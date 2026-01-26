Die WM-Saisonvorbereitungsrennen beginnen am kommenden Wochenende
Ab dem kommenden Wochenende beginnen die WM-Saisonvorbereitungsrennen in Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien, bei denen die ersten Geheimnisse der Saison gelüftet werden.
Der Winter hat Mitteleuropa derzeit zwar fest im Griff, aber ab dem kommenden Wochenende geht es mit den Saisonvorbereitungsrennen los. Am 8. März beginnt die WM 2026 in Argentinien. Wettertechnisch unproblematisch dürften die Rennen in Alghero auf Sardinien und auf den südfranzösischen Strecken in Valence und Pernes-les-Fontaines werden.
Yamaha-Debüt von Tim Gajser
Bereits am kommenden Wochenende soll nach derzeitigem Plan Tim Gajser sein Yamaha-Debüt geben. Auch MX2-Weltmeister Simon Längenfelder steht in der MX2-Startaufstellung von Alghero.
Gajser gegen Herlings
In Mantova, eine Woche später, wird es voraussichtlich zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Jeffrey Herlings auf Honda und Tim Gajser auf Yamaha kommen. HRC plant für das Mantova-Event auch Tom Vialle ein. Die belgischen Coenen-Brüder (Red Bull KTM) werden wahrscheinlich in Frankreich (Pernes-les-Fontaines International) dabei sein.
WM-Elite beim Hawkstone International
Spektakulär wird auch das traditionelle Hawkstone International werden, bei dem Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Romain Febvre, Pauls Jonass, Maxime Renaux, Kay de Wolf und viele andere WM-Piloten mit am Start sein werden.
Kalender Vorsaisonrennen 2026 *)
01.02. - International Italian Championship RD1 – Alghero
01.02. - Valence International (F)
08.02. - International Italian Championship RD2 – Mantova
08.02. - Pernes-les-Fontaines International (F)
15.02. - Hawkstone International (UK)
15.02. - Spanish Championship 1
22.02. - Sommieres International (F)
01.03. - Lierop International (Netherlands)
01.03. - Spanish Championship 2*) Angaben ohne Gewähr
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach