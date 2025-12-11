MXGP Mastermind Giuseppe Luongo (65) verabschiedet sich in den Ruhestand

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Auf der Vorstandssitzung von Infront Moto Racing am 10. Dezember 2025 hat Giuseppe Luongo seinen Rücktritt von seiner Position als Präsident von Infront Moto Racing bekannt gegeben. Giuseppes Sohn David Luongo wurde zum neuen Präsidenten von Infront Moto Racing nominiert, um Kontinuität und Stabilität innerhalb von MXGP zu gewährleisten. David Luongo ist bereits seit 2019 als CEO von Infront Moto Racing für das operative Geschäft zuständig.
Werbung
Werbung
Giuseppe Luongo gilt als Architekt des heutigen modernen Motocross-Sports, der die WM Schritt für Schritt weiterentwickelt und auf das heutige Level gehoben hat. Genau deshalb war er innerhalb der Szene auch nicht unumstritten. Doch auch seine schärfsten Kritiker werden anerkennen, dass er den Sport nach vorne gebracht hat. Die Infrastruktur der Grand-Prix-Events und die Medienberichterstattung wurden massiv verbessert. Heute kann jeder Grand Prix an jedem Ort des Globus in Echtzeit verfolgt werden. Der Italiener begann selbst als Motocross-Fahrer. Zwischen 1989 und 1992 war er Teambesitzer des Suzuki-Werksteams, das den jungen Stefan Everts rekrutieren konnte. Während seiner 42-jährigen Karriere als Promoter der Motocross-WM hat er mehr als 800 Grands Prix und Nations-Rennen organisiert. Er gilt als der geistige Vater der EMX-Europameisterschaften und des WM-Pyramidensystems für Nachwuchstalente. Außerdem vermarktete er die FIM SuperMoto-WM, die WMX-Damen-WM, Supercross-Events und die Masters of Motocross.
Luongo ging es immer um mehr Sichtbarkeit. Er wollte den Sport in die Häuser von möglichst vielen Familien auf der ganzen Welt bringen und den Sport ins TV bringen. Im Fokus stand die Verbesserung der Infrastruktur, damit Fans, Fahrer, Teams, Medien, Industrie und ihre Partner jederzeit optimale Bedingungen vorfinden.
Werbung
Werbung
Zunächst firmierte Luongo als 'Action Group', die 1997 von der FIM die Vermarktungsrechte an der Motocross-WM erwarb. 2001 wurde 'Action Group' an die spanische Dorna (Serienvermarkter der Moto-GP) verkauft. Nach nur 3 Jahren kaufte Luongo die Vermarktungsrechte mit seiner neu gegründeten Firma Youthstream wieder zurück. 2019 wurde Youthstream von der Sportmarketingagentur Infront gekauft. Seitdem agiert der Vermarkter unter dem Dach von Infront als 'Infront Moto Racing'. Giuseppe Luongo will sich mit 65 zurückziehen. 50 Jahre seines Lebens widmete er dem Motocross: 8 Jahre als Fahrer und 42 Jahre als Promoter. Ab 2011 war die Motocross-WM die erste Sportart, die ein durchgehendes Live-Streaming für alle Rennen anbieten konnte.
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
«Es ist ein Tag voller Emotionen», erklärte Giuseppe Luongo bei seinem Abschied. «Ich plante den Rückzug schon seit ein paar Jahren, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich einen Teil meiner Familie verabschiede. Auf der anderen Seite wird meine Leidenschaft und Liebe für Motocross bleiben und ich werde sicherlich weiterhin alle Meisterschaften über MXGP-TV.com verfolgen. Auch künftig werde ich mit meiner Erfahrung immer bereit sein, Ratschläge zu geben, wann immer ich darum gebeten werde. Mein Rücktritt vom Motocross wird es mir ermöglichen, jetzt mehr Zeit meiner Familie und meinen anderen Leidenschaften zu widmen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Kontinuität von Infront Moto Racing gewährleistet ist. Mein Sohn David und Daniele Rizzi mit dem Rest der Infront Moto Racing-Crew haben ihre Fähigkeiten längst unter Beweis gestellt. Sie sind noch jung und werden neue Ideen und Innovationen einbringen, die unsere digitale Welt bietet, während natürlich der volle Respekt vor den Regeln und der Seele unseres Sports aufrechterhalten wird.»
«42 Jahre als Promoter ist eine sehr lange Zeit. Ich hatte die Gelegenheit, viele Länder zu bereisen und viele Menschen mit verschiedenen Sprachen und Kulturen zu treffen. Ich kann nicht allen Personen danken, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, aber ich möchte einige Wegbegleiter würdigen: Wolfgang Srb und Francesco Zerbi. Sie waren die Ersten, die an meine Vision, mein Projekt und meine Fähigkeiten als Promoter geglaubt haben. Tony Skillington war eine wichtige Person während unserer gemeinsamen Zeit im Motocross. Ich möchte mich bei allen Fahrern, den Teams, den Herstellern und den Medien bedanken, denn mit ihrer Unterstützung und mit ihrer Kritik haben sie mir geholfen, das Gesamtbild zu sehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Natürlich möchte ich mich auch bei den Fans und allen Freiwilligen bedanken, denn ohne sie würde das alles keinen Sinn ergeben. Die FIM hat mich während meiner gesamten Karriere begleitet und ich möchte insbesondere ihrem Präsidenten Jorge Viegas danken. Die Infront-Gruppe und insbesondere ihr Präsident Philippe Blatter haben an uns geglaubt. Ein besonderer Dank geht an alle Manager und Mitarbeiter: Daniele Rizzi, der mit seiner harten Arbeit stets an meiner Seite war, mein Sohn David, der natürlich die Liebe zu diesem Sport geerbt hat und die Seele des Motocross verstanden hat. Dank seiner Vision und seines Engagements wird er unseren Traum fortsetzen. Meine Frau Ursula hat jeden Moment unseres Lebens geteilt und mir viele gute Ratschläge gegeben – was sie auch künftig tun wird. Der größte Dank geht an den Motocross-Sport. Seit ich 15 Jahre alt war, habe ich ihm alles gegeben, aber er hat mir alles zurückgegeben, und ich werde weiterhin einer der größten Fans sein.»
Werbung
Werbung
Philippe Blatter, Präsident und CEO von Infront, ergänzte: «Giuseppe ist ein wahrer Pionier und Visionär des modernen Motocross. Er hat die MXGP von Anfang an geprägt. Es ist zu seinem Lebenswerk und zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte geworden. Durch die Kombination von jahrzehntelanger Vision, Mut und Herz hob er die Serie auf ein höheres Level mit einer loyalen Gemeinschaft von Fans, Teams und Fahrern. Als sich Infront 2019 mit Giuseppe zusammenschloss, war die MXGP bereits die Premiumklasse im Offroad-Motorsport. Gemeinsam haben wir seinen Kern intakt gehalten, während wir den Sport mit noch mehr Emotionen an mehr Menschen und Orte gebracht haben. Wir schulden Giuseppe große Dankbarkeit für jahrzehntelange Hingabe und das große Vermächtnis, das er hinterlässt. Sein Name wird für immer mit der MXGP verbunden sein. Jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel für MXGP mit David Luongo als Präsident von Infront Moto Racing aufzuschlagen. Wir haben volles Vertrauen in seine Führung, um die MXGP weltweit weiter voranzutreiben. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.» FIM-Präsident Jorge Viegas erklärte: «Im Namen des FIM-Vorstands und der gesamten FIM-Familie danke ich Giuseppe Luongo herzlich für sein unerschütterliches Engagement und seinen Beitrag zur Welt des Motocross. Seine Leidenschaft, Integrität und sein Engagement haben unseren Sport geprägt und Generationen inspiriert. Ich wünsche ihm in seinem wohlverdienten Ruhestand Gesundheit, Glück und einen reibungslosen Übergang in das bevorstehende neue Kapitel. Ich möchte ihm persönlich für seinen Beitrag und für die lebenslange Partnerschaft und Freundschaft danken.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach