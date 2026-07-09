Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Offiziell: Schweizer MX-Star Jeremy Seewer startet für van Venrooy KTM

Jeremy Seewer hat nach der Trennung von Ducati ein Engagement des Teams 'van Venrooy KTM' angenommen und wird in die Motocross-WM zurückkehren. Zusätzlich soll er Entwicklungsaufgaben übernehmen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeremy Seewer kehrt in die Motocross-WM zurück
Jeremy Seewer kehrt in die Motocross-WM zurück
Foto: KTM
Jeremy Seewer kehrt in die Motocross-WM zurück
© KTM

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Gerüchte um die Rückkehr von Jeremy Seewer in die Motocross-WM nach seiner Trennung vom Ducati Corse Werksteam haben sich bewahrheitet. Schon bei der 12. Etappe der Motocross-WM in Foxhill (18.-19. Juni) wird der Schweizer mit einer KTM wieder hinter dem Startgatter stehen.

Werbung

Werbung

Neue Aufgabe als KTM Testfahrer

Seewers Aufgabe beschränkt sich nicht allein auf die Teilnahme an der Motocross-WM. Er soll für das österreichische Unternehmen auch in der Entwicklung der Motorräder einbezogen werden und gemeinsam mit dem Team van Venrooy KTM Aufgaben als Testfahrer übernehmen. Der Schweizer gilt als erfahrener und konstanter Fahrer. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Ducati-Werksteam bestritt er unglaubliche 229 Grands-Prix in Folge und hält damit einen einsamen Rekord.

Neuer Teamkollege ist Rick Elzinga

Van Venrooy KTM engagierte kurz vor dem Deutschland-Grand-Prix den Niederländer Rick Elzinga, der seinerseits das Beta-Werksteam verließ und als Ersatz für den verletzten Mattia Guadagnini engagiert wurde.

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

506

2

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

449

3

Romain Fabvre

Romain Febvre

394

4

Tim Gajser

Tim Gajser

371

5

Maxime Renaux

Maxime Renaux

334

6

Andrea Adamo

Andrea Adamo

313

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

304

8

Kay De Wolf

Kay de Wolf

273

9

Tom Vialle

Tom Vialle

265

10

Pauls Jonass

Pauls Jonass

234

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event

  • MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of Portugal

    Crossódromo Internacional de Águeda, Portugal
    27.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Rep. of South Africa

    04.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of Great Britain

    Foxhill motocross circuit, Great Britain
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. MXGP of Czech Republic

    Loketské Serpentiny, Tschechien
    25.–26.07.2026
    Zum Event

  5. MXGP of Flanders

    Stedelijk Motorcross Centrum, Belgien
    01.–02.08.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien