Offiziell: Schweizer MX-Star Jeremy Seewer startet für van Venrooy KTM

Motocross-WM MXGP
Klassisch und modern: Der neue Kurs in Foxhill ist spektakulär
Jeremy Seewer hat nach der Trennung von Ducati ein Engagement des Teams 'van Venrooy KTM' angenommen und wird in die Motocross-WM zurückkehren. Zusätzlich soll er Entwicklungsaufgaben übernehmen.
Die Gerüchte um die Rückkehr von Jeremy Seewer in die Motocross-WM nach seiner Trennung vom Ducati Corse Werksteam haben sich bewahrheitet. Schon bei der 12. Etappe der Motocross-WM in Foxhill (18.-19. Juni) wird der Schweizer mit einer KTM wieder hinter dem Startgatter stehen.
Seewers Aufgabe beschränkt sich nicht allein auf die Teilnahme an der Motocross-WM. Er soll für das österreichische Unternehmen auch in der Entwicklung der Motorräder einbezogen werden und gemeinsam mit dem Team van Venrooy KTM Aufgaben als Testfahrer übernehmen. Der Schweizer gilt als erfahrener und konstanter Fahrer. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Ducati-Werksteam bestritt er unglaubliche 229 Grands-Prix in Folge und hält damit einen einsamen Rekord.
Van Venrooy KTM engagierte kurz vor dem Deutschland-Grand-Prix den Niederländer Rick Elzinga, der seinerseits das Beta-Werksteam verließ und als Ersatz für den verletzten Mattia Guadagnini engagiert wurde.
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.