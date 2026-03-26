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MXGP of Switzerland in Frauenfeld: Das Fahrerlager ist bezogen
Das Fahrerlager in Frauenfeld ist bezogen und die letzten Vorbereitungen für den Grand Prix of Switzerland sind getroffen. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind eher kühl.
Motocross-WM MXGP
Das Ducati Corse-Werksteam ist eingetroffenDas Ducati Corse-Werksteam ist eingetroffenFoto: MXGP Switzerland
Das Ducati Corse-Werksteam ist eingetroffen© MXGP Switzerland
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Die Aufbauarbeiten in Frauenfeld fanden in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Bei kühlen Temperaturen und teilweise nassem Wetter wurden die Tribünen und die Gerüste aufgebaut. Die Team-Trucks sind im Fahrerlager eingetroffen, wo der Boden auf dem Gelände der Schweizer Zucker AG zum Glück asphaltiert ist.
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Spätwinterliches Wetter erwartet Die Wetterprognosen sagen für das Wochenende weiterhin kühles und trübes Wetter voraus. In der Nacht sollen die Temperaturen sogar unter den Gefrierpunkt sinken und es könnte leichte Schneefälle geben. Tagsüber sollen am Samstag die Temperaturen bis 8 Grad Celsius ansteigen, am Sonntag bis 5 Grad.
Tribünen und Gerüste sind aufgebautTribünen und Gerüste sind aufgebautFoto: MXGP of Switzerland
Tribünen und Gerüste sind aufgebaut© MXGP of Switzerland
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Das Triumph-Werksteam ist in Frauenfeld eingetroffenDas Triumph-Werksteam ist in Frauenfeld eingetroffenFoto: MXGP of Switzerland
Das Triumph-Werksteam ist in Frauenfeld eingetroffen© MXGP of Switzerland
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Unabhängig von den spätwinterlichen Wetterkapriolen erwartet die Zuschauer ein Spektakel der Extraklasse, denn in Frauenfeld wird es gleich mehrere Premieren geben, über die wir in diesem Artikel berichtet haben.
Die Gerüste sind aufgebautDie Gerüste sind aufgebautFoto: MXGP Switzerland
Die Gerüste sind aufgebaut© MXGP Switzerland
Freestyle-Show Der Grand Prix of Switzerland bietet nicht nur erstklassigen Sport, sondern auch eine spektakuläre Show: Am Samstag und Sonntag wird es am Hostettler-Truck eine Freestyle-FMX-Show geben. Die Strecke ist vom Parkplatz aus in 5 Minuten zu erreichen. Der Campingplatz befindet sich etwa 100 Meter von der Strecke entfernt. Es ist angerichtet, der Grand Prix of Switzerland kann beginnen.
Das Red Bull KTM-Werksteam bezieht seinen Platz im PaddockDas Red Bull KTM-Werksteam bezieht seinen Platz im PaddockFoto: MXGP Switzerland
Das Red Bull KTM-Werksteam bezieht seinen Platz im Paddock© MXGP Switzerland
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Das Ducati Corse-Werksteam ist eingetroffenDas Ducati Corse-Werksteam ist eingetroffenFoto: MXGP Switzerland
Das Ducati Corse-Werksteam ist eingetroffen© MXGP Switzerland
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