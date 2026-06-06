MXGP-Qualifikationsrennen Kegums: Lucas Coenen (KTM) siegt überzeugend

Motocross-WM MX2 • Neu
Kegums: Sacha Coenen (KTM) gewinnt Qualifikationsrennen, Längenfelder P3
MXGP-WM-Leader Lucas Coenen (KTM) gewann das Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums und baute damit seinen Vorsprung in der Tabelle aus. Heftige Abflüge von Renaux und Bonacorsi.
MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Latvia in Kegums: Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings war im Zeittraining am Vormittag der Schnellste und startete von der Pole-Position ins Qualifikationsrennen. Der einzige deutsche MXGP-Pilot, Maximilian Spies (KTM), qualifizierte sich mit 4,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 17 fürs Samstagsrennen.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:54.774
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +0.391
Lucas Coenen (B), KTM, +0.582
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.744
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +0.883
Maxime Renaux (F), Yamaha, +1.444
'The Bullet' nahm in der ersten Kurve die Innenlinie und zog knapp vor Lucas Coenen den Holeshot. Der HRC-Werksfahrer führte das Rennen zwei Runden lang an. Lucas Coenen attackierte den Niederländer an derselben Stelle, an der sein Zwillingsbruder im MX2-Rennen die Führung übernommen hatte. Lucas tat es jedoch kontrollierter, nutzte die Außenlinien, um mit viel Geschwindigkeitsüberschuss an Herlings vorbei in Führung zu gehen. Danach beherrschte Lucas Coenen das Geschehen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor Jeffrey Herlings.
Phasenweise musste sich Jeffrey Herlings gegen die Angriffe seines Landsmannes Kay de Wolf (Husqvarna) zur Wehr setzen, aber der Rookie fand am Ende keinen Weg am Honda-Werksfahrer vorbei.
Der slowenische Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser, der weiterhin an den Folgen seiner Stürze in Frankreich und Deutschland laboriert, startete im Bereich der Top-10 und arbeitete sich im Rennen bis auf Platz 7 nach vorne.
Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux flog in Runde 2 heftig ab. Er sprang einen Table zu weit und konnte bei der Landung den Lenker nicht halten. Seine linke Hand wurde vom Lenker gerissen. Renaux verlor bei der Landung komplett die Kontrolle. Sein Rücken-Airbag öffnete sich und am Boden wurde er von seinem eigenen Bike getroffen. Renaux musste das Rennen aufgeben.
Auch Ducati-Werksfahrer Andrea Bonacorsi stürzte heftig. Er blieb beim Scrubben über einen Hügel mit dem Bein hängen und flog ebenfalls über den Lenker ab. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Maximilian Spies (KTM) beendete das Rennen auf Platz 12, was für die Wertungsläufe am Sonntag auf WM-Punkte hoffen lässt.
Lucas Coenen (B), KTM, 24:32.861
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +3.917
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +14.861
Romain Febvre (F), Kawasaki, +20.214
Ruben Fernandez (E), Honda, +32.329
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +38.622
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +41.441
Oriol Oliver (E), KTM, +48.234
Andrea Adamo (I), KTM, +49.741
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +59.942
Alberto Forato (I), Fantic, +1:10.608
Maximilian Spies (D), KTM, +1:16.825
Brent van Doninck (B), Fantic, +1:22.351
Jago Geerts (B), Beta, +1:23.552
Rick Elzinga (NL), KTM, +1:29.321
Mit weiteren 10 Punkten für den Qualifikationssieg und Jeffrey Herlings auf Platz 2 konnte Lucas Coenen seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 31 auf 32 Punkte ausbauen.
Lucas Coenen (B), KTM, 354 Punkte
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 322 (-32)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 270 (-84)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 260 (-94)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 251 (-103)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231 (-123)
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