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Klassisch und modern: Der neue Kurs in Foxhill ist spektakulär

Die Strecke im englischen Foxhills gilt als 'oldschool', aber sie wurde grundlegend und typisch britisch modernisiert. Die Fans können sich auf ein ganz besonderes Motocross-Ereignis freuen.

Motocross-WM MXGP

Foxhill02
Foxhill02
Foto: Copyright free
Foxhill02
© Copyright free

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Am übernächsten Wochenende kehrt die Motocross-WM auf den Traditionskurs Foxhill in England zurück, auf dem unter anderem 1998 das Motocross der Nationen ausgetragen wurde. Die Hartbodenstrecke war im selben Jahr Schauplatz des epischen Duells zwischen Stefan Everts und Sebastien Tortelli mit zahlreichen Führungswechseln, Ausbrems-Manövern und Rad- an Rad-Duellen.

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Charakteristische Steilhänge sind geblieben

Charakteristisch für Foxhill sind die steilen Auf- und Abfahrten, die ein wenig an den früheren Talkessel in Teutschenthal erinnern. Der Kurs wurde in diesem Jahr an die Erfordernisse des modernen Motocross angepasst, verbreitert und mit zusätzlichen Sprungpassagen erweitert, ohne seinen grundlegenden Charakter zu verändern.

Der Kurs von Foxhill bietet zahlreiche Auf- und Abfahrten
Der Kurs von Foxhill bietet zahlreiche Auf- und Abfahrten
Foto: Copyright free
Der Kurs von Foxhill bietet zahlreiche Auf- und Abfahrten
© Copyright free

Spektakuläre Rhythmussektionen und Tables

Gänzlich neu sind die Rhythmussektionen und ein spektakulärer Bergauf-Triple, der an La Rocco´s Leap in RedBud erinnert. Selbst der britische frühere WM-Protagonist Tommy Searle brauchte ein paar Anläufe, um den Dreifachsprung mit einem Satz zu überspringen. Zwar war Searle nur mit einer 250er Triumph unterwegs, aber trotzdem zeigt es, dass es dieser Hügel wirklich in sich hat. Bei der Anfahrt müssen die Fahrer voll durchbeschleunigen und möglichste die gesamte Power auf den Boden bringen, um über den dritten Hügel zu kommen.

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Matterley Basin vs. Foxhills

Zweifellos gehörte die weitläufig angelegte Strecke in Matterley Basin, auf der in den vergangenen Jahren der Grand-Prix of Great Britain ausgetragen wurde, zu den schönsten Strecken im Kalender. Der Wiesenkurs bot ebenfalls weite Bergaufsprünge und Rhythmuspassagen. Was aber Matterley nicht bieten konnte waren die Steilhänge und genau das wird das Salz in der Suppe von Foxhill werden. Steilhänge wie früher in Sittendorf oder Sverepec gibt es heute im Motocross viel zu selten. Aber genau das ist es, was den Sport spektakulär und abwechslungsreich macht, insbesondere für die Zuschauer.

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