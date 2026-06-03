Massencrash mit 4 deutschen Fahrern endete für Brian Hsu im Krankenhaus

Für Brian Hsu (Honda) endete das Wochenende des Deutschland-Grand-Prix, bevor es richtig losging. Nach dem Start ins MXGP-Qualifikationsrennen stürzte er vor der ersten Auffahrt zum 'Todesberg'. Die nachfolgenden Fahrer hatten keine Chance und überrollten sowohl das Motorrad als auch den am Boden liegenden Fahrer. Maximilian Spies flog heftig über den Lenker ab und wurde von seinem eigenen Bike getroffen. Auch Max Thunecke (Suzuki) ging zu Boden. Noah Ludwig konnte dem sich überschlagenden Brian Hsu gerade noch ausweichen, touchierte aber den am Boden liegenden Fahrer und musste jedoch die Strecke verlassen.

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Noah Ludwig verhinderte die Katastrophe

Es gelang Noah Ludwig, dem gestürzten Brian Hsu geistesgegenwärtig auszuweichen, ohne ihn komplett zu überrollen. Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er nicht im letzten Moment einen Haken geschlagen hätte. «In meinem Motorrad hatten sich dann einige Trümmerteile verklemmt», erklärte Noah gegenüber SPEEDWEEK.com. «Diese musste ich erst einmal entfernen und danach neu Anlauf nehmen, um die Auffahrt zu schaffen.» Das Feld war zu diesem Zeitpunkt schon weit enteilt. Noah fuhr nach diesem Zwischenfall trotzdem noch bis auf den 25. Platz nach vorne. In den Wertungsläufen am Sonntag holte er mit einem 14-18-Ergebnis 10 WM-Punkte.

Max Thunecke, Max Spies und Brian Hsu am Boden Foto: Max Spies Max Thunecke, Max Spies und Brian Hsu am Boden © Max Spies

3 deutsche Fahrer am Boden

Im Chaos der ersten Runde lagen schließlich 3 deutsche Fahrer am Boden: Brian Hsu, Maximilian Spies und Max Thunecke. Die Medical Flag wurde rundenlang gezeigt, weil besonders Hsu medizinisch versorgt werden musste. Max Thunecke konnte das Rennen fortsetzen, Spies versuchte es ebenfalls, musste aber nach 5 Runden das Rennen abbrechen.

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Brian Hsu musste ins Krankenhaus

Der am schwersten angeschlagene Brian Hsu musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er genauer untersucht wurde. Erst am Dienstag kam endlich Entwarnung, dass er keine schweren Verletzungen erlitten hatte. «Nach dem Crash im Qualifikationsrennen musste ich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Deshalb konnte ich an den Rennen nicht teilnehmen», erklärte Brian. «Zum Glück ist alles in Ordnung. Jetzt stehen ein paar Ruhetage an, bevor es wieder zurück auf die Strecke geht.»

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Brian Hsu hatte leider nur einen kurzen Auftritt im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Brian Hsu hatte leider nur einen kurzen Auftritt im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Gefühlt ist ein Bus über mich gerollt, aber hey, wir machen weiter. Maximilian Spies

Max Spies: «Wie vom Bus überrollt»

«Gefühlt ist ein Bus über mich gerollt, aber hey, wir machen weiter», erklärte Max Spies, der mit einem 16-20-Ergebnis und 6 WM-Punkten das Beste aus der Situation gemacht hat. «Angeschlagen, aber nicht aufgehört zu kämpfen. Die Zähne haben definitiv geknirscht nach dem Einschlag, aber ihr habt mich weiter angetrieben - heulen können wir später. 16 - 20 war das Beste, was ich am Sonntag noch aus mir und dem Startplatz 38 herausholen konnte.»

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