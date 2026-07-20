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Nach Comeback von Jeremy Seewer: «Die KTM ist wirklich Ready To Race»

Nach extrem kurzer Eingewöhnungsphase beendete Jeremy Seewer seinen ersten MXGP-Motocross-Grand-Prix auf der KTM 450 SX-F in Foxhills auf Gesamtrang 6 mit Jahresbestleistung.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeremy Seewer in Foxhills
Jeremy Seewer in Foxhills
Foto: Align Media
Jeremy Seewer in Foxhills
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Gesamtrang 6 mit den Plätzen 8 und 7 in Foxhills waren für Jeremy Seewer bei seinem Comeback auf KTM Jahresbestleistung. Zwar fühlte er sich nach eigenen Angaben nach der Rennpause etwas 'eingerostet', aber der Schweizer hatte von Anfang an eine gute Pace: Platz 9 im Zeittraining am Samstag, Rang 15 im Qualifikationsrennen und dann die Plätze 8 und 7 in den Wertungsläufen am Sonntag. Das macht eine stattliche Bilanz von 27 Punkten beim Grand Prix of Great Britain. Seewer holte an einem einzigen Grand-Prix-Wochenende beinahe so viele Punkte wie in der gesamten Saison vor seinem Wechsel zu KTM. Mit insgesamt 61 Punkten rangiert er nach 12 von 19 WM-Etappen auf Platz 20 der Gesamtwertung.

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Nur zwei Testtage mit KTM

«Ich habe die KTM nur ein oder zwei Tage getestet», erklärte der Bülacher nach dem Rennen in Foxhills. «Ich denke, dass es die richtige Entscheidung war. Das konnte ich an diesem Wochenende zeigen. Mein erster Test auf der KTM war im Sand und ich war sofort beeindruckt. Ihr Werbeslogan 'ready to race' entspricht der Realität. Mit japanischen Motorrädern muss man viele Dinge anpassen, bevor man damit schnell ist. Natürlich sind die Werksmotorräder auf einem ganz anderen Level, aber die KTM ist mit wenigen Klicks startklar. Ich merkte sofort, dass mir dieses Motorrad liegt. Van Venrooy hat diesen Platz extra für mich geschaffen, denn den Platz von Mattia Guadagnini hatte ja schon Rick Elzinga eingenommen. Ich sah die Chance und habe sie genutzt. Dafür bin ich sehr dankbar.»

Jeremy Seewer bei seinem ersten Rennen auf KTM in Foxhills
Jeremy Seewer bei seinem ersten Rennen auf KTM in Foxhills
Foto: Align Media
Jeremy Seewer bei seinem ersten Rennen auf KTM in Foxhills
© Align Media

Im Artikel erwähnt

Nächster Stopp: Loket

Schon am kommenden Wochenende geht es in Loket mit WM-Etappe 13 weiter. Diese Strecke dürfte Jeremy Seewer besonders gut liegen. Hier gewann er 2022 den MXGP of Czech Republic mit einem 1-2-Ergebnis.

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01

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Jeffrey Herlings

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Jeffrey Herlings

84

17

34:38,594

1:56,124

25

02

Romain Fabvre

Romain Febvre

Romain Fabvre

Romain Febvre

1

17

+1,299

1:55,599

22

03

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

Tim Gajser

243

17

+18,247

1:55,640

20

04

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

70

17

+22,436

1:56,939

18

05

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

Andrea Adamo

80

17

+26,442

1:56,479

16

06

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

Tom Vialle

16

17

+29,019

1:57,234

15

07

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

Jeremy Seewer

91

17

+53,253

1:58,177

14

08

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

Placeholder - Racer

Kevin Horgmo

24

17

+54,738

1:57,725

13

09

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

Jago Geerts

93

17

+1:01,252

1:58,743

12

10

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Brent van Doninck

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32

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+1:02,237

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