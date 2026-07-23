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Offiziell: Romain Febvre wechselt ab 2027 von Kawasaki zu Ducati

Nur einen Tag nach Bekanntgabe der Trennung vom Kawasaki-Werksteam wurde das Engagement von MXGP-Titelverteidiger Romain Febvre für Ducati Corse bekanntgegeben. Febvre erhielt einen Zweijahresvertrag.

Motocross-WM MXGP

Romain Febvre wechselt ab 2027 zu Ducati
Romain Febvre wechselt ab 2027 zu Ducati
Foto: Kawasaki
Romain Febvre wechselt ab 2027 zu Ducati
© Kawasaki

Im Artikel erwähnt

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Nur einen Tag nach Bekanntgabe der Trennung von Romain Febvre von Kawasaki-Werksteam wurde nun sein Engagement bei Ducati Corse bestätigt.

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Febvre unterzeichnet Zweijahresvertrag

Es handelt sich um einen Zweijahresvertrag für die MXGP 2027 und 2028. Diese Verpflichtung gilt für Ducati als großer Coup und unterstreicht ihren Ehrgeiz, konsequent um Siege und Meisterschaften zu kämpfen.

Mitteilung von Ducati

«Ducati Corse Off-Road freut sich, bekanntzugeben, dass Romain Febvre ab dem kommenden Jahr für das Red-Bull-Ducati-Factory-MXGP-Team antreten wird», heißt es in der offiziellen Mitteilung von Ducati Corse.

Im Artikel erwähnt

Febvre überzeugt durch Speed und Erfahrung

Der 34-jährige Champion aus Frankreich hat in seiner Karriere zwei MXGP-WM-Titel (2015 und 2025) und zwei zweite Plätze in den Jahren 2021 und 2023 errungen sowie einen dritten Platz in der MX2-WM 2014. Zudem holte Febvre mit der französischen Nationalmannschaft vier Siege beim Grand Prix der Nationen (2015, 2016, 2017, 2023), 26 Grand-Prix-Siege und 97 Podestplätze.

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