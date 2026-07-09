Offiziell: Schweizer MX-Star Jeremy Seewer startet für van Venrooy KTM

Die Gerüchte um die Rückkehr von Jeremy Seewer in die Motocross-WM nach seiner Trennung vom Ducati Corse Werksteam haben sich bewahrheitet. Schon bei der 12. Etappe der Motocross-WM in Foxhill (18.-19. Juni) wird der Schweizer mit einer KTM wieder hinter dem Startgatter stehen.

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Neue Aufgabe als KTM Testfahrer

Seewers Aufgabe beschränkt sich nicht allein auf die Teilnahme an der Motocross-WM. Er soll für das österreichische Unternehmen auch in der Entwicklung der Motorräder einbezogen werden und gemeinsam mit dem Team van Venrooy KTM Aufgaben als Testfahrer übernehmen. Der Schweizer gilt als erfahrener und konstanter Fahrer. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Ducati-Werksteam bestritt er unglaubliche 229 Grands-Prix in Folge und hält damit einen einsamen Rekord.

Neuer Teamkollege ist Rick Elzinga

Van Venrooy KTM engagierte kurz vor dem Deutschland-Grand-Prix den Niederländer Rick Elzinga, der seinerseits das Beta-Werksteam verließ und als Ersatz für den verletzten Mattia Guadagnini engagiert wurde.