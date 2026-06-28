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Lucas Coenen (KTM) gewinnt Lauf 1 in Agueda vor Jeffrey Herlings (Honda)

WM-Leader und Polesetter Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewann den ersten Lauf der MXGP in Agueda, Grand Prix of Portugal, vor Jeffrey Herlings (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki).

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Agueda
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Agueda
Foto: Align Media
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Agueda
© Align Media

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Erster Lauf der MXGP-Premiumklasse in Agueda, Grand Prix of Portugal: Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot vor Polesetter Lucas Coenen (KTM). Der belgische WM-Leader übernahm noch in der ersten Runde die Führung vor den 3 HRC-Werksfahrern, Vialle, Fernandez und Herlings. Es folgten Romain Febvre und Tim Gajser.

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Coenen kontrolliert das Rennen trotz eines Fehlers

Lucas Coenen attackierte von Anfang an, um sich vom Feld abzusetzen, doch er stürzte in einer Spitzkehre, sodass Ruben Fernandez kurzzeitig die Führung übernehmen konnte. Lucas reagierte blitzschnell, war sofort wieder auf seinem Bike, hinterschnitt in der folgenden Rechtskehre die Linie von Fernandez und übernahm erneut die Führungsposition. Fernandez musste sich danach gegen die Angriffe von Jeffrey Herlings behaupten. Erst in der 8. Runde gelang dem Niederländer das Überholmanöver. Danach versuchte 'The Bullet', die Lücke zum führenden Lucas Coenen zu schließen.

Coenen und Herlings setzten sich ab

Lucas Coenen und Jeffrey Herlings fuhren in diesem Rennen in ihrer eigenen Liga. Sie setzten sich über eine halbe Minute vom Rest des Feldes ab. Herlings kam bis auf 3,6 Sekunden an Coenen heran, aber nicht in Schlagdistanz. Am Ende überquerte Titelverteidiger Romain Febvre mit einem Rückstand von 28 Sekunden die Ziellinie.

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Das Überholmanöver des Rennens

Das Manöver des Rennens war das Duell zwischen Ruben Fernandez und Romain Febvre im Kampf um Platz 3. Febvre war bereits am Spanier vorbei, hatte aber nicht genug Schwung, um den Doppelsprung in die Rhythmussektion voll zu nehmen. Er übersprang die Hügel einzeln, während der nachfolgende Fernandez den Sprung voll nahm und den Franzosen übersprang. Febvre hatte danach wieder mehrere Motorradlängen Rückstand und er brauchte eine halbe Runde, um sich in Runde 9 endgültig gegen den Spanier durchzusetzen.

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Fernandez auf Platz 5

Tim Gajser konnte Ruben Fernandez in Runde 13 überholen, sodass der hochmotivierte Spanier den ersten Lauf auf Platz 5 beendete.

Lage an der Tabellenspitze

Mit dem Laufsieg von Lucas Coenen und Jeffrey Herlings auf Platz 2 konnte der Belgier seinen Vorsprung in der WM-Tabelle um 3 Punkte von 57 auf 60 Punkte ausbauen.

Ergebnis MXGP-Lauf 1, Agueda:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 35:12.425

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +3.672

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +28.435

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +30.512

  5. Ruben Fernandez (E), Honda, +37.194

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +52.973

  7. Maxime Renaux (F), Yamaha, +1:02.418

  8. Andrea Adamo (I), KTM, +1:10.489

  9. Oriol Oliver (E), KTM, +1:13.153

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:17.288

  11. Jan Pancar (SLO), KTM, +1:20.181

  12. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:21.260

  13. Alberto Forato (I), Fantic, +1:23.538

  14. Brent van Doninck (B), Fantic, +1:30.042

  15. Tom Vialle (F), Honda, +1:38.459

  16. Jago Geerts (B), Beta, +1:41.835

  17. Ben Watson (GB), Triumph, +1:47.781

  18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +1 Runde

  19. Adam Sterry (GB), KTM, +1 Runde

  20. Rick Elzinga (NL), KTM, +1 Runde

WM-Stand nach Lauf 1:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 484

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 424 (-60)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 374 (-110)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 353 (-131)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 322 (-162)

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Start Nr

Runden

Zeit

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Punkte

01

Lucas Coenen

Lucas Coenen

5

19

35:12,425

1:48,572

35

02

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

84

19

+3,672

1:48,691

31

03

Romain Febvre

Romain Febvre

1

19

+28,435

1:49,704

27

04

Tim Gajser

Tim Gajser

243

19

+30,512

1:50,388

24

05

Ruben Fernandez

Ruben Fernandez

70

19

+37,194

1:50,686

24

06

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

19

+52,973

1:51,524

19

07

Maxime Renaux

Maxime Renaux

959

19

+1:02,418

1:50,572

17

08

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

19

+1:10,489

1:51,023

18

09

Oriol Oliver

Oriol Oliver

83

19

+1:13,153

1:51,760

12

10

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

10

19

+1:17,288

1:52,286

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