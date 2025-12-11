MXGP Mastermind Giuseppe Luongo (65) verabschiedet sich in den Ruhestand

Der Gründer des MXGP-Serienpromoters Infront Moto Racing, Giuseppe Luongo, verabschiedet sich nach 50 Jahren Engagement für den Motocross-Sport in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird David Luongo.