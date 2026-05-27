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Nach schwerem Crash: Thibault Benistant meldet sich aus dem Krankenhaus
Der am vergangenen Sonntag in Lacapelle Marival schwer gestürzte Thibault Benistant meldete sich aus dem Krankenhaus. Er zog sich Brüche der Brustwirbel T3 und T4 zu. Weitere Details bleiben ungewiss.
Der Crash ereignete sich in der ersten Runde des
Erfolgreiche OP
Thibault Benistant erklärte über die sozialen Medien: «Die Operation meiner Wirbel T3 und T4 verlief erfolgreich. Nun beginnt ein neuer Kampf. Danke für alle Genesungswünsche.»
Nach dem Stand der Dinge scheinen die neurologischen Folgen noch unklar zu sein, denn trotz der erfolgreichen OP klingt sein Statement nicht nach Entwarnung. Es bleibt also nur die Hoffnung, dass der 23-Jährige wieder vollständig genesen wird. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Thibault von dieser Stelle aus die besten Genesungswünsche.
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