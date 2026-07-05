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Lucas Coenen (KTM) gewinnt MXGP-Lauf 1 in Südafrika

Polesetter Lucas Coenen (KTM) gewann den ersten Lauf der MXGP-Motocross-WM in Johannesburg (Südafrika) mit einem Start-Ziel-Sieg vor Jeffrey Herlings (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki).

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Johannesburg
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Johannesburg
Foto: Align Media
Lucas Coenen gewann den ersten MXGP-Lauf in Johannesburg
© Align Media

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Im Artikel erwähnt

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Erster MXGP-Lauf, Großer Preis von Südafrika in Johannesburg: Polesetter Lucas Coenen (Red Bull KTM) zog den Holeshot und übernahm die Führung vor Tom Vialle (Honda), Romain Febvre, Pauls Jonass (beide Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda). Herlings attackierte von Anfang an, setzte sich noch in der ersten Runde gegen seine Kontrahenten durch und übernahm Platz 2 hinter Lucas Coenen. Im weiteren Verlauf setzten sich Coenen und Herlings vom Feld ab.

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Yamaha-internes Duell zwischen Renaux und Gajser

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux startete besser als sein Teamkollege Tim Gajser. Gajser startete mehrere Überholversuche, doch er scheiterte. Die beiden Kampfhähne kamen sich besonders während der Sprünge mehrfach bedrohlich nahe, sodass die Boxencrew unruhig wurde und die beiden zur Vernunft rief. Maxime Renaux kam am Ende auf Platz 5 vor dem frustrierten Tim Gajser ins Ziel.

Sturz und Ausfall von Tom Vialle

Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle startete gut und rangierte fünf Runden lang auf Platz 3, als er mit seinen Rädern in zwei unterschiedliche Spurrinnen einfädelte und stürzte. Vialle musste danach die Box ansteuern und das Rennen aufgeben.

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Im Artikel erwähnt

Herlings attackierte und ging übers Limit

Jeffrey Herlings folgte Lucas Coenen und setzte am Ende des ersten Laufs zu einem Endspurt an. Als er nur noch 1,8 Sekunden Rückstand hatte und es nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien, dass er die Führung übernehmen würde, verlor er nach der Landung eines weiten Sprungs die Kontrolle über sein Bike und stürzte. Der Sturz selbst war eher harmlos, doch er hätte im Falle eines Highsiders auch schlimmer enden können. Herlings rutschte zu Boden und konnte das Rennen auch schnell wieder fortsetzen, aber das Rennen war damit zugunsten des Belgiers entschieden. Zwar konnte Herlings in den letzten Runden noch einige Sekunden herausfahren, aber Lucas war zu diesem Zeitpunkt schon im 'Cruise Mode' Richtung Ziel.

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Saisonbestleistung für Jonass

Auf den Plätzen 3 und 4 folgten die beiden Kawasakis von Romain Febvre und Pauls Jonass. Platz 4 markiert für den Letten eine Jahresbestleistung. Kevin Brumann (Husqvarna) aus der Schweiz erreichte das Ziel auf Platz 14.

MXGP-Lauf 1, Johannesburg:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 34:20.060

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +4.641

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +16.549

  4. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +33.768

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, +37.832

  6. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +40.246

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, +44.525

  8. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +50.171

  9. Andrea Adamo (I), KTM, +1:09.455

  10. Oriol Oliver (E), KTM, +1:10.640

  11. Kevin Horgmo (N), Honda, +1:12.644

  12. Jan Pancar (SLO), KTM, +1:22.581

  13. Rick Elzinga (NL), KTM, +1:26.094

  14. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, +1:37.426

  15. Romain Pape (F), Yamaha, +1:41.615

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334

6

Andrea Adamo

313

7

Ruben Fernandez

304

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