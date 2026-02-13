Weiter zum Inhalt
Sensation: Petronas steigt als Titelsponsor von HRC in die Motocross-WM ein

Das HRC-Werksteam wird in der kommenden Saison mit Titelponsor Petronas an den Start gehen. Der Konzern engagierte sich bislang in der Formel 1 und im Straßenrennsport und wird die MX-WM bereichern.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Petronas engagiert sich seit Jahrzehnten in der Formel 1
Petronas engagiert sich seit Jahrzehnten in der Formel 1
Foto: Petronas
Petronas engagiert sich seit Jahrzehnten in der Formel 1
© Petronas

Petronas steigt als Hauptsponsor von HRC in die Motocross-WM ein. Petronas (die Abkürzung steht für Petroliam Nasional Berhad) ist ein multinationaler Öl-, Gas- und Energiekonzern mit Sitz in Kuala Lumpur (Malaysia). Das staatliche Unternehmen wurde 1974 gegründet und verwaltet praktisch alle Öl- und Gasressourcen Malaysias. Petronas gehört damit zu den größten Energieunternehmen weltweit. Der Einstieg von Petronas in die Motocross-WM kann mit Fug und Recht als Sensation bezeichnet werden, denn das Engagement des Konzerns fokussierte sich bislang ausschließlich auf Formel 1 und Straßenrennsport.

Petronas: Konzern mit langer Motorsport-Tradition

Der Konzern engagierte sich neben der Formel 1 zuletzt auch in der Superbike- und Supersport-WM. Die Kooperation in der Superbike-WM endete nach der Saison 2025. Der Einstieg in die Motocross-WM dürfte mehrere strategische Gründe haben. Der Einsatz von Schmierstoffen unter härtesten Bedingungen, Hitze, Staub und Schlamm, sind extreme Herausforderungen, die das Image von Petronas weit über die Öl- und Gasförderung hinaus kommuniziert. Petronas betreibt Forschung und Entwicklung in diesem Bereich und Motocross ist die perfekte Bühne für diese Märkte. Mit der globalen Ausrichtung der Motocross-WM werden Kunden in Südamerika, Asien, Australien, Europa und Afrika erreicht. Besonders in asiatischen Ländern spielen Offroad-Motorräder als reale Fortbewegungsmittel eine große Rolle.

Petronas-Manager bei der HRC-Team-Präsentation
Petronas-Manager bei der HRC-Team-Präsentation
Foto: Honda
Petronas-Manager bei der HRC-Team-Präsentation
© Honda

Über 30 Jahre Geschichte in der Formel 1

Petronas kann auf eine lange Geschichte in der Formel 1 zurückblicken. 1995 stieg das Unternehmen als Sponsor beim Sauber-Team ein (Red Bull-Sauber Petronas). 1999 wurde Petronas Titelsponsor des Malaysia-Grand-Prix. In den Jahren zwischen 2005 und 2009 war Petronas Partner des BMW-Sauber Formel-1-Teams. Seit 2010 ist Petronas Titel- und Technikpartner des Mercedes-AMG Petronas Formula One Teams mit mehreren WM-Titeln.

Honda HRC heißt jetzt Honda HRC Petronas

HRC ist mit der Akquise von Petronas zweifellos ein ganz großer Wurf gelungen, der weit über das reine Team-Engagement hinausreicht und die globale Wachstumsdynamik der Motocross-WM unterstreicht.

HRC General-Manager Marcus Pereira de Freitas: HRC Petronas auf Top-Level

Das HRC Petronas Werksteam
Das HRC Petronas Werksteam
Foto: Honda
Das HRC Petronas Werksteam
© Honda

«Die Verpflichtungen von Honda HRC Petronas in diesem Jahr zeigen das hohe Niveau, auf dem wir arbeiten. Eine Fahreraufstellung mit mehrfachen Weltmeistern wie Jeffrey Herlings und Tom Vialle hebt das Profil des Teams, nicht nur im Motocross, sondern auch im gesamten Motorsport. Jetzt müssen wir das auch auf der Strecke umsetzen. Wir hatten eine produktive Vorbereitungsphase und ich glaube, dass alle vier Fahrer bereit sind, in Argentinien auf höchstem Level zu kämpfen.»

