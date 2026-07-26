Loket: Jeff Herlings (HRC) siegt mit Idealpunktzahl und ist MXGP WM-Leader

Zweiter MXGP-Lauf zum Grand-Prix of Czech Republic in Loket: Der schweizerische van Venrooy-KTM-Pilot Jeremy Seewer zog den Holeshot. Romain Febvre (Kawasaki), Kay de Wolf (Husqvarna) und Isak Gifting (Yamaha) stürzten in der ersten Kurve. De Wolf gab das Rennen nach 2 Runden auf. Gifting und Febvre starteten eine Aufholjagd vom Ende des Feldes und der Titelverteidiger schaffte es am Ende sogar noch aufs Podium.

Werbung

Werbung

Idealpunktzahl für Herlings

Tom Vialle, Tim Gajser und Jeffrey Herlings setzten sich noch in der ersten Runde gegen Jeremy Seewer durch. Herlings setzte danach ein cleveres Überholmanöver gegen Tim Gajser an und wiederholte diese Strategie zwei Runden später gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle. Herlings ging in Runde 4 in Führung, beging keinerlei Fehler und gewann am Ende mit einem soliden Vorsprung von 10 Sekunden vor Tom Vialle. Mit Siegen im Qualifikationsrennen und beiden Wertungsläufen holte Jeffrey Herlings in Tschechien die maximale Zahl von 60 Punkten. Der als WM-Leader angereiste Lucas Coenen (KTM) konnte in Loket wegen seiner in Foxhills zugezogenen Fußverletzung nicht starten und büßte damit das Redplate des WM-Führenden ein.

Tom Vialle sicherer Zweiter

Den ersten Lauf hatte Tom Vialle hinter Herlings und Febvre auf Platz 3 beendet. Am Ende des zweiten Laufs musste sich der Franzose noch gegen die Angriffe von Tim Gajser zur Wehr setzen. Gajser wurde aber vom überrundeten Maximilian Spies aufgehalten und verlor seinen Schwung. Mit einem 3-2-Ergebnis stand Tom Vialle am Ende in Loket auf dem zweiten Podiumsrang.

Aufholjagd und Podium für Romain Febvre

Nach seinem Crash in Kurve 1 legte der Titelverteidiger eine bemerkenswerte Aufholjagd hin. Nach der ersten gezeiteten Runde war er bereits auf Platz 19 vorgefahren und nach 5 Runden befand er sich im Bereich der Top-10. Schon nach 12 Runden hatte er Platz 5 erreicht. Mit Platz 2 im ersten Lauf stand er am Ende mit einem 2-5-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang.

Werbung

Werbung

Guter Start von Jeremy Seewer, Probleme am Ende

Jeremy Seewer rangierte im zweiten Lauf vier Runden lang auf Platz 4, 7 Runden auf Rang 5 und wurde in den letzten Runden noch bis auf Platz 12 durchgereicht. Nach seinem Ausfall im ersten Rennen spiegeln die 9 Punkte seine wahren Leistungen nicht wider. Mit Platz 6 im Quali-Race und Rang 12 im zweiten Lauf holte der Bülacher 14 Punkte und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle um einen Platz auf Rang 19.

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

Tom Koch bester deutscher Pilot

Der deutsche Sarholz KTM-Pilot Tom Koch legte im zweiten Lauf einen guten Start hin und rangierte 6 Runden lang im Bereich der Top-8. Erst als Febvre von hinten nachrückte, verlor der Thüringer etwas seinen Flow und musste danach auch Roan van de Moosdijk, Ben Watson und Andrea Adamo ziehen lassen. Isak Gifting hatte ihn in Runde 9 ebenfalls überholt, aber Tom konnte sich auf Platz 13 zurückkämpfen und mit diesen 8 Punkten war er am Ende sogar der beste deutsche MXGP-Pilot von Loket. Maximilian Spies beendete den Tag mit einem 15-19-Ergebnis auf Gesamtrang 18 und KMP Honda-Pilot Cato Nickel holte mit einem 17-20-Ergebnis 5 WM-Punkte. Maximilian Spies rangiert in der WM-Tabelle mit 33 Punkten auf Platz 28 und Tom Koch mit 29 Zählern auf Rang 28.

Lage an der WM-Spitze dramatisch verändert

Nach 13 von 19 WM-Läufen übernahm Jeffrey Herlings in Loket das Redplate de WM-Leaders. Lucas Coenen, der die WM bis zur 12. Etappe dominierte, fiel durch seinen verletzungsbedingten Ausfall von Platz 1 auf Rang 2 zurück und hat nun einen Rückstand von 49 Punkten. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob er am kommenden Wochenende in Lommel wieder antreten kann und selbst wenn, wird es in den kommenden WM-Etappen schwierig werden, einen Rückstand von 49 Punkten gegen einen Kontrahenten wie Jeffrey Herlings wettzumachen. Für Lucas Coenen und das Red Bull KTM-Werksteam wird es jetzt also auch ein Wettlauf gegen die Zeit.

Nächster Stopp Lommel

Schon am kommenden Wochenende geht es im Tiefsand von Lommel mit der 14. Meisterschaftsrunde weiter. In Belgien wird Jeffrey Herlings mit dem Redplate des WM-Leaders am Startgatter stehen. Für Lucas Coenen ist ausgerechnet dieser Grand-Prix sein Heimrennen. Für Lucas Coenen und überhaupt den Sport bleibt zu hoffen, dass er bis dahin wieder fit ist.

Werbung

Werbung

MXGP Loket:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1-1, 50 Punkte Tom Vialle (F), Honda, 3-2, 42, (-8) Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-5, 38, (-12) Ruben Fernandez (E), Honda, 5-4, 34, (-16) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 10-3, 31, (-19) Andrea Adamo (I), KTM, 4-10, 29, (-21) Jago Geerts (B), Beta, 8-9, 25, (-25) Jan Pancar (SLO), KTM, 12-7, 23, (-27) Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 11-8, 23, (-27) Isak Gifting (S), Yamaha, 9-14, 19, (-31) Brent van Doninck (B), Fantic, 7-16, 19, (-31)

WM-Stand nach Etappe 13 von 19: