nicht sicher, ob das in einem anderen Team funktionieren würde. Meine Verankerung in diesem Team bedeutet im Allgemeinen, dass wir nicht von einer Seite zur anderen springen.»

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De Wolf war jedoch sehr gefragt, als die «Silly Season» langsam in Schwung kam. «Natürlich geht einem in diesen ein bis zwei Monaten viel durch den Kopf, weil man Angebote bekommt und sich vorstellen muss, in einem anderen Team zu sein. Da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Es gab ein Angebot … und ich konnte mir wirklich gut vorstellen, in diesem anderen Team zu sein, weil es eine wirklich coole Struktur hat, aber ich glaube nicht, dass es mir dort so gut gefallen hätte wie in meinem jetzigen Team. Ich habe wirklich darüber nachgedacht und erkannt, wie gut ich es hier habe, wo ich bin. Ich bin wirklich glücklich.»

De Wolfs Können, sein Umfeld und sein Potenzial lassen für das Jahr 2027 große Erwartungen aufkommen – eine Saison, in der Herlings die Nummer 1 sein wird, Coenen nicht mehr dabei sein wird, Romain Febvre Ducatis dritten Anlauf in dieser Klasse leiten wird und Triumph mit Guillem Farres ins Getümmel stürzen wird. Vielleicht wird auch der alte Rivale Simon Längenfelder den Sprung wagen. Ist De Wolf ein Fahrer, der auf sein Selbstvertrauen setzt? «Es gibt Tage, an denen ich mich auf der Strecke wirklich schlecht fühle, aber dann komme ich nach dem freien Training rein und die Jungs sagen: ‚Du sahst auf dem Motorrad fantastisch aus.‘ Und ich denke mir: ‚Was?!‘ Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich perfekt sein will … und das bedeutet, dass ich es nicht immer ‚spüre‘.»

Ein Perfektionist also. «Das würde ich in meinem Alltag nicht sagen. Aber auf dem Motorrad will ich es … bei der 450er. Auf der 250er kann ich richtig locker sein und es trotzdem hinbekommen. Ich bin groß und das Motorrad ist etwas leichter, aber bei der 250er gibt man ständig Gas, und das macht die Handhabung meiner Meinung nach einfacher. Manchmal stelle ich mir das wie das Fahren eines Jetski vor; man kann damit nicht abbiegen, wenn man nicht Gas gibt. Ich glaube, bei einem MX-Motorrad ist es genauso, da muss man mit dem Hinterrad lenken. Ohne Gas kann man nicht in eine Kurve fahren. Daran muss ich mich erst gewöhnen … aber wenn wir meinen Knöchel in Ordnung bringen und einen ordentlichen Winter hinter uns haben, dann können wir nächstes Jahr auf einem sehr guten Platz landen.»