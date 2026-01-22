Weiter zum Inhalt
MXGP-Vorbereitung: Training und Poker auf Sardinien
Auf Sardinien kreuzt derzeit ein Großteil des MXGP-Feldes bei privaten Sessions in diesem Jahr erstmals die Klingen – dabei spielen einige Fahrer mit verdeckten Karten.
Motocross-WM MXGP
Ducati-Pilot Calvin Vlaanderen Ducati-Pilot Calvin Vlaanderen Foto: Ducati
Ducati-Pilot Calvin Vlaanderen © Ducati
Sardinien ist seit einigen Jahren eine beliebte Trainings-Destination für die Asse aus der MXGP-Szene. Am vergangenen Wochenende war das Fahrer-Aufgebot dann auf der Strecke von Riola Sardo besonders groß. Zu sehen waren unter anderen Frankreichs Honda- und MXGP-Neuling Tom Vialle, Kawasaki-Pilot Pauls Jonass, die neu formierte Ducati-MXGP-Crew mit Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi, sowie Yamaha-Ass Maxime Renaux und Beta-Neuling Jago Geerts.
Spannend: Als die meisten Top-Fahrer aus Riola abgezogen waren, kam erst Yamaha-Neuverpflichtung und Renaux-Teamkollege Tim Gajser mit seiner persönlichen Crew nach Riola und absolvierte dort einige Stints. Seine Rundenzeiten bewegten sich dabei im Bereich von 1:46 und 1:47 min, was bei den Riola-Grands-Prix in den vergangenen Jahren für ganz vorne gereicht hätte. Während Gajser am Montag dann recht einsam in Riola Sardo fuhr, waren einige Protagonisten wie Geerts und die Ducati-Mannen um Seewer und Andrea Bonacorsi bereits auf den Circuit Lazzaretto in Alghero im Norden der Insel umgesiedelt. Dort findet ja am 1. Februar im Rahmen der offenen italienischen Meisterschaft das allererste Kräftemessen im Kalenderjahr 2026 statt. Übrigens: Auch Tim Gajser ist mittlerweile nach Alghero weitergezogen.
Einzig MXGP-Weltmeister Romain Febvre und Honda-Neuling Jeffrey Herlings fehlten beim Schaulaufen der MXGP-Asse auf Sardinien. Der niederländische Grand-Prix-Rekordsieger trainiert mit Vertrauens-Coach John van den Berk wie in den vergangenen Jahren fleißig auf verschiedenen Strecken in Südspanien. Herlings wird den britischen Frühjahrs-Klassiker in Hawkstone Park bestreiten.
Themen
  • Motocross-WM MXGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Romain Febvre
956
2
Lucas Coenen
917
3
Glenn Coldenhoff
678
4
Ruben Fernandez
620
5
Jeffrey Herlings
608
6
Calvin Vlaanderen
582
7
Maxime Renaux
527
8
Andrea Bonacorsi
518
9
Tim Gajser
490
10
Jeremy Seewer
377
EventsAlle Motocross-WM MXGP Events
  • MXGP of Argentina
    Circuito Moto La Cascada, Argentinen
    07. - 08.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Andalucia
    Circuito De Motocross De Almote, Spanien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Switzerland
    Frauenfeld-Gachnang, Schweiz
    28. - 29.03.2026
    Zum Event
  • MXGP of Sardegna
    Riola Sardo, Italien
    11. - 12.04.2026
    Zum Event
  • MXGP of Trentino
    Crossodrome Ciclamino, Italien
    18. - 19.04.2026
    Zum Event
MXGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
