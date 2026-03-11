MXGP: Red Bull ist neuer Sponsor des Ducati-Motocross-Werksteams

Motocross-WM MXGP
Tim Gajser mit der Yamaha auf Platz 4: «Wir müssen noch lernen»
Wenige Stunden vor dem Start der neuen Saison in der Motocross-WM ging die Marke Red Bull als Partner beim MXGP-Ducati-Werksteam an Bord – es könnte noch mehr daraus werden.
Bei Ducati Corse ergab sich kurz vor dem Start der neuen Motocross-WM-Saison in Argentinien noch eine überraschende Änderung. Mit Energy-Drink-Hersteller Red Bull wurde am letzten Freitag offiziell ein neuer Hauptsponsor präsentiert. Die neue Partnerschaft kann als «Last-Minute-Deal» bezeichnet werden – sogar das Team-Fotoshooting wurde erst direkt vor Ort in Patagonien absolviert. Im Hintergrund lief schon länger die Vorbereitung.
Neu als Partner hinzugekommen ist übrigens auch der Mineralöl-Gigant Shell. Nicht mehr an Bord sind bei Ducati in diesem Jahr die bisherigen Sponsoren wie Aruba.it, Monster Energy, FlexBox und DC Shoes. Fakt ist: Für die Saison 2026 gab es bei den Italienern umfassende Änderungen. Das MXGP-Projekt wurde vom Maddii-Racing-Team mit Corrado und Sohn Marco Maddii hin zur Struktur von Louis Vosters verschoben.
Dazu kommt: Die Team-Basis befindet sich nun in den Niederlanden bei Vosters. Mit Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi gibt es zwei neue Gesichter im Aufgebot. Mit dem Schweizer Routinier Jeremy Seewer werden in Summe erstmals drei 450er-Fahrer in der MXGP aufgeboten.
Ducati-MX-Feldherr Paolo Ciabatti erklärte: «Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft mit Red Bull. Es gibt das klare Ziel, immer um Top-Positionen zu kämpfen und unseren ersten Sieg zu erringen.» Der Salzburger Energy-Drink-Hersteller beobachtet bei Ducati auch die Lage im Straßenbereich, dort laufen aber aktuell noch Abkommen mit US-Konkurrent Monster.
Fakt ist: In Bariloche lief es beim MXGP-Auftakt-Wochenende trotz aller Mühe noch bescheiden. Seewer wurde in beiden Rennen vom Spitzenpulk überrundet – im zweiten Durchgang wurde er zu Beginn jedoch in eine Kollision in Kurve 2 verwickelt. Der Bülacher holte beide Male Platz 17. Bonacorsi stürzte nach starkem Beginn in Lauf 1. Bester Ducati-Fahrer war am Ende Vlaanderen mit den Positionen 8 und 12.
