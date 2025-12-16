Weiter zum Inhalt
Abo

MXGP-Ass Tim Gajser: Noch immer kein Plan offiziell

Während Motocross-Asse wie Honda-Neuling Tom Vialle und Jeffrey Herlings längst ihren Plan für die Saisonvorbereitung offiziell gemacht haben, gibt es rund um Tim Gajser weiter Rätselraten.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MXGP

Tim Gajser: Wann wird der Wechsel zu Yamaha offiziell?Tim Gajser: Wann wird der Wechsel zu Yamaha offiziell?
Tim Gajser: Wann wird der Wechsel zu Yamaha offiziell?
Foto: Honda
Tim Gajser: Wann wird der Wechsel zu Yamaha offiziell?
© Honda

Im Artikel erwähnt

Die neue Saison in der Motocross-WM der MXGP-Klasse wird an Spannung kaum zu überbieten sein. Talentierte Rookies wie der Niederländer Kay de Wolf und der Italiener Andrea Adamo werden versuchen, am starken Establishment der 450er-Königsklasse zu rütteln.

Aber: Wann werden erstmals die Karten aufgedeckt? Mit dabei sein werden Mitte Februar beim großen Klassiker im britischen Hawkstone neben Dauergast Jeffrey Herlings auch wieder MXGP-Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki). Herlings wird dann auf einer Honda sitzen. Die Japaner sollten in Hawkstone vollzählig sein, denn zu sehen sein wird auch der französische Honda-Neuling Tom Vialle, der in der 450er-Klasse ein Rookie sein wird.

Neben Herlings gibt es noch den Fall Tim Gajser, wo bisher noch weniger bekannt ist. Fix ist: Honda hat Gajser per Aussendung offiziell verabschiedet. Alle warten auf die Verkündung des neuen Deals mit Yamaha Factory Racing. Mittlerweile ist klar geworden, das HRC seinen ehemaligen Erfolgsgaranten nicht frühzeitig aus der Pflicht entlassen wollte. Deswegen ist der 29-jährige Slowene bislang auch nirgendwo auf seinem neuen Untersatz zu sehen gewesen.

Zudem stellt sich die Frage: Wie wird Gajser seine deutlich verkürzte Vorbereitung gestalten? Fährt deswegen auch der fünffache Weltmeister in Hawkstone? Fakt ist: Sein neuer Teamkollege Maxime Renaux hat dort bereits genannt. Das bedeutet: Die Yamaha-Transporter werden sich in jedem Fall auf den Weg über den Ärmel-Kanal machen.

Wahrscheinlichste Option ist bei Gajser, wie in den vergangenen Jahren, der Abstecher nach Italien – genauer gesagt nach Sardinien. Dort hat sich der Slowene regelmäßig bei Trainings-Camps erfolgreich vorbereitet. All das hat sich über Jahre bewährt.

Und in Italien wäre Anfang Februar dann auch die Möglichkeit vorhanden, erste Rennerfahrung mit dem neuen Bike zu sammeln. Der Saisonstart der offenen italienischen Meisterschaft steigt am 1. Februar in Alghero. Eine Woche später folgt dann das traditionsreiche Event in Mantua.

