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Nach schwerem Crash: Thibault Benistant meldet sich aus dem Krankenhaus

Der am vergangenen Sonntag in Lacapelle Marival schwer gestürzte Thibault Benistant meldete sich aus dem Krankenhaus. Er zog sich Brüche der Brustwirbel T3 und T4 zu. Weitere Details bleiben ungewiss.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Thibault Benistant zog sich Brüche der brustwirbel T3 und T4 zu
Thibault Benistant zog sich Brüche der brustwirbel T3 und T4 zu
Foto: copyright free
Thibault Benistant zog sich Brüche der brustwirbel T3 und T4 zu
© copyright free

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Der Crash ereignete sich in der ersten Runde des ersten MXGP-Laufs in Lacapelle Marival: Thibault Benistant stürzte in einer Bergab-Passage und war zunächst bewusstlos. Im Fahrerlager wurde berichtet, dass er nach dem Sturz seine Beine nicht bewegen konnte. In diesem Falle besteht immer der Verdacht einer Verletzung des Rückenmarks mit der Folge einer Querschnittslähmung. Bestätigt wurden inzwischen Brüche der Brustwirbel T3 und T4, die im Krankenhaus in Toulouse bereits erfolgreich operativ fixiert wurden.

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Erfolgreiche OP

Thibault Benistant erklärte über die sozialen Medien: «Die Operation meiner Wirbel T3 und T4 verlief erfolgreich. Nun beginnt ein neuer Kampf. Danke für alle Genesungswünsche.»

Nach dem Stand der Dinge scheinen die neurologischen Folgen noch unklar zu sein, denn trotz der erfolgreichen OP klingt sein Statement nicht nach Entwarnung. Es bleibt also nur die Hoffnung, dass der 23-Jährige wieder vollständig genesen wird. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Thibault von dieser Stelle aus die besten Genesungswünsche.

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