Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) startet 2026 mit der Startnummer 1

Erwartungsgemäß wird Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre in diesem Jahr seine Startnummer 3 gegen die Nummer 1 des Weltmeisters eintauschen. Am kommenden Wochenende wird das Kawasaki-Werksteam im südfranzösischen Pernes-les-Fontaines das erste Saisonvorbereitungsrennen bestreiten. Bei diesem Rennen wird er auf den belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer und Vizeweltmeister Lucas Coenen treffen, der beide Läufe des Vorsaisonrennens in Alghero gewinnen konnte. Saisonvorbereitungen auf Sardinien Febvre geht entspannt in die neue Saison: «Ich hatte einen guten Winter auf Sardinien, wo wir gute Bedingungen zum Trainieren und Testen hatten», erklärt der Champion. «Mein Motorrad basiert auf dem Bike des Vorjahres, obwohl wir natürlich einige Anpassungen vornehmen mussten. Wir werden diese ersten Rennen nutzen, um unsere Vorbereitungen abzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Rennsport zu beginnen. Bei den Saisonvorbereitungsrennen werden wir sehen, wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Ich fühle mich dieses Jahr entspannter als letztes Jahr, aber meine Motivation bleibt dieselbe, da mein Ziel immer darin besteht, an der Spitze zu fahren.»
2. Kawasaki-Jahr für Pauls Jonass Für Pauls Jonass wird 2026 das zweite Jahr mit Kawasaki. Auch er startet in Frankreich und zeigt sich ebenfalls motiviert: «Die Nebensaison verlief wirklich gut. Wir haben nach dem MXoN und Anfang des Jahres auf Sardinien einige gute Tests mit dem Motorrad durchgeführt. Auf meinem Bike fühle ich mich sicher, aber bis zum ersten Grand Prix haben wir noch einen Monat Zeit, um Verbesserungen vorzunehmen. 2026 wird mein zweites Jahr mit Kawasaki und es tut gut, etwas Erfahrung mit dem Team und dem Motorrad hinter sich zu haben. Das erste Jahr ist immer ein Lehrjahr.»
