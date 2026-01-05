Weiter zum Inhalt
Jeffrey Herlings über seinen Teamwechsel: Es ist ein Rennen gegen die Zeit

Der Wechsel von Jeffrey Herlings von KTM zu HRC ist mehr als nur ein neues Kapitel seiner Karriere. Die Herausforderungen sind real, die Zeit knapp, aber er bleibt von seinem Potenzial überzeugt.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings erklärt die Herausforderungen des Neuanfangs mit Honda
Jeffrey Herlings erklärt die Herausforderungen des Neuanfangs mit Honda
Foto: Honda
Jeffrey Herlings erklärt die Herausforderungen des Neuanfangs mit Honda
© Honda

Im Artikel erwähnt

«Ich habe nicht mehr viele Chancen», erklärte HRC-Neuzugang Jeffrey Herlings gegenüber dem niederländischen Portal nos.nl. «Ich bin jetzt 31, vielleicht habe ich noch zwei, drei oder maximal vier Jahre in diesem Sport.»

Herlings räumte ein, dass es einen so mutigen Karriereschritt in der Geschichte des Sports selten gegeben hat.

Der Faktor Zeit spielt noch unter einem anderen Aspekt eine Rolle: «In zwei Monaten beginnt die WM und die Veränderungen sind massiv. Neues Bike, neues Team, anderes Arbeitsumfeld. Die einzige Person, die ich von KTM mitgebracht habe, ist mein Trainingsmechaniker. Er weiß, was ich für mein Bike benötige.»

Im Artikel erwähnt

Herlings vergleicht den Anpassungsprozess mit dem Aufbau einer Beziehung, der Geduld und Vertrauen erfordert. «Man muss sich aneinander gewöhnen und sich anpassen. Bei KTM war jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe. Natürlich gab es jedes Jahr ein Update, aber die Honda hat zum Beispiel einen Aluminiumrahmen. Einen solchen Rahmen bin ich seit sieben Jahren nicht mehr gefahren.»

Von Getriebeoptionen über das Chassis bis hin zu den Stiefeln kommt es auf die kleinsten Details an. «Wir haben schon drei Tage lang mit verschiedenen Stiefeln getestet. Es ist Millimeterarbeit, weil man nach dem optimalen Halt zum Motorrad sucht.»

Große Teamwechsel sind immer mit großen Risiken verbunden, wie das Beispiel Jorge Prado zeigte. «Ja, ein solcher Wechsel kann schiefgehen und dann wird gefragt, war es der Fahrer, lag es am Bike oder war es eine Kombination aus beiden?»

Saisonvorbereitung im Zeitraffer

«Wir stehen jetzt enorm unter Zeitdruck», erklärt Herlings. «Der Schlüssel ist es, gesund zu bleiben, gut zu testen und mit einem Paukenschlag in die Saison zu starten. Nach allem, was ich durchgemacht habe, kann mich nichts mehr erschüttern. Letzte Saison war ich nur am Saisonende bei den letzten 5 Grands Prix wirklich fit und ich habe drei davon gewonnen. Das sagt mir, dass ich es immer noch kann.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Romain Fabvre

Romain Febvre

956

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

917

3

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

678

4

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

620

5

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

608

6

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

582

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

527

8

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

518

9

Tim Gajser

Tim Gajser

490

10

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

377

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • TBA

    25. - 26.04.2026
    Zum Event

  • TBA

    09. - 10.05.2026
    Zum Event

  • MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23. - 24.05.2026
    Zum Event

  • Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Germany
    30. - 31.05.2026
    Zum Event

  1. MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  2. TBA

    25. - 26.04.2026
    Zum Event

  3. TBA

    09. - 10.05.2026
    Zum Event

  4. MXGP of France

    Circuit International Georges Filhol, Frankreich
    23. - 24.05.2026
    Zum Event

  5. Liqui Moly MXGP of Germany

    Teutschenthal, Germany
    30. - 31.05.2026
    Zum Event

