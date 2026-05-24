Lacapelle-Marival: Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot vor den beiden HRC-Werksfahrern Tim Vialle und Jeffrey Herlings und Andrea Adamo (KTM).

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Heftiger Crash in Runde 1

In der ersten Runde kam es zu einem Crash, in den Thibault Benistant und Jan Pancar verwickelt wurden. Möglicherweise war auch Jeremy Seewer (Ducati) betroffen, denn auch er befand sich danach ganz am Ende des Feldes, konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und verpasste auf Platz 21 die Punkteränge. Benistant musste nach dem Crash minutenlang an der Strecke versorgt werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen zurzeit noch keine Informationen vor. Hoffen wir, dass es einigermaßen glimpflich ausging.

Lucas Coenen gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Der WM-Leader konnte seinen Vorsprung an der Spitze sukzessive ausbauen. Polesetter Jeffrey Herlings setzte sich in der ersten Runde gegen Andrea Adamo (KTM) durch und erreichte damit Platz 2. Tom Vialle stürzte in der 4. Runde auf Platz 4 liegend und fiel auf Rang 7 zurück. Am Ende kam Vialle auf Rang 8 ins Ziel. Auch Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) musste in einer der tiefen Spurrinnen zu Boden gehen und fiel von Rang 9 auf 11 zurück.

Gutes Rennen von Tim Gajser

Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser startete im Bereich der Top-10 und überholte im ersten Lauf mehrere Kontrahenten: Zuerst setzte er sich nach einem harten Duell gegen seinen Teamkollegen Maxime Renaux durch, dann gegen den erneut gut aufgelegten Kay de Wolf (Husqvarna) und in Runde 10 gegen Andrea Adamo. Am Ende kam der Slowene mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz 3 hinter Coenen und Herlings ins Ziel.

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Lucas Coenen baut WM-Vorsprung aus

Nach der Hälfte des Rennens hatte Lucas Coenen bereits mehrere Sekunden Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Jeffrey Herlings herausgefahren. Am Ende gewann der Belgier mit einem komfortablen Vorsprung von 10 Sekunden. Es war bereits sein 6. Laufsieg in der Saison 2026. Damit konnte Coenen seine WM-Führung von 2 auf 5 Punkte ausbauen.

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Brian Hsu: Erster WM-Punkt der Saison

Der in Lacapelle-Marival mit einer Wildcard angetretene Brian Hsu (Honda) kam auf Platz 20 ins Ziel und holte damit seinen ersten WM-Punkt in der Saison 2026.

MXGP, Lauf 1:

Lucas Coenen (B), KTM, 34:49.371 Jeffrey Herlings (NL), Honda, +10.070 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +18.365 Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +30.786 Andrea Adamo (I), KTM, +36.378 Maxime Renaux (F), Yamaha, +39.622 Romain Febvre (F), Kawasaki, +42.136 Tom Vialle (F), Honda, +49.081 Ruben Fernandez (E), Honda, +59.935 Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:09.019

WM-Stand nach Lauf 1:

Lucas Coenen (B), KTM, 264 Jeffrey Herlings (NL), Honda, 259, (-5) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 223, (-41) Tom Vialle (F), Honda, 219, (-45) Romain Febvre (F), Kawasaki, 211, (-53) Maxime Renaux (F), Yamaha, 200, (-64) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 171, (-93) Ruben Fernandez (E), Honda, 162, (-102) Andrea Adamo (I), KTM, 157, (-107) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 120, (-144)

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