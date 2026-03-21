Lucas Coenen (KTM) gewinnt Qualifikationsrennen, Jeffrey Herlings stürzt
Lucas Coenen (KTM) gewann das MXGP-Qualifikationsrennen im spanischen Almonte vor HRC-Werksfahrer Tom Vialle, der damit wieder die Tabellenführung übernahm. Jeffrey Herlings stürzte nach dem Start.
Motocross-WM MXGP
Lucas Coenen gewann das MXGP Qualifikationsrennen in AlmonteFoto: MXGP-TV
Lucas Coenen gewann das MXGP Qualifikationsrennen in Almonte© MXGP-TV
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Andalucia in Almonte (Spanien): WM-Leader Jeffrey Herlings (Honda) war im Zeittraining der Schnellste und startete im andalusischen Sand von Pole, doch schon am Ende der Startgeraden ging er hart zu Boden. Zunächst wurde 'The Bullet' auf den ersten Metern etwas von Lucas Coenen (KTM) nach links abgedrängt. Später zog auch noch Alberto Forato (Fantic) nach innen, so dass Herlings an die innere Streckenbegrenzung kam und von dem Sandhügel komplett ausgehebelt und zurück auf die Strecke katapultiert wurde. Kay de Wolf (Husqvarna) konnte der Situation nicht ausweichen und ging ebenfalls zu Boden. Die beiden Niederländer mussten dem Feld hinterherfahren. Von größere Verletzungen blieben die beiden Protagonisten glücklicherweise verschont.
Coenen und Vialle an der Spitze Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen und HRC-Werksfahrer Tom Vialle konnten sich aus dem Chaos der ersten Kurven heraushalten. Der Belgier übernahm sofort die Führung und kontrollierte das Feld von der Spitze, doch auch er blieb nicht von Fehlern verschont. In dem ausgefahrenen Sand tauchte er einmal zu tief mit dem Vorderrad ein und flog beinahe über den Lenker ab. Nach diesem Warnschuss blieb der Belgier allerdings konzentriert und fehlerfrei und gewann schließlich souverän mit einem Vorsprung von 15,6 Sekunden vor Tom Vialle (Honda) und Maxime Renaux (Yamaha).
Lucas Coenen konnte einen Crash gerade noch verhindernFoto: MXGP-TV
Lucas Coenen konnte einen Crash gerade noch verhindern© MXGP-TV
Vialle neuer WM-Leader Zwar versuchte Jeffrey Herlings nach seinem Crash alles, um die Top-10 und damit ein paar WM-Punkte zu ergattern, aber der WM-Leader kam über Platz 11 nicht hinaus und ging damit leer aus, während sich Vialle auf Platz 2 neun WM-Punkte sicherte. Damit geht der Franzose morgen wieder mit dem Redplate des WM-Führenden an den Start. Jeffrey Herlings fiel auf Platz 4 zurück.
Tim Gajser auf Platz 8 Der slowenische Yamaha-Neuzugang tat sich bei den schwierigen Bedingungen des nassen und tief ausgefahrenen Sandes schwer und kam am Ende nicht über Rang 8 hinaus. Ben Watson holte für Triumph auf Platz 9 die ersten beiden MXGP-Punkte in einem Qualifikationsrennen.
Duell Renaux gegen Febvre Romain Febvre biss sich an seinem Landsmann Maxime Renaux die Zähne aus. Immer wieder kam er in Schlagdistanz zu Platz 3, aber zu einem Überholmanöver reichte es nicht. Der Titelverteidiger wirkte am Ende des Rennens ziemlich frustriert. Immerhin aber verbesserte sich Febvre in der WM-Tabelle auf Platz 2 und hat nur 4 Punkte Rückstand zur Spitze.
Qualifikationsrennen MXGP of Andalucia
  1. Lucas Coenen (B), KTM
  2. Tom Vialle (F), Honda
  3. Maxime Renaux (F), Yamaha
  4. Romain Febvre (F), Kawasaki
  5. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
  6. Andrea Adamo (I), KTM
  7. Mattia Guadagnini (I), KTM
  8. Tim Gajser (SLO), Yamaha
  9. Ben Watson (GB), Triumph
  10. Alberto Forato (I), Fantic
  11. Jeffrey Herlings (NL), Honda
  12. Kay de Wolf (NL), Husqvarna
WM-Stand:
  1. Tom Vialle (FRA), Honda, 59
  2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 55 (-4)
  3. Lucas Coenen (BEL), KTM, 52 (-7)
  4. Jeffrey Herlings (NED), Honda, 50 (-9)
  5. Maxime Renaux (FRA), Yamaha, 42 (-17)
  6. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 39 (-20)
  7. Andrea Adamo (ITA), KTM, 37 (-22)
  8. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 32 (-27)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Jeffrey Herlings
50
2
Tom Vialle
50
3
Romain Febvre
48
4
Lucas Coenen
42
5
Tim Gajser
36
6
Maxime Renaux
34
7
Ruben Fernandez
32
8
Andrea Adamo
32
9
Pauls Jonass
28
10
Calvin Vlaanderen
24
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen
    MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07.–08.03.2026
    Zum Event
  • Der MXGP in Losail ist Vergangenheit
    Live
    MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28.–29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11.–12.04.2026
    Zum Event
