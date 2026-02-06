Weiter zum Inhalt
Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) startet 2026 mit der Startnummer 1
Am kommenden Wochenende wird das Kawasaki-Werksteam mit MXGP-Weltmeister Romain Febvre in Pernes-les-Fontaines ihr erstes Vorsaisonrennen absolvieren. Febvre tritt mit der Startnummer 1 an.
Motocross-WM MXGP
Romain Febvre startet 2026 mit der Startnummer 1 des WeltmeistersRomain Febvre startet 2026 mit der Startnummer 1 des WeltmeistersFoto: Kawasaki
Romain Febvre startet 2026 mit der Startnummer 1 des Weltmeisters© Kawasaki
Erwartungsgemäß wird Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre in diesem Jahr seine Startnummer 3 gegen die Nummer 1 des Weltmeisters eintauschen. Am kommenden Wochenende wird das Kawasaki-Werksteam im südfranzösischen Pernes-les-Fontaines das erste Saisonvorbereitungsrennen bestreiten. Bei diesem Rennen wird er auf den belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer und Vizeweltmeister Lucas Coenen treffen, der beide Läufe des Vorsaisonrennens in Alghero gewinnen konnte.
Saisonvorbereitungen auf Sardinien Febvre geht entspannt in die neue Saison: «Ich hatte einen guten Winter auf Sardinien, wo wir gute Bedingungen zum Trainieren und Testen hatten», erklärt der Champion. «Mein Motorrad basiert auf dem Bike des Vorjahres, obwohl wir natürlich einige Anpassungen vornehmen mussten. Wir werden diese ersten Rennen nutzen, um unsere Vorbereitungen abzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Rennsport zu beginnen. Bei den Saisonvorbereitungsrennen werden wir sehen, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Ich fühle mich dieses Jahr entspannter als letztes Jahr, aber meine Motivation bleibt dieselbe, da mein Ziel immer darin besteht, an der Spitze zu fahren.»
Ich fühle mich dieses Jahr entspannter, aber meine Motivation bleibt dieselbe.Romain Febvre
2. Kawasaki-Jahr für Pauls Jonass Für Pauls Jonass wird 2026 das zweite Jahr mit Kawasaki. Auch er startet in Frankreich und zeigt sich ebenfalls motiviert: «Die Nebensaison verlief wirklich gut. Wir haben nach dem MXoN und Anfang des Jahres auf Sardinien einige gute Tests mit dem Motorrad durchgeführt. Auf meinem Bike fühle ich mich sicher, aber bis zum ersten Grand Prix haben wir noch einen Monat Zeit, um Verbesserungen vorzunehmen. 2026 wird mein zweites Jahr mit Kawasaki und es tut gut, etwas Erfahrung mit dem Team und dem Motorrad hinter sich zu haben. Das erste Jahr ist immer ein Lehrjahr.»
Das erste Jahr ist immer ein Lehrjahr.Pauls Jonass
Pauls JonassPauls JonassFoto: Kawasaki
Pauls Jonass© Kawasaki
  • Motocross-WM MXGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Romain Febvre
956
2
Lucas Coenen
917
3
Glenn Coldenhoff
678
4
Ruben Fernandez
620
5
Jeffrey Herlings
608
6
Calvin Vlaanderen
582
7
Maxime Renaux
527
8
Andrea Bonacorsi
518
9
Tim Gajser
490
10
Jeremy Seewer
377
Mehr laden
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07. - 08.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28. - 29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11. - 12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18. - 19.04.2026
    Zum Event
