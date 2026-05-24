Lacapelle-Marival: Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg

Motocross-WM MX2 • Neu
Lacapelle-Marival: Erster Grand-Prix-Sieg für Guillem Farres (Triumph)
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of France in Lacapelle-Marival mit einem Start-Ziel-Sieg vor Polesetter Jeffrey Herlings (HRC) und Tim Gajser.
Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of France in Lacapelle-Marival: WM-Leader Lucas Coenen (KTM) zog den Holeshot vor den beiden HRC-Werksfahrern Tim Vialle und Jeffrey Herlings und Andrea Adamo (KTM).
In der ersten Runde kam es zu einem Crash, in den Thibault Benistant und Jan Pancar verwickelt wurden. Möglicherweise war auch Jeremy Seewer (Ducati) betroffen, denn auch er befand sich danach ganz am Ende des Feldes, konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben und verpasste auf Platz 21 die Punkteränge. Benistant musste nach dem Crash minutenlang an der Strecke versorgt werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen zurzeit noch keine Informationen vor. Hoffen wir, dass es einigermaßen glimpflich ausging.
Der WM-Leader konnte seinen Vorsprung an der Spitze sukzessive ausbauen. Polesetter Jeffrey Herlings setzte sich in der ersten Runde gegen Andrea Adamo (KTM) durch und erreichte damit Platz 2. Tom Vialle stürzte in der 4. Runde auf Platz 4 liegend und fiel auf Rang 7 zurück. Am Ende kam Vialle auf Rang 8 ins Ziel. Auch Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) musste in einer der tiefen Spurrinnen zu Boden gehen und fiel von Rang 9 auf 11 zurück.
Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser startete im Bereich der Top-10 und überholte im ersten Lauf mehrere Kontrahenten: Zuerst setzte er sich nach einem harten Duell gegen seinen Teamkollegen Maxime Renaux durch, dann gegen den erneut gut aufgelegten Kay de Wolf (Husqvarna) und in Runde 10 gegen Andrea Adamo. Am Ende kam der Slowene mit 18 Sekunden Rückstand auf Platz 3 hinter Coenen und Herlings ins Ziel.
Nach der Hälfte des Rennens hatte Lucas Coenen bereits mehrere Sekunden Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Jeffrey Herlings herausgefahren. Am Ende gewann der Belgier mit einem komfortablen Vorsprung von 10 Sekunden. Es war bereits sein 6. Laufsieg in der Saison 2026. Damit konnte Coenen seine WM-Führung von 2 auf 5 Punkte ausbauen.
Der in Lacapelle-Marival mit einer Wildcard angetretene Brian Hsu (Honda) kam auf Platz 20 ins Ziel und holte damit seinen ersten WM-Punkt in der Saison 2026.
Lucas Coenen (B), KTM, 34:49.371
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +10.070
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +18.365
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +30.786
Andrea Adamo (I), KTM, +36.378
Maxime Renaux (F), Yamaha, +39.622
Romain Febvre (F), Kawasaki, +42.136
Tom Vialle (F), Honda, +49.081
Ruben Fernandez (E), Honda, +59.935
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, +1:09.019
Lucas Coenen (B), KTM, 264
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 259, (-5)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 223, (-41)
Tom Vialle (F), Honda, 219, (-45)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 211, (-53)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 200, (-64)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 171, (-93)
Ruben Fernandez (E), Honda, 162, (-102)
Andrea Adamo (I), KTM, 157, (-107)
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 120, (-144)
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