Die WM-Saisonvorbereitungsrennen beginnen am kommenden Wochenende

Ab dem kommenden Wochenende beginnen die WM-Saisonvorbereitungsrennen in Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien, bei denen die ersten Geheimnisse der Saison gelüftet werden.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Das Hawkstone International findet am 15. Februar statt
Das Hawkstone International findet am 15. Februar statt
Foto: copyright free
Das Hawkstone International findet am 15. Februar statt
© copyright free

Der Winter hat Mitteleuropa derzeit zwar fest im Griff, aber ab dem kommenden Wochenende geht es mit den Saisonvorbereitungsrennen los. Am 8. März beginnt die WM 2026 in Argentinien. Wettertechnisch unproblematisch dürften die Rennen in Alghero auf Sardinien und auf den südfranzösischen Strecken in Valence und Pernes-les-Fontaines werden.

Yamaha-Debüt von Tim Gajser

Bereits am kommenden Wochenende soll nach derzeitigem Plan Tim Gajser sein Yamaha-Debüt geben. Auch MX2-Weltmeister Simon Längenfelder steht in der MX2-Startaufstellung von Alghero.

Gajser gegen Herlings

In Mantova, eine Woche später, wird es voraussichtlich zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Jeffrey Herlings auf Honda und Tim Gajser auf Yamaha kommen. HRC plant für das Mantova-Event auch Tom Vialle ein. Die belgischen Coenen-Brüder (Red Bull KTM) werden wahrscheinlich in Frankreich (Pernes-les-Fontaines International) dabei sein.

WM-Elite beim Hawkstone International

Spektakulär wird auch das traditionelle Hawkstone International werden, bei dem Jeffrey Herlings, Tom Vialle, Romain Febvre, Pauls Jonass, Maxime Renaux, Kay de Wolf und viele andere WM-Piloten mit am Start sein werden.

Kalender Vorsaisonrennen 2026 *)

  • 01.02. - International Italian Championship RD1 – Alghero

  • 01.02. - Valence International (F)

  • 08.02. - International Italian Championship RD2 – Mantova

  • 08.02. - Pernes-les-Fontaines International (F)

  • 15.02. - Hawkstone International (UK)

  • 15.02. - Spanish Championship 1

  • 22.02. - Sommieres International (F)

  • 01.03. - Lierop International (Netherlands)

  • 01.03. - Spanish Championship 2*) Angaben ohne Gewähr

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Romain Fabvre

Romain Febvre

956

2

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

917

3

Glenn Coldenhoff

Glenn Coldenhoff

678

4

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

620

5

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

608

6

Calvin Vlaanderen

Calvin Vlaanderen

582

7

Maxime Renaux

Maxime Renaux

527

8

Placeholder - Racer

Andrea Bonacorsi

518

9

Tim Gajser

Tim Gajser

490

10

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

377

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events

  • MXGP of Argentina

    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07. - 08.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Andalucia

    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Switzerland

    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28. - 29.03.2026
    Zum Event

  • MXGP of Sardegna

    Riola Sardo, Italien
    11. - 12.04.2026
    Zum Event

  • MXGP of Trentino

    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18. - 19.04.2026
    Zum Event

