MXGP-Vorbereitung: Training und Poker auf Sardinien

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Sardinien ist seit einigen Jahren eine beliebte Trainings-Destination für die Asse aus der MXGP-Szene. Am vergangenen Wochenende war das Fahrer-Aufgebot dann auf der Strecke von Riola Sardo besonders groß. Zu sehen waren unter anderen Frankreichs Honda- und MXGP-Neuling Tom Vialle, Kawasaki-Pilot Pauls Jonass, die neu formierte Ducati-MXGP-Crew mit Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi, sowie Yamaha-Ass Maxime Renaux und Beta-Neuling Jago Geerts.
Spannend: Als die meisten Top-Fahrer aus Riola abgezogen waren, kam erst Yamaha-Neuverpflichtung und Renaux-Teamkollege Tim Gajser mit seiner persönlichen Crew nach Riola und absolvierte dort einige Stints. Seine Rundenzeiten bewegten sich dabei im Bereich von 1:46 und 1:47 min, was bei den Riola-Grands-Prix in den vergangenen Jahren für ganz vorne gereicht hätte. Während Gajser am Montag dann recht einsam in Riola Sardo fuhr, waren einige Protagonisten wie Geerts und die Ducati-Mannen um Seewer und Andrea Bonacorsi bereits auf den Circuit Lazzaretto in Alghero im Norden der Insel umgesiedelt. Dort findet ja am 1. Februar im Rahmen der offenen italienischen Meisterschaft das allererste Kräftemessen im Kalenderjahr 2026 statt. Übrigens: Auch Tim Gajser ist mittlerweile nach Alghero weitergezogen.
Einzig MXGP-Weltmeister Romain Febvre und Honda-Neuling Jeffrey Herlings fehlten beim Schaulaufen der MXGP-Asse auf Sardinien. Der niederländische Grand-Prix-Rekordsieger trainiert mit Vertrauens-Coach John van den Berk wie in den vergangenen Jahren fleißig auf verschiedenen Strecken in Südspanien. Herlings wird den britischen Frühjahrs-Klassiker in Hawkstone Park bestreiten.
