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Lucas Coenen (Red Bull KTM) gewinnt MXGP of South Africa mit Idealpunktzahl

Mit Siegen in allen Rennen gewann der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Lucas Coenen den Grand Prix of South Africa und konnte seine Führung in der MXGP-Motocross-WM weiter ausbauen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann vor Jeffrey Herlings und Romain Febvre
Lucas Coenen gewann vor Jeffrey Herlings und Romain Febvre
Foto: MXGP-TV
Lucas Coenen gewann vor Jeffrey Herlings und Romain Febvre
© MXGP-TV

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Im Artikel erwähnt

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Zweiter MXGP-Lauf in Johannesburg (Südafrika): Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot knapp vor WM-Leader Lucas Coenen (KTM), doch der Belgier ließ sich nicht zweimal bitten und übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Danach kontrollierte Lucas Coenen das Rennen von der Spitze. In der Endphase attackierte Jeffrey Herlings (Honda) erneut, doch diesmal hatten seine Bemühungen keinen Erfolg. Lucas Coenen hielt sich in Afrika schadlos und gewann den Großen Preis mit der Idealpunktzahl von 60 Punkten, nachdem er bereits am Samstag das Qualifikationsrennen mit einer Ausbeute von 10 Punkten gewonnen hatte.

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Jeffrey Herlings forderte das Schicksal heraus

Der Crash von Jeffrey Herlings im ersten Lauf verlief zwar glimpflich, doch er hätte wesentlich schlimmer enden können. Nach mäßigem Start musste sich 'The Bullet' im zweiten Lauf von Platz 5 aus nach vorne kämpfen. Seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle überholte er in Runde 5. Erst in der zweiten Rennhälfte konnte er sich gegen Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) auf der Innenlinie einer Linkskurve durchsetzen und erreichte damit Platz 2. Danach setzte der Niederländer zum Endspurt an, doch es unterlief ihm ein weiterer Fehler: «Ich wollte die Lücke zu Lucas schließen und wäre an dem großen Triple beinahe abgeflogen. Danach habe ich mir gesagt, dass ich das Schicksal heute nicht weiter herausfordern will. Mein Glück war für heute aufgebraucht.» Mit einem 2-2-Ergebnis beendete Herlings den Südafrika-Grand-Prix auf dem zweiten Platz.

Mein Glück war für heute aufgebraucht

Jeffrey Herlings

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Im Artikel erwähnt

Mit einem 3-3-Ergebnis stand Romain Febvre in Johannesburg auf dem 3. Podiumsrang. «Im ersten Lauf habe ich mir das Knie angeschlagen», erinnert sich der Titelverteidiger. «Am Anfang des ersten Laufs konnte ich wegen der Schmerzen gar nicht voll fahren. Am Ende wurde es dann wieder etwas besser. Im zweiten Lauf hatte ich einen guten Start und konnte die Pace der Spitze 20 Minuten lang mitgehen. Schritt für Schritt bewegen wir uns nach vorne.»

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Lokalmatador Calvin Vlaanderen auf Platz 4

Mit einem 8-4-Ergebnis beendete Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen seinen Heim-Grand-Prix auf Platz 4 der Tageswertung. Im zweiten Lauf kam er vor Tim Gajser (Yamaha) ins Ziel und wurde von den einheimischen Fans gefeiert. Nach Platz 4 im ersten Lauf von Montevarchi war Rang 4 in Johannesburg für ihn eine weitere Jahresbestleistung.

Pauls Jonass von Ruben Fernandez abgeräumt

In Runde 6 wurde der lettische Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass von HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez abgeräumt. Jonass fiel von Rang 8 auf Platz 17 zurück, konnte aber zum Glück weiterfahren und beendete den zweiten Lauf auf Rang 13. Mit einem 4-13-Ergebnis beendete Jonass seine Afrika-Expedition auf Platz 9.

Pauls Jonass wurde in Johannesburg von Ruben Fernandez abgeräumt
Pauls Jonass wurde in Johannesburg von Ruben Fernandez abgeräumt
Foto: MXGP-TV
Pauls Jonass wurde in Johannesburg von Ruben Fernandez abgeräumt
© MXGP-TV

Lage an der Tabellenspitze

Mit seinem dritten Dreifacherfolg in dieser Saison konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung in der WM-Tabelle in Südafrika von 57 auf 68 Punkte gegenüber Jeffrey Herlings auf Platz 2 ausbauen. In der kommenden Woche wird Coenen zur 6. Etappe der US Nationals in Southwick antreten und in zwei Wochen geht es dann in Foxhill (England) mit dem 12. Grand Prix der Saison 2026 weiter.

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MXGP of South Africa:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 1-1, 50 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-2, 44, (-6)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-3, 40, (-10)

  4. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 8-4, 31, (-19)

  5. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 6-5, 31, (-19)

  6. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-8, 27, (-23)

  7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-10, 27, (-23)

  8. Andrea Adamo (I), KTM, 9-7, 26, (-24)

  9. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 4-13, 26, (-24)

  10. Oriol Oliver (E), KTM, 10-9, 23, (-27)

  11. Jan Pancar (SLO), KTM, 12-12, 18, (-32)

  12. Tom Vialle (F), Honda, 21-6, 15, (-35)

  13. Rick Elzinga (NL), KTM, 13-14, 15, (-35)

  14. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-16, 15, (-35)

  15. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 14-15, 13, (-37)

MXGP-WM-Stand nach Runde 11 von 19:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 498, (-68)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 443, (-123)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 404, (-162)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 364, (-202)

  6. Andrea Adamo (I), KTM, 343, (-223)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 332, (-234)

  8. Tom Vialle (F), Honda, 287, (-279)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273, (-293)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 268, (-298)

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