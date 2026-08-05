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Offiziell: Calvin Vlaanderen wechselt von Ducati zu Honda

Calvin Vlaanderen wird Ducati nach Saisonende verlassen und seine Karriere im französischen Team Honda SR Motoblouz fortsetzen. Der Südafrikaner war in dieser Saison der beste Ducati-Pilot.

Motocross-WM MXGP

Calvin Vlaanderen wechselt von Ducati zu Honda
Calvin Vlaanderen wechselt von Ducati zu Honda
Foto: Honda
Calvin Vlaanderen wechselt von Ducati zu Honda
© Honda

Im Artikel erwähnt

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Der südafrikanische Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen wechselt nach der Saison 2026 zum französischen Team SR Motoblouz. Vlaanderen rangiert zurzeit auf dem 11. Tabellenplatz und ist damit der beste Ducati-Pilot.

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Ducati: Auffallend viele Stürze

Allerdings muss sich der zweifache Grand-Prix-Sieger zurzeit noch von seinem Crash in Loket erholen. Insgesamt stürzen die Ducati-Piloten häufig. Auch Jeremy Seewer hatte vor seinem Wechsel von Ducati zu KTM betont, dass er mit der Ducati übers Limit gehen muss, um in der MXGP schnell zu sein.

Wie wird sich Ducati aufstellen

Sicher ist, dass Ducati 2027 mit Romain Febvre auf einen Erfahrungsträger setzt, um auch auf Top-Level konkurrenzfähig zu sein. Vlaanderen schaffte es in diesem Jahr regelmäßig in die Top-10.

Im Artikel erwähnt

SR Motoblouz

Tatsache ist aber auch, dass Vlaanderen künftig kein Werksfahrer mehr sein wird, denn SR Motoblouz ist ein Satellitenteam von Honda.

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