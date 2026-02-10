MXGP-Ass Jeffrey Herlings: Selbstkritik nach Honda-Debüt

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Jeffrey Herlings absolvierte am Sonntag in Mantua seinen mit großer Spannung erwarteten ersten Renneinsatz mit der 450er-Werks-Honda. Im Qualifying auf der tiefen Piste gelang dem 112-fachen Motocross-Grand-Prix-Sieger die zweitbeste Zeit hinter Tim Gajser – er verlor nur drei Zehntel auf den Yamaha-Neuling aus Slowenien. Somit standen die beiden Asse am Nachmittag auch direkt nebeneinander am Startgatter.
Im ersten Lauf wurde Herlings in der Anfangsphase massiv eingebremst, als sich ein Stein zwischen Kette und Zahnkranz verklemmt hatte. Bis der Niederländer seine Honda wieder fahrtauglich gemacht hatte, verging viel Zeit. Danach fuhr sich der 31-Jährige noch mit einigen starken Rundenzeiten auf Rang 11 nach vorn. Im zweiten Lauf wetzte Herlings dann nach einem mittelmäßigen Start an Jago Geerts (Beta) und Schnellstarter Jorgen Talviku (Yamaha) auf Rang 3 hinter seinem HRC-Teamkollegen Ruben Fernandez und Doppelsieger Gajser.
In Lauf 2 lag Herlings’ schnellste Rennrunde nur um 0,4 Sekunden hinter jener von Dominator Tim Gajser. Diese Runde glückte dem Honda-Neuzugang, als er im Finish Jagd auf Ruben Fernandez machte. Dennoch war Herlings nicht gerade happy. «Es war nicht unbedingt das HRC-Debüt, das ich mir vorgestellt habe», stellte der einstiege KTM-Held fest. «Es hat im ersten Lauf fast eine Runde gedauert, ehe ich den Stein entfernt hatte.»
Herlings stellte zudem fest: «Ich brauche noch mehr von der Intensität der Rennen – es wirkt immer noch ein wenig eingerostet. Daher ist es gut, dass ich jetzt ein paar Rennen bekomme. Das Team hat einen großartigen Job gemacht. Es war ein brutaler Tag für das Motorrad, aber eine schwache Performance von meiner Seite – nach all der Arbeit, die wir bisher reingesteckt haben. Aber ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Rennen am kommenden Wochenende.» Herlings wird übrigens neben dem Klassiker in Hawkstone Park Mitte Februar auch am 1. März in Lierop beim Auftakt zu den Dutch Open antreten.
