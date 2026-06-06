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MXGP-Qualifikationsrennen Kegums: Lucas Coenen (KTM) siegt überzeugend

MXGP-WM-Leader Lucas Coenen (KTM) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums und baute damit seinen Vorsprung in der Tabelle aus. Heftige Abflüge von Renaux und Bonacorsi.

Motocross-WM MXGP

Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Kegums
Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Kegums
Foto: Thoralf Abgarjan
Lucas Coenen gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Kegums
© Thoralf Abgarjan

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Im Artikel erwähnt

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MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings war im Zeittraining am Vormittag der Schnellste und startete von der Pole-Position ins Qualifikationsrennen. Der einzige deutsche MXGP-Pilot, Maximilian Spies (KTM), qualifizierte sich mit 4,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 17 fürs Samstagsrennen.

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MXGP-Zeittraining Kegums:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:54.774

  2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +0.391

  3. Lucas Coenen (B), KTM, +0.582

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.744

  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +0.883

  6. Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.444

Holeshot Herlings

'The Bullet' nahm in der ersten Kurve die Innenlinie und zog knapp vor Lucas Coenen den Holeshot. Der HRC-Werksfahrer führte das Rennen zwei Runden lang an. Lucas Coenen attackierte den Niederländer an derselben Stelle, an der sein Zwillingsbruder im MX2-Rennen die Führung übernommen hatte. Lucas tat es jedoch kontrollierter, nutzte die Außenlinien, um mit viel Geschwindigkeitsüberschuss an Herlings vorbei in Führung zu gehen. Danach beherrschte Lucas Coenen das Geschehen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor Jeffrey Herlings.

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Niederländisches Duell zwischen de Wolf und Herlings

Phasenweise musste sich Jeffrey Herlings gegen die Angriffe seines Landsmannes Kay de Wolf (Husqvarna) zur Wehr setzen, aber der Rookie fand am Ende keinen Weg am Honda-Werksfahrer vorbei.

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Tim Gajser: Mit Kampfgeist auf Platz 7

Der slowenische Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, der weiterhin an den Folgen seiner Stürze in Frankreich und Deutschland laboriert, startete im Bereich der Top-10 und arbeitete sich im Rennen bis auf Platz 7 nach vorne.

Heftige Abflüge von Renaux und Bonacorsi

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux flog in Runde 2 heftig ab. Er sprang einen Table zu weit und konnte bei der Landung den Lenker nicht halten. Seine linke Hand wurde vom Lenker gerissen. Renaux verlor bei der Landung komplett die Kontrolle. Sein Rücken-Airbag öffnete sich und am Boden wurde er von seinem eigenen Bike getroffen. Renaux musste das Rennen aufgeben.

Der Crash von Maxime Renaux in Kegums
Der Crash von Maxime Renaux in Kegums
Foto: MXGP-TV
Der Crash von Maxime Renaux in Kegums
© MXGP-TV
Maxime Renaux wurde am Boden von seiner Yamaha getroffen
Maxime Renaux wurde am Boden von seiner Yamaha getroffen
Foto: MXGP-TV
Maxime Renaux wurde am Boden von seiner Yamaha getroffen
© MXGP-TV

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Auch Ducati-Werksfahrer Andrea Bonacorsi stürzte heftig. Er blieb beim Scrubben über einen Hügel mit dem Bein hängen und flog ebenfalls über den Lenker ab. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Maximilian Spies (KTM) beendete das Rennen auf Platz 12, was für die Wertungsläufe am Sonntag auf WM-Punkte hoffen lässt.

Andrea Bonacorsi flog im Qualifikationsrennen von Kegums heftig ab
Andrea Bonacorsi flog im Qualifikationsrennen von Kegums heftig ab
Foto: MXGP-TV
Andrea Bonacorsi flog im Qualifikationsrennen von Kegums heftig ab
© MXGP-TV

MXGP-Qualifikationsrennen Kegums:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 24:32.861

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, +3.917

  3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +14.861

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, +20.214

  5. Ruben Fernandez (E), Honda, +32.329

  6. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +38.622

  7. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +41.441

  8. Oriol Oliver (E), KTM, +48.234

  9. Andrea Adamo (I), KTM, +49.741

  10. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +59.942

  11. Alberto Forato (I), Fantic, +1:10.608

  12. Maximilian Spies (D), KTM, +1:16.825

  13. Brent van Doninck (B), Fantic, +1:22.351

  14. Jago Geerts (B), Beta, +1:23.552

  15. Rick Elzinga (NL), KTM, +1:29.321

Lage an der Tabellenspitze:

Mit weiteren 10 Punkten für den Qualifikationssieg und Jeffrey Herlings auf Platz 2 konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 31 auf 32 Punkte ausbauen.

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WM-Stand:

  1. Lucas Coenen (B), KTM, 354 Punkte

  2. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 322 (-32)

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 270 (-84)

  4. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 260 (-94)

  5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 251 (-103)

  6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231 (-123)

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Lucas Coenen

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5

02

Jeffrey Herlings

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84

03

Kay de Wolf

Kay de Wolf

74

04

Romain Febvre

Romain Febvre

1

05

Ruben Fernandez

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