Teammanager Giacomo Gariboldi: «Alle 4 Fahrer können gewinnen»

«Ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr und auf unser Fahrer-Line-up», meint Teammanager Giacomo Gariboldi. «Ich denke, alle vier Fahrer können Rennen gewinnen. Vielleicht passiert das nicht sofort, aber ich bin überzeugt, dass wir im Laufe der Saison immer stärker werden.»

HRC Teammanager Giacomo Gariboldi
HRC Teammanager Giacomo Gariboldi
Foto: Honda
HRC Teammanager Giacomo Gariboldi
© Honda

Jeffrey Herlings: «Teamwechsel sind immer eine Herausforderung»

«Die Vorbereitung war bisher ziemlich intensiv», erklärt 'The Bullet'. «Das neue Bike, ein neues Team - alles ist neu. Seit dem 1. Januar habe ich viel trainiert und wir haben große Fortschritte gemacht, um das Motorrad auf mein Niveau zu bringen. Wir werden weiter testen und arbeiten, damit ich für Argentinien bestmöglich vorbereitet bin. Es gab viele Veränderungen, aber ich genieße die Herausforderung und gehe hochmotiviert in die Saison.»

Die HRC Teamkleidung
Die HRC Teamkleidung
Foto: Honda
Die HRC Teamkleidung
© Honda

US-Rückkehrer Tom Vialle: «Bin bereit, mein Potenzial zu zeigen.»

Tom Vialle erreichte beim Vorsaisonrennen vor einer Woche in Mantova bei seinem ersten 450er-Motocross-Rennen seiner Karriere auf Anhieb den zweiten Platz. «Die Rückkehr nach Europa war natürlich eine Umstellung», erklärt der Franzose. «Ich konnte mich aber schnell wieder einleben. Das Bike ist natürlich komplett anders, aber ich fahre es seit November und wir haben viel gearbeitet, sodass ich mich wohlfühle. Testen und Trainingseinheiten sind jedoch etwas anderes als GP-Rennen. Erst dort wird sich zeigen, wo wir wirklich stehen. Ich bin aber überzeugt von meinen Fähigkeiten und bereit, allen zu zeigen, was ich auf dem großen Bike leisten kann.»

Jeffrey Herlings, Valerio Lata, Tom Vialle und Ruben Fernandez
Jeffrey Herlings, Valerio Lata, Tom Vialle und Ruben Fernandez
Foto: Honda
Jeffrey Herlings, Valerio Lata, Tom Vialle und Ruben Fernandez
© Honda

Ruben Fernandez: «Ziel sind die Top-3»

«Ich hatte eine wirklich gute Vorsaison», erklärt der Spanier. «Die ersten beiden Rennen finden in spanischsprachigen Ländern statt. Das ist natürlich ein zusätzlicher Motivationsschub. Letztes Jahr war ich konstant, aber nicht so oft auf dem Podium. Jetzt ist das Ziel klar: Ich will regelmäßig in die Top-3 fahren und den nächsten Schritt an die Spitze machen.»

Valerio Lata: «Fühle mich in diesem Jahr besser vorbereitet»

«Ich fühle mich fit und gesund und freue mich auf den Saisonstart», meint der Italiener. «Letztes Jahr war hart und es war für mich eine steile Lernkurve. Ich habe mich aber stark verbessert und fühle mich in diesem Jahr deutlich besser vorbereitet. Ich bin einige Male mit den anderen Jungs gefahren. Es hilft sehr zu sehen, wie die erfahreneren Fahrer arbeiten. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung und freue mich auf Argentinien.»

