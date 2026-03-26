MXGP of Switzerland in Frauenfeld: Das Fahrerlager ist bezogen

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Die Aufbauarbeiten in Frauenfeld fanden in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Bei kühlen Temperaturen und teilweise nassem Wetter wurden die Tribünen und die Gerüste aufgebaut. Die Team-Trucks sind im Fahrerlager eingetroffen, wo der Boden auf dem Gelände der Schweizer Zucker AG zum Glück asphaltiert ist.
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Spätwinterliches Wetter erwartet Die Wetterprognosen sagen für das Wochenende weiterhin kühles und trübes Wetter voraus. In der Nacht sollen die Temperaturen sogar unter den Gefrierpunkt sinken und es könnte leichte Schneefälle geben. Tagsüber sollen am Samstag die Temperaturen bis 8 Grad Celsius ansteigen, am Sonntag bis 5 Grad.
Unabhängig von den spätwinterlichen Wetterkapriolen erwartet die Zuschauer ein Spektakel der Extraklasse, denn in Frauenfeld wird es gleich mehrere Premieren geben, über die wir in diesem Artikel berichtet haben.
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Freestyle-Show Der Grand Prix of Switzerland bietet nicht nur erstklassigen Sport, sondern auch eine spektakuläre Show: Am Samstag und Sonntag wird es am Hostettler-Truck eine Freestyle-FMX-Show geben. Die Strecke ist vom Parkplatz aus in 5 Minuten zu erreichen. Der Campingplatz befindet sich etwa 100 Meter von der Strecke entfernt. Es ist angerichtet, der Grand Prix of Switzerland kann beginnen.
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