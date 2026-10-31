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Nach mehr als zehn Jahren: Maxime Renaux und Yamaha gehen getrennte Wege

Nach über einem Jahrzehnt endet die Zusammenarbeit zwischen Yamaha und Maxime Renaux. Der Franzose wurde im Jahre 2021 MX2-Weltmeister. Renaux wurde zuletzt mit Red Bull KTM in Verbindung gebracht.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Yamaha bedankt sich bei Maxime Renaux
Yamaha bedankt sich bei Maxime Renaux
Foto: Yamaha
Yamaha bedankt sich bei Maxime Renaux
© Yamaha

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Yamaha Motor Europe und Maxime Renaux gehen nach der Saison 2026 getrennte Wege. Damit endet eine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit, die bereits in der Nachwuchsklasse auf einer YZ85 begonnen hatte.

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Seinen ersten großen internationalen Erfolg feierte Renaux 2015. Im spanischen El Molar gewann er auf der YZ125 den Junioren-Weltmeistertitel in der 125-ccm-Klasse. Im selben Jahr gelangen ihm außerdem drei Gesamtsiege in der EMX125.

MX2-Weltmeister 2021

Den größten gemeinsamen Erfolg erreichten Renaux und Yamaha im Jahr 2021. Gleich in seiner ersten Saison als Werksfahrer des Yamaha-Werksteams sicherte sich der Franzose den MX2-Weltmeistertitel. Anschließend stieg Renaux direkt in die MXGP-Klasse auf und etablierte sich trotz zahlreicher Verletzungsrückschläge als Siegfahrer. Insgesamt gelangen ihm 19 GP-Laufsiege und 33 Podestplätze.

«Maxime gehörte mehr als ein Jahrzehnt zur Yamaha-Familie», erklärte Yamaha-Offroad-Rennchef Alexandre Kowalski. «Es war eine große Freude, seine Entwicklung vom talentierten Nachwuchsfahrer und 125-ccm-Weltmeister bis zum MX2-Weltmeister und regelmäßigen MXGP-Titelanwärter zu verfolgen.» Wohin Renaux wechseln wird, ist im Moment noch ungewiss.

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Geht Renaux zu Red Bull KTM?

Gerüchteweise wurde Maxime Renaux mit Red Bull KTM in Verbindung gebracht, wo er den Platz von Lucas Coenen einnehmen sollte, der in die USA wechselte. Derzeit ist bei KTM nur Andrea Adamo für die 450er fix. Wie sich Simon Längenfelder entscheiden wird, ist auch noch nicht entschieden. Er zog ebenfalls einen Wechsel in die 450er-Klasse in Erwägung.

Kommt Ruben Fernandez zu Yamaha?

Nach dem Stand der Dinge hat Yamaha mit Tim Gajser jetzt nur noch einen Werksfahrer am Start. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der von HRC kommende Ruben Fernandez den Platz von Renaux einnehmen wird.

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