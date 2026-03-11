MXGP: Red Bull ist neuer Sponsor des Ducati-Motocross-Werksteams

Bei Ducati Corse ergab sich kurz vor dem Start der neuen Motocross-WM-Saison in Argentinien noch eine überraschende Änderung. Mit Energy-Drink-Hersteller Red Bull wurde am letzten Freitag offiziell ein neuer Hauptsponsor präsentiert. Die neue Partnerschaft kann als «Last-Minute-Deal» bezeichnet werden – sogar das Team-Fotoshooting wurde erst direkt vor Ort in Patagonien absolviert. Im Hintergrund lief schon länger die Vorbereitung.

Neu als Partner hinzugekommen ist übrigens auch der Mineralöl-Gigant Shell. Nicht mehr an Bord sind bei Ducati in diesem Jahr die bisherigen Sponsoren wie Aruba.it, Monster Energy, FlexBox und DC Shoes. Fakt ist: Für die Saison 2026 gab es bei den Italienern umfassende Änderungen. Das MXGP-Projekt wurde vom Maddii-Racing-Team mit Corrado und Sohn Marco Maddii hin zur Struktur von Louis Vosters verschoben.

Andrea Bonacorsi, Jeremy Seewer und Calvin Vlaanderen Foto: Ducati Corse Andrea Bonacorsi, Jeremy Seewer und Calvin Vlaanderen © Ducati Corse

Dazu kommt: Die Team-Basis befindet sich nun in den Niederlanden bei Vosters. Mit Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi gibt es zwei neue Gesichter im Aufgebot. Mit dem Schweizer Routinier Jeremy Seewer werden in Summe erstmals drei 450er-Fahrer in der MXGP aufgeboten.

Ducati-MX-Feldherr Paolo Ciabatti erklärte: «Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit Red Bull. Es gibt das klare Ziel, immer um Top-Positionen zu kämpfen und unseren ersten Sieg zu erringen.» Der Salzburger Energy-Drink-Hersteller beobachtet bei Ducati auch die Lage im Straßenbereich, dort laufen aber aktuell noch Abkommen mit US-Konkurrent Monster.

Verhaltener Saisonstart