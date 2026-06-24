Knöchelverletzung: Kay de Wolf (Husqvarna) fällt verletzt aus

Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer stürzte am vergangenen Samstag bei einem Crash während des Zeittrainings zum Grand Prix of Italy in Montevarchi. Zum Qualifikationsrennen trat er zwar an, musste aber nach zwei Runden das Rennen aufgeben. Später wurde eine Knöchelverletzung diagnostiziert, die ihn zur Ruhe zwingt.

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Ziel ist Podium in Lommel

«Es ist eine echte Enttäuschung, denn der Sturz war völlig außerhalb meiner Kontrolle», erklärte de Wolf. «In den letzten Runden hatten wir guten Schwung aufgebaut. Im Moment liegt der Fokus auf der Rehabilitation. Ich muss jetzt noch ein paar Kontrollen durchlaufen und mich etwas ausruhen. Mein Ziel ist es, in Lommel wieder um ein Podium zu kämpfen. Ich werde alles tun, um gesund und fit zurückzukommen.»