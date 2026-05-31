Motocross-WM MX2
Lucas Coenen (KTM) feiert souveränen Doppelsieg im Talkessel
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den Grand Prix of Germany im Talkessel von Teutschenthal mit einem souveränen Doppelsieg und setzte sich in der WM-Tabelle deutlich ab.
Die Entscheidung zugunsten des belgischen WM-Leaders Lucas Coenen (Red Bull KTM) fiel schon in der ersten Runde, denn Tim Gajser (Yamaha), der den ersten Lauf auf Platz 2 beendet hatte, stürzte in der Bergabpassage nach der Boxengasse und fiel ans Ende des Feldes zurück.
Holeshot Coenen, Sturz Gajser
Lucas Coenen zog auch im zweiten Lauf den Holeshot vor Andrea Adamo (KTM) und Jeffrey Herlings (Honda). Coenen setzte sich in der langgestreckten Kurve nach der ersten Auffahrt endgültig gegen Adamo durch und führte das Rennen an. Tim Gajser scrubbte über den Hügel vor der Taldurchfahrt in Richtung Zielhügel, blieb mit der Fußraste hängen und stürzte den Abhang hinab. Erst nachdem das gesamte Feld die Stelle passiert hatte, konnte er das Rennen am Ende des Feldes mit aufgeblasenem Airbag und verbogenem Lenker fortsetzen. Damit waren die Podiumshoffnungen des Slowenen, der nach dem Frankreich-Crash ohnehin angeschlagen in den Talkessel kam, endgültig dahin.
Harte Duelle um die Platzierungen
Jeffrey Herlings, der im ersten Lauf mit technischem Defekt ausgefallen war, startete im Bereich der Top-3 und setzte sich am Ende der ersten Runde ebenfalls gegen Andrea Adamo durch. Danach kam Adamo von Romain Febvre (Kawasaki) unter Druck, doch der Franzose touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad des Italieners und stürzte. Dennoch kam der Franzose hinter Adamo auf Platz 4 ins Ziel. Auch Kay de Wolf (Husqvarna) und Ruben Fernandez (Honda) kollidierten im Infield der Strecke im Kampf um Platz 5 und stürzten.
Lucas Coenen kontrollierte das Rennen souverän
Am Ende gewann Lucas Coenen mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden vor Jeffrey Herlings und Andrea Adamo. Adamo und Fernandez lagen mit 37 Punkten gleichauf. Tiebreaker zugunsten von Adamo war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf. Ruben Fernandez stand mit einem 3-7-Ergebnis auf dem 3. Podiumsrang.
Erstes MXGP-Podium für Andrea Adamo
Für MXGP-Rookie Andrea Adamo war es das erste MXGP-Podium in seiner Karriere. «Ich lerne noch bei jedem Rennen», erklärte er nach der Podiumszeremonie. «Die Intensität ist in der MXGP genauso hoch wie in der MX2, aber die Fahrer sind allesamt cleverer, sodass das Überholen viel schwieriger ist. Man muss also überlegter fahren.»
Deutsche Fahrer am Hang der Nationen gefeiert
Tom Koch (17.), Noah Ludwig (18.) und Maximilian Spies (20.) erreichten im zweiten Lauf die Punkteränge. Tom Koch war mit einem 12-17-Ergebnis auf Gesamtrang 13 der beste deutsche MXGP-Fahrer. Noah Ludwig beendete sein Heimrennen auf Gesamtrang 19 mit einem 14-18-Ergebnis. Auch in der WM-Tabelle liegen die deutschen Fahrer eng beieinander: Tom Koch rangiert nach 7 von 19 Läufen mit 21 Punkten auf Platz 24, Noah Ludwig rangiert auf Platz 25. Die Lokalmatadore wurden am Hang der Nationen von den Fans frenetisch gefeiert.
Lage an der WM-Spitze
Nach dem Ausfall von Jeffrey Herlings im ersten Lauf und dem Doppelsieg von Lucas Coenen konnte sich der Belgier an der Tabellenspitze deutlich absetzen. Er baute im Talkessel seinen Vorsprung gegenüber Jeffrey Herlings von 2 auf 31 Punkte aus. Auch Romain Febvre und Tim Gajser fielen punktemäßig deutlich zurück. Romain Febvres Rückstand vergrößerte sich von 55 auf 81 Punkte. Tim Gajser rangiert zwar weiterhin auf Platz 4, doch sein Rückstand stieg von 63 auf 88 Punkte.
Ergebnis MXGP of Germany:
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Lucas Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte
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Andrea Adamo (I), KTM, 7-3, 34
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Ruben Fernandez (E), Honda, 3-7, 34
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Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-6, 33
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Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-5, 32
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Alberto Forato (I), Fantic, 6-9, 27
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, 2-19, 24
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Kevin Horgmo (N), Honda, 11-8, 23
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, DNF-2, 22
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Romain Febvre (F), Kawasaki, 17-4, 22
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Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 8-12, 22
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Oriol Oliver (E), KTM, 13-13, 16
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Tom Koch (D), KTM, 12-17, 13
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Jan Pancar (SLO), KTM, 19-11, 12
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Brent van Doninck (B), Fantic, 9-32, 12
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Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 35-10, 11
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Rick Elzinga (NL), KTM, 15-16, 11
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Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 10-22, 11
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Noah Ludwig (D), KTM, 14-18, 10
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Jago Geerts (B), Beta, 20-14, 8
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Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 34-15, 6
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Maximilian Spies (D), KTM, 16-20, 6
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Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 18-36, 3
WM-Stand nach 7 von 19 Läufen:
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Lucas Coenen (B), KTM, 344
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Jeffrey Herlings (NL), Honda, 313, (-31)
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Romain Febvre (F), Kawasaki, 263, (-81)
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Tim Gajser (SLO), Yamaha, 256, (-88)
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Maxime Renaux (F), Yamaha, 251, (-93)
-
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 223, (-121)
-
Tom Vialle (F), Honda, 219, (-125)
-
Ruben Fernandez (E), Honda, 216, (-128)
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Andrea Adamo (I), KTM, 211, (-133)
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Alberto Forato (I), Fantic, 142, (-202)
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