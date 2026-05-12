Mattia Guadagnini (KTM) fällt mit Schlüsselbeinbruch aus

«Ich bin bei Tests gestürzt und habe mir das Schlüsselbein an meiner schon zuvor verletzten Schulter gebrochen», erklärte der italienische van Venrooy KTM-Pilot. «An dieser Schulter hatte ich schon sechs oder sieben Verletzungen. Die Situation ist also alles andere als ideal und es wird jetzt eine Operation erforderlich sein, um alles zu reparieren.»

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Operation als Chance nutzen

«Es ist offensichtlich sehr traurig, denn ich werde jetzt eine Weile pausieren müssen. Wie lange es genau dauern wird, müssen wir noch bestimme. Ich werde wohl für den Großteil der Saison ausfallen. Jetzt ist der Moment, um die Schulter endlich operieren und richtig heilen zu lassen und sich die Zeit zu nehmen, wieder voll fit zu werden. Ich weiß, dass ich Großes zeigen kann, wenn ich mich gut fühle und konsequent trainieren kann. Das ist etwas, was ich in den vergangenen Jahren vermisst habe.»