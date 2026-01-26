Die WM-Saisonvorbereitungsrennen beginnen am kommenden Wochenende

Der Winter hat Mitteleuropa derzeit zwar fest im Griff, aber ab dem kommenden Wochenende geht es mit den Saisonvorbereitungsrennen los. Am 8. März beginnt die WM 2026 in Argentinien. Wettertechnisch unproblematisch dürften die Rennen in Alghero auf Sardinien und auf den südfranzösischen Strecken in Valence und Pernes-les-Fontaines werden.

Yamaha-Debüt von Tim Gajser

Bereits am kommenden Wochenende soll nach derzeitigem Plan Tim Gajser sein Yamaha-Debüt geben. Auch MX2-Weltmeister Simon Längenfelder steht in der MX2-Startaufstellung von Alghero.

Gajser gegen Herlings

In Mantova, eine Woche später, wird es voraussichtlich zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Jeffrey Herlings auf Honda und Tim Gajser auf Yamaha kommen. HRC plant für das Mantova-Event auch Tom Vialle ein. Die belgischen Coenen-Brüder (Red Bull KTM) werden wahrscheinlich in Frankreich (Pernes-les-Fontaines International) dabei sein.

WM-Elite beim Hawkstone International

Spektakulär wird auch das traditionelle Hawkstone International werden, bei dem Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Romain Febvre, Pauls Jonass, Maxime Renaux, Kay de Wolf und viele andere WM-Piloten mit am Start sein werden.

Kalender Vorsaisonrennen 2026 *)