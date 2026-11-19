Nach der Veröffentlichung der WM-Teams 2027 bleibt die spannendste Frage weiter unbeantwortet: Wird im kommenden Jahr neben ZX Moto noch einen weiteren chinesischen Hersteller in die Motocross-WM einsteigen? Nach dem Rückzug von Kove machte im Rahmen der EICMA in Mailand der ambitionierte Auftritt des chinesischen Herstellers Hoto auf sich aufmerksam. Von Hoto ist aber in der offiziellen Liste des Serienvermarkters bislang keine Spur.

Werbung

Werbung

Yamaha organisiert Rennstall neu

Yamaha hat in diesem Jahr gravierende Veränderungen seiner Teamstruktur vorgenommen. Das Team mit den beiden Werksfahrern Tim Gajser und Maxime Renaux wird jetzt direkt vom Yamaha Campus in Monza aus betrieben, wo in unmittelbarer Nachbarschaft zum Monza-Park auch die Teams der Moto-GP und der Superbike-WM beheimatet sind. Außerdem befindet sich auf dem Gelände das europäische R&D-Zentrum für Technologieentwicklung.

MXGP – Teams und Fahrer 2027

Honda HRC Petronas

Jeffrey Herlings Tom Vialle

Werbung

Werbung

Yamaha Factory Racing MXGP

Tim Gajser Ruben Fernandez

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen

Red Bull Ducati Factory Racing

Romain Febvre Andrea Bonacorsi

Nestaan Husqvarna Factory Racing

Kay de Wolf

Triumph Factory Team

Guillem Farres Mikkel Haarup

Werbung

Werbung

Red Bull KTM Factory Racing

Andrea Adamo Maxime Renaux

Kawasaki Racing Team

Paul Jonass

HLA ZX Moto JM Racing Factory Team

Kevin Horgmo Oriol Oliver

Honda Motoblouz SR Motul

Calvin Vlaanderen Jago Geerts

Werbung

Werbung

JK Racing Yamaha

Isak Gifting

TEM JP253 KTM Racing Team

Jan Pancar

MX2 – Teams und Fahrer 2027

Triumph Factory Team

Camden Mc Lellan

Werbung

Werbung

Nestaan Husqvarna Factory Racing

Liam Everts

Red Bull KTM Factory Racing

Simon Längenfelder Janis Reisulis Valerio Lata

Honda HRC Petronas

Julius Mikula Maxime Grau

Kawasaki Racing Team

Mathis Valin Francisco Garcia

Werbung

Werbung

Beddini Racing – Ducati Factory MX2 Team

Ferruccio Zanchi Nicolai Skovbjerg

Van Venrooy KTM Racing

Karlis Reisulis Byron Dennis

Cat Moto Bauerschmidt KTM