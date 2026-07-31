Offiziell: Nestaan Husqvarna bleibt Factory-Team, Kay de Wolf verlängert

Das Thema Kay de Wolf und Team Nestaan Husqvarna ist weitaus komplizierter als die reine Vertragsverlängerung eines Fahrers. Selbstverständlich ist jedes Team daran interessiert, einen Fahrer wie Kay de Wolf zu bekommen oder zu behalten. Das Thema hat mit der Gesamtsituation des Dachkonzerns KTM zu tun, das nach der Übernahme durch den indischen Bajaj-Konzern konsequent auf Kostensenkung setzt. Das haben einige Teams zu spüren bekommen: Die Werksteams von KTM-Tochter GASGAS wurden sowohl in den USA als auch in der WM aufgelöst und das Husqvarna-Werks-Engagement in den USA endet dieses Jahr. Die Frage war: Wie geht es mit dem Werks-Engagement von Husqvarna in der Motocross-WM weiter?

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Wichtigste Botschaft: Husqvarna bleibt, mehr Unabhängigkeit von KTM

Die wichtigste Botschaft in Sachen Vertragsverlängerung von Kay de Wolf lautet: Husqvarna setzt sein Factory-Engagement in der WM fort. In der offiziellen Mitteilung heißt es: «Die Vereinbarung ermöglicht es Teambesitzer Kay Hennekens auch, die Kontrolle über sein Sportprojekt zu behalten und gleichzeitig mit einem größeren Maß an Unabhängigkeit von den anderen Teams innerhalb der österreichischen Gruppe zu agieren.»

Nestaan Husqvarna wird künftig unabhängiger von Teams der KTM-Gruppe agieren Husqvarna

Was bedeutet eigentlich 'Mehrjahresvertrag'?

Offiziell ist von einem 'Mehrjahresvertrag' die Rede. Diese Masche kommt in der WM zunehmend in Mode. Juristisch verklausuliert verbergen sich dahinter oft Ausstiegsszenarien, falls es doch nicht so läuft, wie erwartet. Wenn der Fahrer-Manager aber gut verhandelt hat und gute Ausstiegs- oder Verlängerungs-Optionen ausgehandelt hat, kann dies auch positive Aspekte für den Fahrer haben. Besonders dann, wenn sich seine Leistungen verbessern und er von anderen Teams umworben wird, könnte er diese Optionen nutzen, um seine Gage neu zu verhandeln. Vertragsdetails werden selbstverständlich nicht öffentlich bekanntgegeben, aber wir halten fest: Mehrjahresvertrag bedeutet erst einmal, dass Kay für mindestens für zwei Jahre bei Nestaan Husqvarna bleiben wird. Wie es danach weitergeht, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Messbaren Leistungen und Geld. Trotz einiger Verletzungen hat de Wolf in seiner MXGP-Rookie-Saison in Sardinien und Lettland zwei Podestplätze geholt.

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Never change a winning team

Kay de Wolf ist 2024 mit Husqvarna Weltmeister geworden. Seit seinen Anfängen in den EMX-Europameisterschaften ist er mit Husqvarna vertraut. Es gibt für ihn keinen Grund, sich umzuorientieren und die Geschichte von Jorge Prado hat nicht nur in den USA Schlagzeilen gemacht.

Statement von Kay de Wolf

«Ich bin mit diesem Team aufgewachsen, seit ich mit 13 meinen ersten Vertrag unterschrieben habe. Ich fühle mich wirklich wie zu Hause und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Saison und die kommenden Jahre. Hoffentlich können wir gemeinsam einige besondere Dinge erreichen und die Geschichte, die wir uns vorgenommen haben, weiter aufbauen. Dieses Team hat in meiner Karriere eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber es geht nicht nur darum, was auf der Strecke passiert, sondern es geht um die gesamte Organisation, die etwas ganz Besonderes ist.»

Robert Jonas – Direktor für Offroad

«Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Kay und die Fortsetzung unserer Beziehung zu Nestaan geben uns Stabilität und Kontinuität für die Zukunft. Wir wissen, wozu dieses Team fähig ist und wir vertrauen einander.»