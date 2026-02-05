Motorsport-Direktor Pit Beirer über Kay de Wolf und Liam Everts (Husqvarna)

Das Nestaan Husqvarna-Werksteam wird in diesem Jahr in beiden WM-Klassen antreten. Die Fahrer-Konstellation bleibt mit Liam Everts und Kay de Wolf zwar die gleiche, aber de Wolf wird in die MXGP-WM aufsteigen. Liam Everts gehört neben Titelverteidiger Simon Längenfelder und Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen zum engeren Favoritenkreis.

Kay de Wolf: Fahrer mit Siegermentalität

Husqvarna-Motorsportdirektor Pit Beirer ist vom Potenzial des Teams überzeugt: «Zu Beginn der Saison 2026 sind unsere Erwartungen an das Nestaan Husqvarna Factory Racing-Team sehr klar: Mit dem Aufstieg von Kay de Wolf in die MXGP-Klasse bringen wir einen Fahrer mit Siegermentalität in die Premiumklasse und sind zuversichtlich, dass er sich schnell auf diesem Niveau etablieren wird. Sein Fortschritt in den letzten Jahren war außergewöhnlich und sein Aufstieg in die MXGP stellt den nächsten logischen Schritt in seiner Karriere dar.»

Liam Everts hat gezeigt, dass er über Speed, Konstanz und die richtige innere Einstellung verfügt. Pit Beirer

Liam Everts gehört zum Favoritenkreis

Auch von Liam Everts hält Beirer viel: «In der MX2-WM hat Liam Everts bereits gezeigt, dass er über Speed, Konstanz und die richtige innere Einstellung verfügt, um ganz vorne mitzukämpfen. Wir erwarten, dass er ein starker Anwärter auf die MX2-Weltmeisterschaft sein wird. Unterstützt von einem hochprofessionellen und erfahrenen Team glauben wir, dass Nestaan Husqvarna Factory Racing alles hat, um 2026 um den Weltmeistertitel zu kämpfen.»

