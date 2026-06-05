Motocross-WM MXGP
Lettland-Grand-Prix in Kegums: Vorschau und Zeitplan
Am kommenden Wochenende findet im lettischen Kegums der 8. Lauf der Motocross-WM 2026 statt. Die Rennen beginnen wegen der Zeitverschiebung Richtung Osten eine Stunde früher als gewohnt statt.
In der Motocross-WM geht es Schlag auf Schlag weiter. Eine Woche nach dem Deutschland-Grand-Prix im Talkessel geht es im lettischen Kegums mit dem 8. Grand-Prix der Saison 2026 weiter. Die Strecke mit dem rötlichen Sand ist kein reiner Sandkurs. Unter der sandigen Oberfläche ist ein harter Untergrund.
Zeitverschiebung
Wegen der Zeitverschiebung Richtung Osten finden die Rennen eine Stunde eine Stunde früher statt als gewohnt.
Wetteraussichten
Am heutigen Freitag sind in der Region Riga vereinzelte Gewitter vorhergesagt, die am Samstag nachlassen sollen. Am Sonntag soll es bei Sonnenschein und Temperaturen von 22 Grad trocken bleiben. Damit sind die Rahmenbedingungen für den Lettland-Grand-Prix gut.
Ausgangslage MXGP
Nach seinem Doppelsieg im Talkessel und dem gleichzeitigen Ausfall von Jeffrey Herlings im ersten Lauf im Talkessel und den Stürzen von Tim Gajser und Romain Febvre haben sich die Punktestände an der Tabellenspitze stark auseinandergezogen. Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen geht mit einem Vorsprung von 31 Zählern ins Rennen. Romain Febvres Rückstand wuchs allein im Talkessel von 55 auf 81 Punkte an und der Rückstand von Tim Gajser auf Tabellenplatz 4 stieg sogar von 63 auf 88 Zähler. In der Teilnehmerliste von Kegums erscheint Maximilian Spies als einziger deutscher Pilot. Der Becker-Racing-Pilot hatte im Qualifikationsrennen im Talkessel einen heftigen Crash und hatte in dieser Woche mit entsprechenden Nachwirkungen zu tun.
HRC-Werksfahrer Tom Vialle laboriert noch an den Folgen seines Lacapelle-Crashs und muss auch den Kegums-Grand-Prix aussitzen.
WM-Stand nach 7 von 19 Läufen
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Lucas Coenen (B), KTM, 344
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, 313, (-31)
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Romain Febvre (F), Kawasaki, 263, (-81)
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, 256, (-88)
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Maxime Renaux (F), Yamaha, 251, (-93)
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Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 223, (-121)
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Tom Vialle (F), Honda, 219, (-125)
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Ruben Fernandez (E), Honda, 216, (-128)
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Andrea Adamo (I), KTM, 211, (-133)
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Alberto Forato (I), Fantic, 142, (-202)
Sacha Coenen startet mit dem Red Plate
In Kegums werden beide Coenen-Zwillinge mit dem Red Plate des WM-Leaders antreten, denn Sacha Coenen übernahm im Talkessel die WM-Führung in der MX2-Klasse. Da der Belgier im Talkessel allerdings auch wegen Missachtung der gelben Flaggen 5 Zähler Punktabzug erhielt, ist sein Vorsprung gegenüber dem deutschen Titelverteidiger Simon Längenfelder mit 3 Punkten äußerst knapp. Wenn sich Längenfelder von seiner Krankheit erholt hat, stehen die Chancen gut, dass er sich die WM-Führung wieder zurückholt. Simon Längenfelder ist der einzige deutsche Fahrer im Feld der 24 Piloten in der MX2-Klasse.
WM-Stand nach Lauf 7 von 19:
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Sacha Coenen (B), KTM, 320
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Simon Längenfelder (D), KTM, 317, (-3)
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Guillem Farres (E), Triumph, 301, (-19)
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Liam Everts (B), Husqvarna, 281, (-39)
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Camden McLellan (RSA), Triumph, 278, (-42)
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Mathis Valin (F), Kawasaki, 264, (-56)
EMX-Klassen im Rahmenprogramm
Im Rahmenprogramm starten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 zu ihren 6. Aufeinandertreffen. Trotz seines Nullers im ersten Lauf in Teutschenthal konnte der spanische Bud-Kawasaki-Pilot Francisco Garcia seine Tabellenführung in der EMX250 verteidigen. Die EMX125 ist mit dem Meisterschaftsführenden Moritz Ernecker (KTM) und seinem Verfolger Ricardo Bauer (KTM) weiterhin fest in österreichischer Hand.
So können die Rennen verfolgt werden*):
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Livetiming(kostenlos)
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LivestreamMXGP-TV.com
Samstag, 6. Juni 2026
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11:00 – Studio Show mit Paul Malin
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12:35 – MX2 Zeittraining
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13:10 – MXGP Zeittraining
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13:53 - EMX125 Lauf 1
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14:40 - EMX250 Lauf 1
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15:25 - MX2 Qualifikationsrennen
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16:15 - MXGP Qualifikationsrennen
Sonntag, 7. Juni 2026
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08:35 - EMX125 Lauf 2
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10:25 - EMX250 Lauf 2
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12:00 - MX2 Lauf 1
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13:00 - MXGP Lauf 1
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15:00 - MX2 Lauf 2
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16:00 - MXGP Lauf 2
*) Angaben in MESZ ohne Gewähr
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