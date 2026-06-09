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Max Spies (KTM) über sein Rennen in Lettland: «Die Top-10 waren nicht weit»

Mit einem 15-12-Ergebnis beendete Maximilian Spies (KTM) den Grand Prix of Latvia in Kegums auf Gesamtrang 12, holte 15 WM-Punkte und verbesserte sich in der WM-Tabelle von Platz 27 auf 24.

Motocross-WM MXGP

Maximilian Spies ist jetzt in der MXGP der beste deutsche Fahrer
Maximilian Spies ist jetzt in der MXGP der beste deutsche Fahrer
Foto: Thoralf Abgarjan
Maximilian Spies ist jetzt in der MXGP der beste deutsche Fahrer
© Thoralf Abgarjan

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Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies war im lettischen Kegums der einzige deutsche Fahrer im MXGP-Feld. Das Qualifying Race am Samstag beendete der Brandenburger auf Rang 12, nachdem er sich von Platz 15 vorgearbeitet und dabei unter anderem den belgischen Beta-Werksfahrer Jago Geerts überholt hatte. Außerdem kam er vor dem belgischen Fantic-Werksfahrer Brent van Doninck ins Ziel.

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Penalty nach Lauf 1

Im ersten Wertungsrennen am Sonntag kämpfte Spies im Bereich von Platz 12, musste sich aber in der zweiten Hälfte des Rennens dem Norweger Kevin Horgmo geschlagen geben. Damit kam er auf Platz 13 ins Ziel, wo er von den technischen Kommissaren zur Lärmmessung gerufen wurde. Sein Motorrad lag 0,2 dB über dem erlaubten Grenzwert von 112 dB nach dem Rennen. Deshalb wurde Maximilian von Platz 13 auf 15 strafversetzt und büßte damit 2 WM-Punkte ein.

Aufholjagd nach Crash in Lauf 2

Nach einem Startcrash in Moto-2 musste sich Spies vom Ende des Feldes nach vorne kämpfen und überholte dabei unter anderem Kevin Brumann (Husqvarna), Rick Elzinga (KTM) und profitierte später vom Ausfall von Brent van Doninck in Runde 7. Bis zur letzten Runde rangierte er auf Platz 11. Erst im letzten Umlauf wurde er noch vom spanischen HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez abgefangen, sodass er auf Platz 12 weitere 9 Punkte holte und den Tag mit einer Ausbeute von 15 Punkten beenden konnte.

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Spies jetzt bestplatzierter deutscher MXGP-Pilot

Mit insgesamt 25 Punkten rangiert Maximilian Spies nach 8 von 19 Etappen der Motocross-WM in der Meisterschaft als bestplatzierter deutscher MXGP-Fahrer auf Tabellenplatz 24.

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Statement von Maximilian Spies

«Es war ein gutes Wochenende, aber es hätte trotzdem mehr sein können! Die Top 10 waren nicht weit. Ich bin leider durch eine Strafe im ersten Lauf und einen kleinen Startcrash im zweiten Lauf von einem noch besseren Ergebnis abgehalten worden», erklärte Spies nach dem Rennen. «Danke an meine Crew, an meinen Mechaniker und meine Freundin für ihren Support.»

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lucas Coenen

Lucas Coenen

5

17

34:32,862

1:57,423

25

02

Romain Febvre

Romain Febvre

1

17

+8,108

1:58,053

22

03

Kay de Wolf

Kay de Wolf

74

17

+13,586

1:58,383

20

04

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+15,973

1:58,462

18

05

Pauls Jonass

Pauls Jonass

41

17

+49,795

1:59,376

16

06

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+1:12,826

1:59,535

15

07

Jan Pancar

Jan Pancar

253

17

+1:17,936

2:01,904

14

08

Jörgen‐Matthias Talviku

Jörgen‐Matthias Talviku

261

17

+1:21,382

2:01,707

13

09

Kevin Horgmo

Kevin Horgmo

24

17

+1:28,441

2:01,188

12

10

Jago Geerts

Jago Geerts

93

17

+1:34,865

2:01,965

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